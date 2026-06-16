کامالا هریس، نامزد پیشین حزب دموکرات در انتخابات ریاستجمهوری آمریکا، به سیانان گفت تفاهمنامه دونالد ترامپ با جمهوری اسلامی فقط «طرحی از یک توافق» است.کامالا هریس گفت اگر رییسجمهور بود «قطعا» جنگ با ایران را آغاز نمیکرد.او اضافه کرد: «هر توافقی که در حال مذاکره باشد، ترامپ آن را پیروزی اعلام خواهد کرد و در نهایت به همان جایی خواهیم رسید که پس از برجام بودیم و آن را پیروزی خواهند نامید؛ همان توافقی که خودش از آن خارج شد.»
علیرضا فغانی امشب ساعت ۲۲:۳۰ با قضاوت در دیدار فرانسه و سنگال، به نخستین داور تاریخ فوتبال تبدیل میشود که در چهار دوره جام جهانی سوت زده است.
بر اساس اعلام فیفا، فغانی به عنوان داور وسط این مسابقه از گروه I انتخاب شده است و دو کمکداور استرالیایی نیز او را در این بازی همراهی خواهند کرد.
او که در سه دوره گذشته (۲۰۱۴، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲) به عنوان نماینده ایران در جام جهانی حضور داشت، این بار با پرچم استرالیا در این تورنمنت بزرگ سوت میزند.
این داور باسابقه پس از مهاجرت به استرالیا و حذف از فهرست داوران بینالمللی ایران، اکنون به عنوان نماینده رسمی فدراسیون فوتبال استرالیا در مسابقات فیفا قضاوت میکند.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی چند ماه پیش از توقیف اموال علیرضا فغانی به دلیل مخالفت با سیاستهای حکومت خبر داده بود.
اورزولا فون در لاین، رییس کمیسیون اروپا، اعلام کرد در نشست با شرکای منطقهای درباره خاورمیانه در گروه هفت، بر ضرورت برقراری کامل و بدون محدودیت آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تاکید شده است.
او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت رویدادهای اخیر در تنگه هرمز آسیبپذیریهایی را آشکار کردهاند که باید مورد توجه قرار گیرند و برای رفع آنها اقدام شود.
رییس کمیسیون اروپا همچنین خواستار همکاری برای توسعه مسیرهای جایگزین تامین و کریدورهای جدید، از جمله کریدور هند-خاورمیانه-اروپا، شد و گفت با تقویت اتصال و پیوندهای حملونقلی میتوان آسیبپذیریها را به فرصت تبدیل کرد.
فون در لاین افزود موضوع لبنان نیز در این نشست مورد بحث قرار گرفت و تاکید کرد دستیابی به خاورمیانهای باثبات و آرام، مستلزم وجود لبنانی باثبات و آرام است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در حاشیه اجلاس رهبران گروه هفت و در دیدار با رییس امارات متحده عربی اعلام کرد که تنگه هرمز تا روز جمعه بهطور کامل باز خواهد بود.
او همچنین گفت: «طی چند روز آینده مفاد تفاهمنامه با ایران را با رسانهها بررسی خواهیم کرد.» ترامپ افزود که درباره توافق با جمهوری اسلامی نشست خبری برگزار خواهد شد.
رییسجمهوری آمریکا تاکید کرد: «تفاهمنامه به روشنی تصریح میکند که جمهوری اسلامی به سلاح هستهای دست نخواهد یافت.» او ادامه داد: «انتظار دارم مرحله دوم توافق با ایران به سرعت پیش برود.»
ترامپ همچنین گفت: «متن توافق با جمهوری اسلامی را در چارچوبی رسمی منتشر خواهیم کرد.»
امشب از ساعت ۲۲:۳۰، تیم ملی فوتبال فرانسه در نخستین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶، در ورزشگاه رادرفورد نیوجرسی به مصاف سنگال میرود.
