دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در حاشیه نشست گروه هفت گفت اگر جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، «تمام جهنم بر سر آنها نازل خواهد شد» و افزود به همین دلیل اصرار کرده بندی در توافق گنجانده شود که حکومت ایران را حتی از خرید سلاح هسته‌ای منع کند.

ترامپ درباره چارچوب توافق برای پایان جنگ گفت: «تنها چیزی که واقعا برای من اهمیت دارد این است که ایران هرگز سلاح هسته‌ای نداشته باشد و این موضوع کاملا روشن و صریح در توافق آمده است.»

او افزود: «آنها قرار نیست آن را توسعه دهند. قرار نیست آن را بخرند. قرار نیست هیچ کاری در ارتباط با آن انجام دهند. و اگر چنین کنند، با پیامدهایی باورنکردنی روبه‌رو خواهند شد.»

رییس‌جمهوری آمریکا همچنین مدعی شد جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای انگیزه اصلی او برای آغاز جنگ بوده است و گفت: «به همین دلیل وارد این ماجرا شدم و به همین دلیل با امضای توافق موافقت کردم.»