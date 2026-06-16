محمود امیریمقدم: جهان وضعیت حقوق بشر در ایران و توقف اعدامها را در اولویت قرار دهد
سازمان حقوق بشر ایران اعدام جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی، دو معترض بازداشتشده در ارتباط با اعتراضات شهر شاهرود در ۱۸ دیماه سال گذشته، در مکانی نامشخص در استان سمنان را محکومکرد.
این سازمان خواستار تلاش هماهنگ جامعه بینالملل برای متوقفکردن اعدامها در ایران شد.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این مورد گفت: «اعدام این دو معترض نیز همانند سایر اعدامها، پساز روندی فاقد حداقل استانداردهای دادرسی عادلانه و با هدف ایجاد رعب و وحشت در جامعه و جلوگیری از اعتراضات آینده انجام شد.»
او افزود: «اکنون که توافقی برای پایان جنگ حاصل شده است، جامعه جهانی و همه دولتهای پایبند به اصول حقوق بشر، بهویژه کشورهای اروپایی، باید وضعیت حقوق بشر در ایران و توقف اعدامها را در اولویت دستورکار خود قرار دهند.»
امیریمقدم تاکید کرد: «توقف فوری اجرای مجازات اعدام باید بهعنوان یکی از شروط محوری هرگونه عادیسازی روابط میان اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی مطرح شود.»
سازمان حقوق بشر ایران همچنین اشاره کرد که از ۲۸ اسفند سال گذشته تاکنون ۲۰ معترض در ارتباط با اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ اعدام شدهاند.
زئیو پالتی، رئیس پیشین اداره اطلاعات موساد، هشدار داد اسرائیل نمیداند رهبر جدید جمهوری اسلامی چه زمانی درباره ادامه یا تغییر مسیر برنامه هستهای ایران تصمیم خواهد گرفت و به همین دلیل باید خود را برای رویاروییهای آینده آماده کند.
پالتی در گفتوگو با رادیو ۱۰۳ افام اسرائیل گفت جنگ اخیر عملا تحت رهبری آمریکا انجام شد و تصمیمگیری درباره آغاز و پایان آن نیز در اختیار واشینگتن بوده است.
او افزود اسرائیل در این نبرد برای عملیات دفاعی و تهاجمی به حمایت آمریکا نیاز داشت، اما اکنون باید بررسی کند چگونه میتواند در آینده تواناییهای خود را به گونهای توسعه دهد که وابستگی کمتری به آمریکا داشته باشد.
رئیس پیشین اداره اطلاعات موساد گفت مهمترین پرسش اکنون این است که آیا رهبر جدید جمهوری اسلامی مسیر پیشین را ادامه خواهد داد یا در قبال برنامه هستهای تصمیم متفاوتی خواهد گرفت.
پالتی تاکید کرد اسرائیل باید برای هرگونه تغییر احتمالی در سیاست هستهای جمهوری اسلامی آماده باشد و توان اطلاعاتی و عملیاتی خود را تقویت کند.
او با اشاره به توافق اخیر میان آمریکا و جمهوری اسلامی گفت با وجود آنکه موقعیت اسرائیل نسبت به گذشته بهبود یافته است، تهران همچنان یک چالش بلندمدت برای اسرائیل باقی خواهد ماند.
پالتی همچنین لبنان را نقطه ضعف کنونی اسرائیل توصیف کرد و هشدار داد تحولات جبهه لبنان میتواند در روزهای آینده به منبعی برای تنش و درگیریهای جدید تبدیل شود.
آندریا استریکر، معاون برنامه منع گسترش سلاحهای هستهای در بنیاد دفاع از دموکراسیها، گفت یکی از مهمترین موضوعهای مذاکرات آینده میان آمریکا و جمهوری اسلامی، «سرنوشت ذخایر اورانیوم غنیشده ایران» خواهد بود.
او افزود هنوز مشخص نیست دولت ترامپ در توافق نهایی بر نابودی، انتقال به خارج از کشور یا رقیقسازی ذخایر اورانیوم غنیشده جمهوری اسلامی اصرار خواهد کرد.
استریکر هشدار داد رقیقسازی اورانیوم در داخل ایران، حتی تحت نظارت آمریکا یا آژانس بینالمللی انرژی اتمی، خطر اشاعه هستهای را از بین نمیبرد و این مواد میتوانند در آینده دوباره برای غنیسازی مورد استفاده قرار گیرند.
به گفته او، ذخایر اورانیوم با غنای پایین همچنان بخش عمده مسیر فنی لازم برای تولید مواد مورد نیاز یک سلاح هستهای را طی کردهاند و نگهداری آنها در ایران ریسکهای امنیتی قابل توجهی به همراه دارد.
