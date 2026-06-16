این نشست که از ۲۵ تا ۲۷ خرداد در منطقه اویان-له-بن فرانسه در ساحل دریاچه ژنو برگزار می‌شود ، رهبران کشورهای فرانسه، بریتانیا، کانادا، آلمان، ایتالیا، ژاپن و ایالات متحده را به همراه نمایندگان اتحادیه اروپا گرد هم آورده است.

ترامپ شامگاه ۲۵ خرداد پس از ورود به فرانسه گفت توافق اخیر میان تهران و واشینگتن «موفقیت‌های زیادی به همراه خواهد داشت».

آمریکا و حکومت ایران بامداد ۲۵ خرداد از دستیابی به تفاهمی برای پایان دادن به جنگ خبر دادند . این یادداشت تفاهم قرار است جمعه ۲۹ خرداد به‌طور رسمی در سوئیس امضا شود.

تاکید بر ضرورت دستیابی به توافق نهایی

امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه، ۲۵ خرداد با اشاره به روند گفت‌وگوها با جمهوری اسلامی اعلام کرد اولویت اصلی دستیابی به «یک توافق محکم، جدی و نهایی» است.

او افزود گفت‌وگوهای ظهر سه‌شنبه بر تضمین امنیت عبور و مرور در تنگه هرمز متمرکز خواهد بود.

این موضوع شامل بررسی تشکیل احتمالی یک ماموریت دریایی به رهبری فرانسه و بریتانیا و همچنین شناسایی مسیرهای جایگزین انرژی برای دور زدن این آبراه است.

این در حالی است که ترامپ ابراز اطمینان کرده است که تنگه هرمز ۲۹ خرداد «به‌طور کامل» برای کشتیرانی باز خواهد بود.

رهبران امارات متحده عربی، قطر و مصر قرار است در اجلاس گروه هفت در فرانسه حضور یابند.

رویترز به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داد این کشورها احتمالا وارد جزییات پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی نخواهند شد، اما انتظارات خود را درباره روند آینده تحولات منطقه‌ای و مذاکرات مطرح خواهند کرد.

بر اساس یادداشت تفاهم تهران و واشینگتن، یک دوره ۶۰ روزه برای گفت‌وگوهای تخصصی در نظر گرفته شده است؛ مذاکراتی که قرار است بر موضوعات حساسی همچون سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی‌شده حکومت ایران و چگونگی رفع تحریم‌ها تمرکز داشته باشد.

به گزارش رویترز، کشورهای اروپایی بیم آن دارند که تیم مذاکره‌کننده آمریکا به‌دلیل «کم‌تجربگی» نتواند در مرحله بعدی به یک توافق هسته‌ای مستحکم دست یابد یا برنامه موشک‌های بالستیک تهران را در مذاکرات بگنجاند؛ موضوعی که می‌تواند به ادامه تنش‌ها و طولانی شدن بن‌بست دیپلماتیک منجر شود.

رویترز نوشت فرانسه، بریتانیا و آلمان می‌کوشند جایگاه خود را در مذاکرات آینده درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی بازیابند. این گفت‌وگوها در ماه‌های اخیر عمدتا با محوریت واشنگتن و تهران پیش رفته و نقش کشورهای اروپایی در آن کمرنگ شده است.

تروئیکای اروپایی از سال ۲۰۰۳ درگیر گفت‌وگوهای هسته‌ای با حکومت ایران بودند و در ادامه نیز در کنار دولت باراک اوباما نقش مهمی در شکل‌گیری توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵، موسوم به برجام، ایفا کردند.

در هفته‌های گذشته، رییس‌جمهوری آمریکا بارها برجام را مورد انتقاد قرار داده و آن را «توافق بد» خوانده است.

تلاش برای تغییر راهبرد ترامپ در قبال اوکراین

رویترز در ادامه گزارش داد دیپلمات‌های اروپایی اجلاس گروه هفت را فرصتی می‌دانند تا ترامپ را متقاعد کنند که پیشنهادهای پیشین واشینگتن برای پایان دادن به جنگ اوکراین، «بیش از اندازه به نفع مسکو» بوده است.

بر اساس این گزارش، کشورهای اروپایی قصد دارند به ترامپ این پیام را منتقل کنند که علی‌رغم تشدید تحریم‌ها علیه مسکو و افزایش حمایت‌های نظامی از اوکراین، همچنان آماده گفت‌وگو با ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه، هستند.

به باور متحدان اروپایی کی‌یف، این روسیه است که مانع پیشرفت روند صلح شده و نه اوکراین.

ترامپ ۲۵ خرداد اعلام کرد به باور او، پوتین و ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، برای برداشتن گام‌هایی در جهت خاتمه جنگ آمادگی دارند.

زلنسکی قرار است در نخستین نشست گروه هفت در ۲۶ خرداد که به موضوع «برقراری صلح در اوکراین» اختصاص دارد، حضور یابد و احتمال دیدار جداگانه او با ترامپ نیز مطرح شده است.

در شرایطی که مذاکرات صلح متوقف شده، زلنسکی در تلاش است با فعال‌تر کردن مسیر دیپلماسی و تقویت نقش اروپا، روند مذاکرات را احیا کند.

زلنسکی ۲۵ خرداد اعلام کرد پیشنهاد دیدار با پوتین را در حاشیه اجلاس گروه هفت مطرح کرده است، اما مسکو آماده پذیرش چنین پیشنهادی نبوده است.

اورسولا فون در لاین، رییس کمیسیون اروپا، پیش‌تر در مصاحبه با خبرنگاران در اویان گفت: «اوکراین خط مقدم را حفظ کرده و حتی در برخی مناطق موفق به بازپس‌گیری بخشی از سرزمین‌های خود شده است.»

او اضافه کرد: «اوکراین توانایی هدف قرار دادن اهداف راهبردی در عمق خاک روسیه را توسعه داده است. همچنین اوکراین به یکی از پیشگامان جهانی در تولید تجهیزات نظامی پیشرفته و نوآورانه تبدیل شده است.»

روسیه اسفند ۱۴۰۰ کارزار نظامی خود را علیه اوکراین کلید زد و از آن زمان، درگیری‌های مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.

اوکراین در هفته‌های اخیر حملات خود را به زیرساخت‌های صنعتی و انرژی روسیه شدت بخشیده است ؛ اقدامی که کی‌یف آن را بخشی از تلاش‌ها برای کاهش منابع مالی مسکو و تسریع روند پایان جنگ می‌داند.