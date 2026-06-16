رانندگان تاکسیهای اینترنتی: کاهش یا تغییر طرحهای تشویقی درآمدمان را تحت تاثیر قرار داده
سایت رویداد۲۴ در گزارشی نوشت همزمان با آغاز جنگ و تشدید موج تعدیل نیرو، گرایش به فعالیت در تاکسیهای اینترنتی افزایش یافته است؛ بهطوری که بخشی از کارگران بیکار شده برای تامین حداقل درآمد روزانه، به این شغل روی آوردهاند.
با این حال، این گزارش به چالشهای جدید فعالان این حوزه نیز اشاره میکند؛ از جمله کاهش یا تغییر طرحهای تشویقی که پیشتر نقش مهمی در افزایش درآمد رانندگان داشت.
رویداد۲۴ به نقل از یکی از رانندگان نوشت: «این موضوع درآمد را تحت تاثیر قرار داده و این شغل دیگر مانند گذشته صرفه اقتصادی ندارد. پیش از جنگ، طرحهای تشویقی باعث میشد با چند ساعت کار به درآمد مدنظر برسیم، اما اکنون با افزایش هزینه قطعات و تعمیرات، ناچاریم از خود و خودرو بیشتر کار بکشیم.»