این کارشناس آمریکایی افزود بر اساس ارزیابیهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی و موسسه علوم و امنیت بینالمللی، حدود ۹ هزار کیلوگرم اورانیوم غنیشده جمهوری اسلامی احتمالا در تاسیسات فردو، نطنز و اصفهان نگهداری میشود.
استریکر گفت هنوز مشخص نیست چه میزان از این مواد پس از حملات آمریکا و اسرائیل باقی مانده است، اما واشینگتن و اسرائیل از زمان این حملات تحرکات مرتبط با این ذخایر را زیر نظر داشتهاند.
او تاکید کرد بهترین گزینه، نابودی کامل این مواد پس از بازیابی آنها است و در صورت عملی نبودن این راهکار، انتقال ذخایر به بانک سوخت آژانس بینالمللی انرژی اتمی در قزاقستان میتواند گزینه مناسبتری باشد.
استریکر همچنین هشدار داد هرگونه توافق که به جمهوری اسلامی اجازه دهد مواد غنیشده را در داخل کشور حفظ کند، ممکن است با توافق هستهای سال ۲۰۱۵ مقایسه شود؛ توافقی که به تهران اجازه نگهداری بخشی از ذخایر اورانیوم غنیشده را میداد.
کیلیان امباپه در جریان پیروزی ۳ بر ۱ تیم ملی فرانسه مقابل سنگال در نخستین دیدار خروسها در جام جهانی ۲۰۲۶، با دو گلی که به ثمر رساند چند رکورد مهم را جابهجا کرد و نام خود را در تاریخ فوتبال فرانسه و جامهای جهانی ماندگار ساخت.
کاپیتان تیم ملی فرانسه ابتدا در دقیقه ۶۶ روی پاس مایکل اولیسه موفق به گلزنی شد تا تعداد گلهای ملی خود را به ۵۷ برساند و با رکورد اولیویه ژیرو، بهترین گلزن تاریخ فوتبال فرانسه، برابری کند.
امباپه سپس در دقیقه ۹۶ با یک شوت تماشایی برای دومین بار دروازه سنگال را گشود تا پنجاهوهشتمین گل ملی خود را به ثمر برساند و به تنهایی در صدر جدول گلزنان تاریخ تیم ملی فرانسه قرار گیرد.
ستاره فرانسوی با این دبل، شمار گلهای خود در ادوار جام جهانی را نیز به ۱۴ رساند و با پشت سر گذاشتن ژوست فونتن (۱۳ گل)، عنوان بهترین گلزن تاریخ فرانسه در جامهای جهانی را از آن خود کرد.
امباپه همچنین با رسیدن به ۱۴ گل در جام جهانی، از رکوردهای لیونل مسی و پله عبور کرد و در کنار گرد مولر، اسطوره فوتبال آلمان، در رتبه سوم جدول برترین گلزنان تاریخ این رقابتها ایستاد. او اکنون تنها دو گل با رکورد ۱۶ گله میروسلاو کلوزه، بهترین گلزن تاریخ جام جهانی، فاصله دارد.
گزارشها حاکی از ادامه اعتراضهای صنفی کارگران، رانندگان و نیروهای شرکتی در سه شهر استان سیستانوبلوچستان ایران است.
حساب کاربری «پژواک کار ایران»، متعلق به کنفدراسیون کار ایران-خارج از کشور سهشنبه ۲۶ خرداد گزارش داد که کارگران یک شرکت فعال در زمینه احداث و نصب پنل های خورشیدی در منطقه شمسآباد سراوان در اعتراض به پرداخت نشدن دستکم دو ماه دستمزد و مطالبات، در محل کار خود تجمع کردند.
این کارگران معترض در تجمع خود که دوشنبه ۲۵ خرداد برگزار شد، گفتند که مراجعات و پیگیریهای مکرر آنها بینتیجه مانده است.
کنفدراسیون کار ایران-خارج از کشور نوشت: «در شرایطی که تورم و گرانی، تامین ابتداییترین نیازهای زندگی را برای خانوادههای کارگری دشوار کرده، تاخیر در پرداخت دستمزدها فشار معیشتی سنگینی بر کارگران وارد کرده است.»
این تشکل اشاره کرد بسیاری از کارگران برای پرداخت اجاره مسکن، هزینههای روزمره و بدهیهای خود با مشکلات جدی روبهرو هستند و همچنان زمان مشخصی برای پرداخت مطالباتشان اعلام نشده است.
اتحادیه تشکلهای کامیونداران و رانندگان سراسر ایران هم از تجمع شماری از رانندگان و مالکان خودروهای سنگین در مقابل فرمانداری شهرستان راسک در استان سیستانوبلوچستان خبر داد.
تجمعکنندگان به قطع سهمیه سوخت مینیبوسها و کمپرسیها اعتراض داشتند.
