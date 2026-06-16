سازمان حقوق بشر ایران اعدام جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی، دو معترض بازداشت‌شده در ارتباط با اعتراضات شهر شاهرود در ۱۸ دی‌ماه سال گذشته، در مکانی نامشخص در استان سمنان را محکوم‌کرد.

این سازمان خواستار تلاش هماهنگ جامعه بین‌الملل برای متوقف‌کردن اعدام‌ها در ایران شد.

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این مورد گفت: «اعدام این دو معترض نیز همانند سایر اعدام‌ها، پس‌از روندی فاقد حداقل استانداردهای دادرسی عادلانه و با هدف ایجاد رعب و وحشت در جامعه و جلوگیری از اعتراضات آینده انجام شد.»

او افزود: «اکنون که توافقی برای پایان جنگ حاصل شده است، جامعه جهانی و همه دولت‌های پای‌بند به اصول حقوق بشر، به‌ویژه کشورهای اروپایی، باید وضعیت حقوق بشر در ایران و توقف اعدام‌ها را در اولویت دستورکار خود قرار دهند.»

امیری‌مقدم تاکید کرد: «توقف فوری اجرای مجازات اعدام باید به‌عنوان یکی از شروط محوری هرگونه عادی‌سازی روابط میان اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی مطرح شود.»

سازمان حقوق بشر ایران همچنین اشاره کرد که از ۲۸ اسفند سال گذشته تاکنون ۲۰ معترض در ارتباط با اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ اعدام شده‌اند.