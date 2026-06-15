گرگوری دبلیو. میکس، عضو ارشد کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، در بیانیه‌ای در مورد تفاهم‌نامه ایالات متحده و جمهوری اسلامی نوشت: «در انتظار جزییات تأیید شده هرگونه توافق هستم، اما همانطور که از ابتدا گفته‌ام، جنگ انتخابی ترامپ گمراه‌کننده و برای منافع آمریکا مضر بود.»

این نماینده دموکرات افزود: «این جنگ، هزینه‌های واقعی را به آمریکایی‌ها، شرکا و متحدان، بازارهای جهانی و تعداد بی‌شماری از غیرنظامیان بی‌گناه تحمیل کرده است» و در عین حال، اضافه کرد: «رویکرد دولت به سمت دیپلماسی مورد استقبال است.»

او اضافه کرد: «توافق‌های مذاکره شده و قابل تأیید همچنان تنها راه برای حل پایدار اختلافات ما با ایران، از جمله برنامه هسته‌ای آن است. ما بارها و بارها دیده‌ایم: جنگ نمی‌تواند رژیم ایران را تغییر دهد؛ برنامه موشکی و پهپادی آن را از بین ببرد؛ به حمایت ایران از گروه‌های نیابتی پایان دهد؛ یا سوءاستفاده آن از مردم ایران را متوقف کند.»

میکس با انتقاد از لغو برجام توسط دونالد ترامپ نوشت که رها شدن این توافق «بدون یک جایگزین معتبر»، «محدودیت‌های معنادار را از بین برد و به بحرانی که امروز با آن روبرو هستیم، دامن زد.»

او تاکید کرد که توافق «باید بادوام، قابل اجرا، شفاف و همچنین تحت نظارت دقیق کنگره باشد» و نوشت: «مردم آمریکا شایسته چیزی بیش از اعلامیه‌های مبهم یا چرخش‌های سیاسی هستند. آنها شایسته امنیت، پاسخ‌های روشن و اطمینان از این هستند که این دولت شکست‌هایی را که ما را به این جنگ غیرمجاز و پرهزینه کشاند، تکرار نخواهد کرد.»