این اتحادیه اشاره کرد تجمع «پس از اختلال گسترده در فعالیت شغلی آنان و بلاتکلیفی در تامین سوخت شکل گرفت و معیشت صدها خانواده را با نگرانی جدی روبهرو کرده است.
در همین حال، سازمان حقوق بشری حالوش گزارش داد که شماری از نیروهای شرکتی دانشگاه علوم پزشکی چابهار سهشنبه از وضعیت نامناسب معیشتی، تاخیر در پرداخت حقوق، نبود امنیت شغلی و بیتوجهی مسئولان به مطالبات خود گلایه کردند.
بهنوشته حالوش، این نیروها که سالها در بخشهای مختلف مجموعههای درمانی و بهداشتی کار میکنند، میگویند فشارهای اقتصادی و افزایش هزینههای زندگی، شرایط را برای آنان و خانوادههایشان به مرحلهای بحرانی رسانده است.
یکی از این نیروها به حال وش گفت: «گاهی حقوقها با تاخیر پرداخت میشود و گاهی میزان دریافتیها پاسخگوی ابتداییترین نیازهای زندگی نیست.»
این گزارش میگوید که نیروهای شرکتی دانشگاه علوم پزشکی چابهار با اشاره به مشکلات درمانی و هزینههای سنگین دارو و خدمات پزشکی گفتند که بسیاری از کارکنان در صورت بیماری، علاوه بر رنج جسمی، با دغدغه تأمین هزینههای درمان نیز مواجه هستند.
خبرگزاری ایلنا گزارش داد که جمعی از کارگران شرکتی شاغل در بخش خدمات و فضای سبز شرکت بهرهبرداری نفت و گاز گچساران در استان کهگیلویه و بویراحمد، نسبت به اجرا نشدن طرح تبدیل وضعیت استخدامی خود از شرکتی به قرارداد مستقیم انتقاد کردند.
آمها گفتند بیش از یک سال است که پیگیر اجرای طرح تبدیل وضعیت شغلی خود هستند، اما با وجود وعدههای مطرحشده از سوی مسئولان، این موضوع تاکنون عملی نشده است.
این کارگران تحت مسئولیت یک شرکت پیمانکاری مشغول به کار هستند و در حال حاضر حداقل دستمزد را دریافت میکنند.
آنها اعلام کردند که دریافتی ماهانه آنان حدود ۱۵ میلیون تومان است که به گفته آنان تنها پاسخگوی بخشی از هزینههای زندگی است و پاسخگوی هزینه یک ماه زندگی هم نیست؛ به همین دلیل برخی از کارگران ناچار هستنند پس از ساعات کاری به مشاغل دیگر روی بیاورند.
از سویی، یک منبع کارگری در گفتوگو با ایلنا از ادامه توقف عملیات اجرایی سد بتنی «معشوره» در شهرستان نورآباد (دلفان) در استان لرستان خبر داد و گفت با متوقف شدن این پروژه از چند ماه پیش، حدود ۸۰ کارگر شاغل در آن بیکار شدهاند و بخشی از مطالبات مزدی آنها نیز تاکنون پرداخت نشده است.
بر اساس این گزارش، همزمان با توقف فعالیت سد معشوره، ساخت سد «مخملکوه» خرمآباد نیز متوقف شده است و حدود ۹۰ کارگر شاغل در آن پروژه بیکار شدهاند.
گزارشهای خبری حاکی از آن است که در ماههای اخیر، بهویژه در پی جنگ ۴۰ روزه که نهم اسفند شروع شد، کارخانهها و کارگاهها به دلیل خسارات ناشی از بمباران و یا نبود مواد اولیه برای تولید، تعطیل شده و یا شماری زیادی از کارگران آنها اخراج شدهاند.
مقامهای جمهوری اسلامی در این مدت وعده برخورداری اخراجشدگان از بیمه بیکاری را دادهاند. با این همه، ایلنا سهشنبه به نقل از «منابع آگاه» نوشت صدها مورد بیمه بیکاری در شعبات مختلف تامین اجتماعی تهران قطع شده است.
خبرگزاری حکومتی ایسنا ۲۱ خرداد در گزارشی نوشت: «با پایان قراردادهای کاری در اسفندماه، بسیاری از کارفرمایان قراردادهای کاری خود را تمدید نکردند و برخی از بنگاههای اقتصادی با موجی از تعدیل یا تعلیق نیروی کار روبهرو شدند.»
بر اساس این گزارش، در این دوره حدود ۲۹۰ هزار نفر تقاضای بیمه بیکاری خود را به سازمانهای ذیربط ارسال کردهاند.
ایسنا نوشت برآورد میشود که بخش زیادی از تعدیلها نیز در بخش غیررسمی رخ داده باشد که آمار آن در تعداد متقاضیان بیمه بیکاری نمایان نمیشود.