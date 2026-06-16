آغاز دومین روز نشست سران کشورهای عضو گروه ۷
نشست سران کشورهای عضو «گروه ۷» در فرانسه آغاز شد. جنگ اوکراین و توافق میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی از محورهای اصلی این نشست اعلام شده است.
جزییات بیشتر با احمد صمدی، خبرنگار ایراناینترنشنال
نشست سران کشورهای عضو «گروه ۷» در فرانسه آغاز شد. جنگ اوکراین و توافق میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی از محورهای اصلی این نشست اعلام شده است.
جزییات بیشتر با احمد صمدی، خبرنگار ایراناینترنشنال
سایت رویداد۲۴ در گزارشی نوشت همزمان با آغاز جنگ و تشدید موج تعدیل نیرو، گرایش به فعالیت در تاکسیهای اینترنتی افزایش یافته است؛ بهطوری که بخشی از کارگران بیکار شده برای تامین حداقل درآمد روزانه، به این شغل روی آوردهاند.
با این حال، این گزارش به چالشهای جدید فعالان این حوزه نیز اشاره میکند؛ از جمله کاهش یا تغییر طرحهای تشویقی که پیشتر نقش مهمی در افزایش درآمد رانندگان داشت.
رویداد۲۴ به نقل از یکی از رانندگان نوشت: «این موضوع درآمد را تحت تاثیر قرار داده و این شغل دیگر مانند گذشته صرفه اقتصادی ندارد. پیش از جنگ، طرحهای تشویقی باعث میشد با چند ساعت کار به درآمد مدنظر برسیم، اما اکنون با افزایش هزینه قطعات و تعمیرات، ناچاریم از خود و خودرو بیشتر کار بکشیم.»
تصاویر رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد نشانههای اعتراض به حکومت همچنان بر دیوارهای تهران دیده میشود؛ حتی در مواردی که تلاش شده این شعارها از منظر عمومی پنهان شوند.
در یکی از این تصاویر، شعار «مرگ بر خامنهای» بر دیواری در تهران دیده میشود که با رنگ قرمز روی آن پوشانده شده است. با این حال، بخشهایی از نوشته همچنان قابل تشخیص است و اثر تلاش برای محو آن بهروشنی دیده میشود.
در تصویر دیگری نیز جمله «خون ما پاک نمیشه» روی دیواری نقش بسته است؛ شعاری که یادآور کشتهشدگان و زخمیهای اعتراضات و رویدادهای سالهای اخیر است.
انتظار میرود جنگ علیه جمهوری اسلامی و پیامدهای آن بر امنیت و بازار انرژی، محور اصلی گفتوگوهای رهبران کشورهای گروه هفت در نشست سهشنبه ۲۶ خرداد باشد. این نشست در حالی برگزار میشود که توافق اخیر میان آمریکا و جمهوری اسلامی و آینده تحولات خاورمیانه همچنان با ابهامهای جدی همراه است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، امیدوار بود با دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی و از موضعی قدرتمند وارد نشست گروه هفت شود. با این حال، پرسشهایی درباره جزییات توافق و میزان پایبندی طرفین به آن همچنان باقی مانده است.
مقامهایی از چهار کشور عضو گروه هفت اعلام کردهاند که نحوه مدیریت تحولات خاورمیانه پس از توافق اخیر، یکی از موضوعات اصلی گفتوگوهای پشت درهای بسته رهبران خواهد بود.
همزمان، رهبران مصر، قطر و امارات متحده عربی نیز به دعوت امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، در بخشی از نشست حضور خواهند داشت تا درباره تحولات منطقه رایزنی کنند. همچنین قرار است دونالد ترامپ بهصورت جداگانه با رهبران این سه کشور دیدار کند.
نحوهٔ شادی محمد محبی پس از زدن گل در شبکههای اجتماعی واکنشهای زیادی به دنبال داشته است.
محبی بعد از زدن گل دوم، دستش را به شکل اسلحه درآورد و رو به هواداران گرفت.
این شادی جنجالی موجی از واکنش در رسانههای اجتماعی به راه انداخته و اتهامات متعددی مطرح شده مبنی بر اینکه رفتار محبی تعمدی و تحریکآمیز بوده است. در حال حاضر، بسیاری از هواداران از فیفا میخواهند که این حرکت را بررسی و محبی را جریمه کند.
محبی دربارهٔ شادی گلش گفت که «این چیزی است که به ذهنم آمد و فقط یک شادی گل بود؛ همین.» حال باید دید که آیا فیفا به این موضوع ورود خواهد کرد یا نه.
روزنامه کیهان، که زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی اداره میشود، نوشت که مجتبی خامنهای در تمامی پیامهای خود از زمان انتصاب به عنوان رهبر جمهوری اسلامی تاکنون هیچ اشارهای به موضوع هستهای نکرده و جایگاهی برای آن در چشمانداز پایان جنگ در نظر نگرفته است.
کیهان این رویکرد را «اقدامی معنادار» توصیف کرد و نوشت که این موضوع میتواند نشانهای از آن باشد که از نگاه جمهوری اسلامی، پرونده مذاکرات هستهای پس از حملات آمریکا و اسرائیل مختومه شده و تلاشی برای احیای آن صورت نخواهد گرفت.
این روزنامه همچنین نوشت که این رویکرد را میتوان یکی از مهمترین خطوط قرمز ترسیمشده از سوی رهبر جمهوری اسلامی دانست. به نوشته کیهان، هرگونه مذاکره برای تعیین شرایط پایان جنگ نباید در امتداد مذاکرات پیشین هستهای و در همان چهارچوب و با همان اهداف دنبال شود.