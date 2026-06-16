فاکس نیوز دیجیتال، سه‌شنبه ۲۶ خرداد، به نقل از منابع آگاه گزارش داد که برنامه‌ریزان این حملات قصد داشتند با استفاده از پهپادهای حامل مواد منفجره، ساختمان‌هایی در محل برگزاری این رویداد را هدف قرار دهند.

کاش پاتل، رییس سازمان اطلاعات داخلی و امنیتی ایالات متحده، اف‌بی‌آی، نیز در بیانیه‌ای که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، گفت: «اف‌بی‌آی و شرکای ما در نهادهای مجری قانون، ۱۰ ژوئن (۲۰ خرداد) از یک تهدید احتمالی علیه رویداد «یواِف‌سی آمریکا ۲۵۰» در واشینگتن دی‌سی مطلع شدند. این تهدیدی به افرادی خارج از منطقه پایتخت ملی مربوط می‌شد.»

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به گفته پاتل در عملیات خنثی‌سازی این حملات برنامه‌ریزی‌شده مامورانی از چند ایالت شرکت داشتند. او مشخص نکرد که چند نفر مرتبط با برنامه‌ریزی برای این حمله دستگیر شده‌اند.

فاکس نیوز دیجیتال در گزارش خود به بازداشت پنج نفر و شناسایی یک شبکه ۲۳ نفره که در طراحی این عملیات مشارکت داشتند، اشاره کرد.

شان کوران، مدیر سرویس مخفی، در بیانیه‌ای جداگانه گفت سرویس مخفی «به‌طور شبانه‌روزی کار کرد تا افراد مسئول را شناسایی کند و آنها را پاسخگو نگه دارد.»

قرار است اسناد اتهامی این پرونده عصر سه‌شنبه به وقت شرق آمریکا (بامداد چهارشنبه به وقت ایران) از حالت محرمانه خارج شود. انتظار می‌رود پس از علنی شدن این اسناد جزئیات بیشتری از حملات برنامه‌ریزی‌شده منتشر شود.

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رویداد هنرهای رزمی ترکیبی یو‌اف‌سی، همزمان با هشتادمین سالروز تولد دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده، و در چارچوب جشن‌های دویست‌وپنجاهمین سالگرد استقلال آمریکا، برای نخستین بار در چمن جنوبی کاخ سفید برگزار شد و حدود ۴ هزار نفر در آن شرکت کردند. همزمان با این رویداد، جمعیت بسیار بزرگ‌تری در محوطه‌ای نزدیک به یادبود لینکلن در اطراف کاخ سفید این رویداد را روی صفحه‌نمایش‌های بزرگ تماشا کردند.

نیویورک‌پست پس از این رویداد در گزارشی نوشت شمار تماشاگران در محوطه اطراف کاخ سفید حدود ۸۰ هزار برآورد شده است.

ترامپ در حاشیه نشست گروه هفت در فرانسه اعلام کرد که از این حمله اطلاعی نداشته است.

جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری آمریکا، گفت مقام‌ها در تلاش‌اند شبکه‌های زیرزمینی‌ای را بررسی کنند که می‌توانند محرک چنین خشونتی باشند.

ونس در گفت‌وگویی با فاکس نیوز گفت: «۲۳ نفر بدون منابع مالی و بدون هماهنگی جدی به مرحله‌ای نمی‌رسند که بخواهند در واشینگتن دی‌سی یک حادثه تروریستی گسترده مرتکب شوند. آنها چند نفر نیستند که کارهای جنون‌آمیز می‌کنند؛ این یک توطئه تروریستی برنامه‌ریزی‌شده و هماهنگ است.»