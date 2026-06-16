خبرگزاری رویترز تصاویری ماهوارهای منتشر کرد که تجمع کشتیها در نزدیکی سواحل فجیره در امارات متحده عربی برای عبور از تنگه هرمز را نشان میدهد.
در این تصاویر ماهوارهای، کشتیها در صفی در آبهای نزدیک فجیره دیده میشوند؛ منطقهای که در نزدیکی مسیرهای منتهی به تنگه هرمز قرار دارد.
این کشتیها پس از امضای تفاهم میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی و رفع محاصره دریایی، در انتظار عبور از تنگه هرمز هستند.
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، سهشنبه ۲۶ خرداد از اجرای حکم اعدام جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی، دو زندانی سیاسی بازداشتشده در اعتراضات دیماه در استان سمنان خبر داد.
رییس کل دادگستری استان سمنان اتهامهای این دو زندانی را «محاربه، افساد فیالارض از طریق کشیدن سلاح گرم و سرد، تخریب عمدی اموال عمومی و خصوصی به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی و اخلال در نظم و امنیت جامعه، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور» اعلام کرد.
تاکنون جزییات بیشتری درباره روند رسیدگی به پرونده جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی، و همچنین اطلاعاتی درباره وضعیت آنان پیش از اجرای حکم، منتشر نشده بود.
آویگدور لیبرمن، وزیر پیشین دفاع اسرائیل و رییس حزب «اسرائیل خانه ما»، سهشنبه ۲۶ خرداد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «از این پس موساد باید تنها بر یک ماموریت متمرکز شود: سرنگونی حکومت در ایران.»
آویگدور لیبرمن، وزیر پیشین دفاع اسرائیل و رییس حزب «اسرائیل خانه ما»، سهشنبه ۲۶ خرداد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «از این پس موساد باید تنها بر یک ماموریت متمرکز شود: سرنگونی حکومت در ایران.»
لیبرمن یک روز پیش نیز در واکنش به یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی گفته بود: «همه ما پیامدهای توافق آمریکا و ایران را درک میکنیم و به همین دلیل باید پاسخی به این فاجعه سیاسی تدوین کنیم.»
او همچنین افزود که اسرائیل باید اعلام کند با هرگونه ارتباط میان پروندههای جمهوری اسلامی و لبنان مخالف است.
فدراسیون فوتبال تونس، هروه رنار فرانسوی را بهعنوان سرمربی جدید خود منصوب کرد. این تصمیم پس از اخراج صبری لموشی به دلیل شکست تلخ ۵–۱ برابر سوئد در نخستین بازی جام جهانی گرفته شد.
رنار ۵۷ ساله که پس از جدایی از عربستان بدون تیم بود، در ادامهٔ جام جهانی هدایت تونس را بر عهده میگیرد.
سرمربی نامآشنای فرانسوی با پروازی مستقیم از پاریس به مکزیک سفر میکند تا نخستین تمرین تیم را در کمپ مونتری رهبری کند.
با این جابهجایی، رنار پس از مراکش (۲۰۱۸) و عربستان (۲۰۲۲)، سومین حضور خود در جام جهانی را با سه تیم مختلف تجربه خواهد کرد.
او همراه با کادر فنی اختصاصی خود کارش را آغاز میکند و روز یکشنبه ۲۱ ژوئن در دومین بازی تونس برابر ژاپن، برای نخستینبار روی نیمکت این تیم خواهد نشست.
نشست سران کشورهای عضو «گروه ۷» در فرانسه آغاز شد. جنگ اوکراین و توافق میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی از محورهای اصلی این نشست اعلام شده است.
جزییات بیشتر با احمد صمدی، خبرنگار ایراناینترنشنال
سایت رویداد۲۴ در گزارشی نوشت همزمان با آغاز جنگ و تشدید موج تعدیل نیرو، گرایش به فعالیت در تاکسیهای اینترنتی افزایش یافته است؛ بهطوری که بخشی از کارگران بیکار شده برای تامین حداقل درآمد روزانه، به این شغل روی آوردهاند.
با این حال، این گزارش به چالشهای جدید فعالان این حوزه نیز اشاره میکند؛ از جمله کاهش یا تغییر طرحهای تشویقی که پیشتر نقش مهمی در افزایش درآمد رانندگان داشت.
رویداد۲۴ به نقل از یکی از رانندگان نوشت: «این موضوع درآمد را تحت تاثیر قرار داده و این شغل دیگر مانند گذشته صرفه اقتصادی ندارد. پیش از جنگ، طرحهای تشویقی باعث میشد با چند ساعت کار به درآمد مدنظر برسیم، اما اکنون با افزایش هزینه قطعات و تعمیرات، ناچاریم از خود و خودرو بیشتر کار بکشیم.»