فرانسویها که از زمان قرعهکشی، چشم به این مسابقه دوختهاند، به عنوان پرستارهترین تیم جام و یکی از مدعیان اصلی قهرمانی وارد زمین میشوند؛ اما سایه تردیدها و خاطرات تلخ گذشته، این بازی را به آزمونی حیاتی تبدیل کرده است.
برای هواداران فرانسه، نام سنگال یادآور یکی از بزرگترین شگفتیهای تاریخ جام جهانی است؛ جایی که در افتتاحیه جام جهانی ۲۰۰۲، فرانسه، مدافع عنوان قهرمانی، با تمام ستارگانش مغلوب شیرهای ترانگا شد و در نهایت در همان مرحله گروهی حذف شد.
کیلیان امباپه، کاپیتان فرانسه، با هشدار نسبت به تکرار آن سناریو گفت: «اگر در بازی اول با این ذهنیت وارد زمین شویم که قهرمان جام جهانی هستیم، سنگالیها به ما ضربه میزنند و خیلی زود به واقعیت برمیگردیم.»
شاگردان دیدیه دشان پس از پیروزی ناپلئونی برابر ایرلند شمالی و شکست مقابل ساحل عاج، با موجی از انتقادها، بهویژه در کارهای دفاعی، مواجه شدهاند. افت ابراهیم کوناته و تئو هرناندز، در کنار مصدومیت کهنه کمر ویلیام سالیبا، قلب دفاعی فرانسه را با مشکل روبهرو کرده است.
در فاز تهاجمی، دشان با وجود مهرههایی چون امباپه، دمبله، اولیسه، دوئه و شرکی، قدرتمندترین خط حمله مسابقات را در اختیار دارد، اما هماهنگی این ستارگان در سیستم ۴ مهاجمه هنوز به اوج نرسیده است.
لوکاس هرناندز با اشاره به همین موضوع تاکید کرد که کیفیت اسمی در خط حمله کافی نیست و بازی سختی در انتظار آنهاست.
در سوی دیگر، سنگال، تیم شانزدهم رنکینگ فیفا، با تکیه بر بازیکنان باتجربهای چون سادیو مانه، کالیدو کولیبالی، ادوارد مندی و پدیده جوانی مانند ابراهیم امبایه، کاملا آماده خلق شگفتی است.
بنوا چیرو، کارشناس فوتبال، معتقد است این فشارها و انتقادهای اخیر به سود دشان است، چرا که او هرگز دوست ندارد بازیکنانش در باد عنوان مدعی قهرمانی بخوابند.
کسب پیروزی در بازی امشب برای فرانسه، کلید آرامش رختکن و فرار از بحرانهای زودهنگام خواهد بود.
در دیگر بازی این گروه، از ساعت ۰۱:۳۰ بامداد، عراق به مصاف نروژ میرود.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در حاشیه اجلاس رهبران گروه هفت در پاسخ به پرسشی درباره متحدان او که نسبت به چارچوب تفاهم با جمهوری اسلامی تردید دارند، از جمله لیندزی گراهام، سناتور جمهوریخواه، با لحنی طنزآمیز گفت: «لیندزی تردید دارد؟ باید با او صحبت کنم؛ دچار دردسر بزرگی میشود.»
ترامپ سپس تلاش کرد نگرانیها در میان همحزبیهای خود را کماهمیت جلوه دهد و گفت گراهام «آدم خوبی» است و مشکلی با این توافق ندارد.
او افزود: «این توافق یک موضوع مهم را بهخوبی پوشش میدهد. ما بابت آن هیچ پولی پرداخت نمیکنیم.»
رییسجمهوری آمریکا ادامه داد: «بازارها اکنون نسبت به زمانی که کار را آغاز کردیم در سطح بالاتری قرار دارند.»
ترامپ گفت: «اختلاف فقط بر سر یک موضوع است؛ اینکه ایران هرگز سلاح هستهای نخواهد داشت؛ هرگز، هرگز و هرگز.» او افزود: «بقیه مسائل اهمیتی ندارند.»