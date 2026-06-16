ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس، در شبکه ایکس نوشت: «توقف جنگ در لبنان و خروج سریع نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان از جمله مهمترین بندهای تفاهمنامه است.»او ادامه داد: «هرگونه بدعهدی یا خروج از چارچوب اصلی تفاهم، باعث میشود نیروهای مسلح جمهوری اسلامی کوبندهتر از گذشته پاسخ دهند.»
نفتالی بنت، نامزد جانشینی بنیامین نتانیاهو، در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت: «به ملت شریف ایران میگویم که امیدتان را از دست ندهید، جمهوری اسلامی رژیم فاسدی است که سقوط خواهد کرد.»
او افزود: «نوبت بعد که مردم ایران قیام کنند ما ابزارهای لازم را در اختیارشان قرار میدهیم.»
افبیآی اعلام کرد «حملات برنامهریزیشدهای» را که قصد داشت رویداد هنرهای رزمی ترکیبی یوافسی در واشینگتن را هدف قرار دهد خنثی و چند نفر را دستگیر کرده است. رسانهها از دستگیر شدن پنج نفر و شناسایی ۲۳ نفر دیگر که در برنامهریزیها مشارکت داشتند، خبر دادهاند.
فاکس نیوز دیجیتال، سهشنبه ۲۶ خرداد، به نقل از منابع آگاه گزارش داد که برنامهریزان این حملات قصد داشتند با استفاده از پهپادهای حامل مواد منفجره، ساختمانهایی در محل برگزاری این رویداد را هدف قرار دهند.
کاش پاتل، رییس سازمان اطلاعات داخلی و امنیتی ایالات متحده، افبیآی، نیز در بیانیهای که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، گفت: «افبیآی و شرکای ما در نهادهای مجری قانون، ۱۰ ژوئن (۲۰ خرداد) از یک تهدید احتمالی علیه رویداد «یواِفسی آمریکا ۲۵۰» در واشینگتن دیسی مطلع شدند. این تهدیدی به افرادی خارج از منطقه پایتخت ملی مربوط میشد.»
به گفته پاتل در عملیات خنثیسازی این حملات برنامهریزیشده مامورانی از چند ایالت شرکت داشتند. او مشخص نکرد که چند نفر مرتبط با برنامهریزی برای این حمله دستگیر شدهاند.
فاکس نیوز دیجیتال در گزارش خود به بازداشت پنج نفر و شناسایی یک شبکه ۲۳ نفره که در طراحی این عملیات مشارکت داشتند، اشاره کرد.
شان کوران، مدیر سرویس مخفی، در بیانیهای جداگانه گفت سرویس مخفی «بهطور شبانهروزی کار کرد تا افراد مسئول را شناسایی کند و آنها را پاسخگو نگه دارد.»
قرار است اسناد اتهامی این پرونده عصر سهشنبه به وقت شرق آمریکا (بامداد چهارشنبه به وقت ایران) از حالت محرمانه خارج شود. انتظار میرود پس از علنی شدن این اسناد جزئیات بیشتری از حملات برنامهریزیشده منتشر شود.
رویداد هنرهای رزمی ترکیبی یوافسی، همزمان با هشتادمین سالروز تولد دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، و در چارچوب جشنهای دویستوپنجاهمین سالگرد استقلال آمریکا، برای نخستین بار در چمن جنوبی کاخ سفید برگزار شد و حدود ۴ هزار نفر در آن شرکت کردند. همزمان با این رویداد، جمعیت بسیار بزرگتری در محوطهای نزدیک به یادبود لینکلن در اطراف کاخ سفید این رویداد را روی صفحهنمایشهای بزرگ تماشا کردند.
نیویورکپست پس از این رویداد در گزارشی نوشت شمار تماشاگران در محوطه اطراف کاخ سفید حدود ۸۰ هزار برآورد شده است.
