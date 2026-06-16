رهبران گروه هفت در اجلاس خود در بیانیهای از اعلام توافق بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی استقبال کردند.
آنها نوشتند: از اعلام این توافق که «تحت رهبری قوی پرزیدنت ترامپ و با حمایت کشورهای میانجی حاصل شده است، استقبال میکنیم. این توافق، فرصتی تاریخی برای جلوگیری از دستیابی ایران به هرگونه سلاح هستهای و مقابله با تهدیدهای مربوط به فعالیتهای منطقهای و بالستیک آن فراهم میکند. ما از آن حمایت میکنیم و آمادهایم تا در اجرای آن مشارکت کنیم.»
بیانیه میگوید: «ما مجدداً تاکید میکنیم که حق عبور ترانزیتی بدون محدودیت یا عوارض، پایه تجارت بینالمللی است. ما موافقیم که ابتکار چندملیتی، مستقل و دفاعی به رهبری فرانسه و بریتانیا میتواند با محافظت از کشتیهای تجاری، اطمینان دادن به اپراتورهای کشتیرانی تجاری و حمایت از تأیید حذف تمام مینها، نقش مهمی در تسهیل از سرگیری ترافیک دریایی در تنگه هرمز ایفا کند.»
رهبران گروه هفت اضافه کردند: «ما قویاً از یک توافق دیپلماتیک قوی و جامع پس از یادداشت تفاهم امضا شده توسط پرزیدنت ترامپ که میتواند صلح و امنیت را برای همه در منطقه به ارمغان بیاورد، حمایت میکنیم.»
آنها بر لزوم مذاکره بهمنظور مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی در منطقه و فراتر از آن و اطمینان از اینکه آنها هرگز به سلاح هستهای دست نخواهند یافت، تأکید کردند، و افزودند: «ما موافقیم که چنین مذاکرهای از مشارکت شرکای منطقهای و بینالمللی، از جمله آژانس بینالمللی انرژی اتمی برخوردار خواهد شد.»
بیانیه تاکید میکند که جمهوری اسلامی «هرگز به سلاح هستهای دست نخواهد یافت.»
رهبران گروه هفت در مورد لبنان هم گفتند: «ما از طریق یک آتشبس فوری و قوی، از تلاشهای رهبری لبنان برای دستیابی به خلع سلاح حزبالله و انحصار تسلیحات، و محافظت از تمامیت ارضی و حاکمیت لبنان با تضمینهای امنیتی بینالمللی مناسب حمایت میکنیم.»
آنها در مورد نوار غزه اشاره کردند: «ما تلاشهای بشردوستانه و بازسازی و اجرای سریع اقدامات سیاسی و امنیتی را تسریع خواهیم کرد» و در عین حال، خواستار پایان دادن به خشونت در کرانه باختری شدند.
اجلاس سران گروه هفت در منطقه اویانلهبن فرانسه، ۲۵ خرداد شروع بهکار کرد و در ۲۷ خرداد پایان مییابد.
گروه هفت شامل کشورهای فرانسه، بریتانیا، کانادا، آلمان، ایتالیا، ژاپن و ایالات متحده است.
در این اجلاس، نمایندگان اتحادیه اروپا هم شرکت دارند.