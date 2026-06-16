در این بیانیه که ۲۶ خرداد در هفته صد و بیست ‌و پنجم کارزار منتشر شد، آمده است: «در شرایط بحرانی جامعه ایران، در حالی که حکومت ولایت فقیه و دستگاه سرکوب و قضاییه آن از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون، بیش از ۱۷۷ زندانی را به دار آویخته است، همچنان شاهد صدور و اجرای احکام غیرانسانی اعدام هستیم.»

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» هشدار داد صدها زندانی متهم به جرائم عمومی «در بی‌خبری» به اعدام محکوم می‌شوند و شمار قابل توجهی از این احکام نیز به اجرا درمی‌آیند.

بر اساس این بیانیه، حکم اعدام علی فتاح و محمد نقی‌زاده ، زندانیان سیاسی، به تایید دیوان عالی کشور رسیده است و آنها به انفرادی زندان قزلحصار منتقل شده‌اند.

همچنین پیمان گنجی، زندانی سیاسی ۲۳ ساله، نیز از زندان تهران بزرگ به زندان قزلحصار منتقل شده است. او پیش‌تر در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شده بود.

تمامی این زندانیان از شهروندان بازداشت‌شده در جریان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ هستند.

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» خاطرنشان کرد: «زندان قزلحصار مرکز اصلی اعدام‌های استان تهران و یکی از قتلگاه‌های حکومتی است که بسیاری از محکومان به اعدام را در خود جای داده و زندانیانی که محکوم به اعدام هستند، پس از انتقال به این زندان، در خطر اجرای حکم قرار می‌گیرند.»

این کارزار ۱۲ خرداد هشدار داده بود جمهوری اسلامی می‌کوشد برای توجیه سیاست‌های سرکوبگرانه خود و کشتار شهروندان، هر‌گونه اعتراض مردمی را به کشورهای خارجی منتسب کند.

در هفته‌های اخیر، حکومت ایران موج جدیدی از سرکوب شهروندان را از طریق احضارها و بازداشت‌های گسترده ، صدور احکام سنگین حبس و افزایش چشمگیر اجرای حکم اعدام به راه انداخته است.

کنشگران بر این باورند که جمهوری اسلامی به‌ویژه پس از درگیری نظامی اخیر قصد دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، مانع از فوران دوباره خشم عمومی علیه بحران‌های فزاینده معیشتی و سیاسی شود.

تحقق آزادی و برابری بدون حق حیات انسان‌ها ممکن نیست

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در ادامه بیانیه خود، بر لزوم توقف فوری اعدام‌ها در ایران تاکید کرد و از وجدان‌های بیدار و فعالان سیاسی، حقوق بشری، مدنی و صنفی خواست علاوه بر محکوم کردن سیاست‌های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی، برای توقف اعدام‌ها دست به اقدامی جدی بزنند.

این کارزار همچنین نوشت سازمان عفو بین‌الملل خواهان توقف اجرای احکام اعدام علی‌رضا مرداسی، مسعود جامعی، رضا عبدالی، فرشاد اعتمادی‌فر و حسن مصلاوی، پنج زندانی سیاسی محبوس در زندان شیبان اهواز، شده است.

در بیانیه کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» آمده است: «تحقق آزادی، برابری و حفظ کرامت انسانی بدون تحقق حق حیات انسان‌ها ممکن نیست. ما به تمام مخالفان اعدام برای در هم شکستن ساختار استبدادی و چرخه سلب حیات انسانی فراخوان هم‌بستگی و عمل متحدانه می‌دهیم.»

سازمان حقوق بشر ایران ۲۶ خرداد با اشاره به تفاهم اخیر میان تهران و واشینگتن تاکید کرد موضوع توقف فوری اعدام‌ها و آزادی زندانیان سیاسی باید در هر‌گونه تعامل با جمهوری اسلامی گنجانده شود.

اعتصاب غذا در ۵۶ زندان

اعضای «کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در هفته صد و بیست و پنجم فعالیت خود، در اعتراض به سیاست‌های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی در ۵۶ زندان ایران دست به اعتصاب غذا زدند.

زندان‌های مشارکت‌کننده در این حرکت اعتراضی عبارتند از:

زندان اراک، زندان اردبیل، زندان ارومیه، زندان ازبرم لاهیجان، زندان اسدآباد اصفهان، زندان اهر، زندان ایلام، زندان اوین (بندهای زنان و مردان)، زندان بانه، زندان برازجان، زندان بروجرد، زندان بوکان، زندان بهبهان، زندان بم، زندان تبریز، زندان تهران بزرگ، زندان چوبیندر قزوین، زندان حویق تالش، زندان خرم‌آباد، زندان خورین ورامین، زندان خوی، زندان دهدشت، زندان دستگرد اصفهان، زندان دیزل‌آباد کرمانشاه، زندان رامهرمز، زندان رشت (بندهای مردان و زنان)، زندان رودسر، زندان زاهدان (بندهای زنان و مردان)، زندان سبزوار، زندان سقز، زندان سلماس، زندان سنندج، زندان سپیدار اهواز (بندهای زنان و مردان)، زندان شیبان اهواز، زندان طبس، زندان عادل‌آباد شیراز (بندهای زنان و مردان)، زندان فردیس کرج، زندان فیروزآباد فارس، زندان قائمشهر، زندان قرچک، زندان قزلحصار (واحدهای ۲، ۳ و ۴)، زندان کامیاران، زندان کهنوج، زندان گرگان، زندان گنبدکاووس، زندان لنگرود قم، زندان مریوان، زندان مهاباد، زندان مرکزی بیرجند، زندان مرکزی کرج، زندان مشهد، زندان میاندوآب، زندان نقده، زندان نظام شیراز، زندان یاسوج و زندان یزد (بندهای زنان و مردان).