ترامپ در حاشیه نشست گروه هفت در فرانسه اعلام کرد که از این حمله اطلاعی نداشته است.
جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، گفت مقامها در تلاشاند شبکههای زیرزمینیای را بررسی کنند که میتوانند محرک چنین خشونتی باشند.
ونس در گفتوگویی با فاکس نیوز گفت: «۲۳ نفر بدون منابع مالی و بدون هماهنگی جدی به مرحلهای نمیرسند که بخواهند در واشینگتن دیسی یک حادثه تروریستی گسترده مرتکب شوند. آنها چند نفر نیستند که کارهای جنونآمیز میکنند؛ این یک توطئه تروریستی برنامهریزیشده و هماهنگ است.»
فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان درباره ایران گفت: «ما آماده مشارکت هستیم. اطمینان دارم این توافق عملی خواهد شد و جمهوری اسلامی شرایط آن را خواهد پذیرفت، زیرا چارهای ندارد.»
به گزارش رویترز، او افزود که برتری نظامی آمریکا برای جمهوری اسلامی گزینه دیگری باقی نمیگذارد.
صدراعظم آلمان تاکید کرد: «به ترامپ گفتم این نمونهای است که نشان میدهد قدرت نظامی میتواند به یک راهحل دیپلماتیک منجر شود و میتواند الگویی برای اوکراین باشد.»
مرتس درباره تحریمهای جدید علیه روسیه نیز گفت: «ترامپ را در حالوهوایی همکاریجویانه دیدهام و تا حدی خوشبین هستم که اروپاییها و آمریکاییها هر کاری را برای پایان دادن به این جنگ انجام خواهند داد.»
عباس موسوی، معاون تشریفات دفتر پزشکیان اعلام کرد که میانجی اصلی گفتوگوهای جمهوری اسلامی و آمریکا کماکان پاکستان است.
به گزارش رسانههای ایران، او افزود که کشورهایی مانند قطر، ترکیه و عربستان سعودی نیز برای میانجیگری اعلام آمادگی کردهاند.
موسوی گفت که کشورهایی که برای میانجیگری اعلام آمادگی میکنند باید مورد تایید طرفین مذاکره قرار گیرند.
رویترز فاش کرد که ارتش آمریکا برای حفظ جریان صادرات انرژی از خلیج فارس بر دهها عملیات محرمانه انتقال نفت طی دو هفته گذشته نظارت کرده و در این عملیات، از همان ابتکاری بهره گرفته که جمهوری اسلامی سالها برای دور زدن تحریمها استفاده کرده است.
خبرگزاری رویترز در گزارشی که ۲۶ خرداد منتشر شد، به نقل از ۱۱ فرد آگاه از این عملیات نوشت که دو محل مشخص که انتقال رفت و برگشتی کشتی به کشتی در آنها انجام میشود، شناسایی شده است؛ یکی در نزدیکی ساحل فجیره در امارات متحده عربی و دیگری در نزدیکی بندر صحار عمان.
این عملیات اوایل ماه مه (نیمه دوم اردیبهشت) آغاز شد و بر اساس دادههای کشتیرانی و تصاویر ماهوارهای بررسیشده از سوی رویترز، دستکم ۹۲ کشتی در این انتقالها دخیل بودهاند.
بر اساس تصاویر ماهوارهای بررسیشده از سوی رویترز، تا ۲۱ خرداد، ۱۷ جفت کشتی در این دو محل بهطور همزمان در حال انتقال نفت دیده میشدند.
دو نقطهای که این انتقالها در آنها انجام میشود، در دریای عمان و نزدیک خروجی تنگه هرمز قرار دارند و به مرزهایی نزدیکاند که «نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس» بهعنوان محدوده تحت کنترل حکومت ایران تعیین کرده است.
این نهاد ۱۵ اردیبهشت و در جریان بحران تنگه هرمز تاسیس شد و شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی نیز ایجاد آن را بهطور رسمی تایید کرد.
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