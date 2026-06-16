ترامپ: اگر جمهوری اسلامی سلاح هستهای بسازد، جهنم بر سرشان نازل خواهد شد
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در حاشیه نشست گروه هفت گفت اگر جمهوری اسلامی به سلاح هستهای دست پیدا کند، «تمام جهنم بر سر آنها نازل خواهد شد» و افزود به همین دلیل اصرار کرده بندی در توافق گنجانده شود که حکومت ایران را حتی از خرید سلاح هستهای منع کند.
ترامپ درباره چارچوب توافق برای پایان جنگ گفت: «تنها چیزی که واقعا برای من اهمیت دارد این است که ایران هرگز سلاح هستهای نداشته باشد و این موضوع کاملا روشن و صریح در توافق آمده است.»
او افزود: «آنها قرار نیست آن را توسعه دهند. قرار نیست آن را بخرند. قرار نیست هیچ کاری در ارتباط با آن انجام دهند. و اگر چنین کنند، با پیامدهایی باورنکردنی روبهرو خواهند شد.»
رییسجمهوری آمریکا همچنین مدعی شد جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای انگیزه اصلی او برای آغاز جنگ بوده است و گفت: «به همین دلیل وارد این ماجرا شدم و به همین دلیل با امضای توافق موافقت کردم.»