بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، دوشنبه در نشست مطبوعاتی خود در دفتر نخست‌وزیری در اورشلیم، با دفاعی قاطع از آنچه او موفقیت کارزار مشترک آمریکا و اسرائیل علیه حکومت ایران می‌داند، تاکید کرد که صرف‌نظر از هرگونه توافق میان واشینگتن و تهران، جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.

نتانیاهو بار دیگر اشاره کرد که جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای «ماموریت زندگی» اوست و گفت: «با توافق یا بدون توافق، ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت، نه امروز و نه فردا. تا زمانی که من نخست‌وزیر اسرائیل هستم، این اتفاق نخواهد افتاد.»

او تکرار کرد که تهدید هسته‌ای ایران یک «خطر فوری» بوده و اسرائیل موفق شده است آن را «همراه با دوستان آمریکایی‌مان» از میان بردارد.

او گفت: «ما بزرگ‌ترین عملیات حمله در تاریخ اسرائیل را آغاز کردیم. دانشمندان هسته‌ای را هدف قرار دادیم؛ رهبران رژیم ترور را از میان برداشتیم؛ تاسیسات هسته‌ای را در هم کوبیدیم؛ موشک‌ها و بخش اعظم کارخانه‌های تولید موشک را نابود کردیم. ما صنایع و زیرساخت‌های نظامی بی‌شماری را هدف قرار دادیم. نیروی دریایی و نیروی هوایی آن‌ها را نابود کردیم. فرماندهان پایگاه‌هایی را که مردم ایران را قتل‌عام کرده بودند از بین بردیم. خسارت عظیمی وارد کردیم — برخی آن را صدها میلیارد دلار و برخی حتی نزدیک به یک تریلیون دلار — به اقتصاد ایران برآورد می‌کنند.»

او می‌گوید: «ما این خطر نابودی اسرائیل را برای سال‌های آینده از بالای سر خود برداشتیم. این کاری بود که انجام دادیم. ما دولت اسرائیل را از نابودی نجات دادیم.»

با این حال، او اضافه کرد که «مبارزه هنوز تمام و کامل نشده است. ما باید همچنان هوشیار بمانیم، همچنان قوی و مصمم باشیم و تا حد لازم از خود دفاع کنیم.»

او گفت: «این فقط درباره ایران نیست» و تاکید کرد که نبرد اسرائیل علیه «بازوهای ترور ایران» نیز ادامه خواهد داشت، همان‌طور که به گفته او در برابر گروه‌ها در غزه، لبنان، سوریه، یمن و کرانه باختری ادامه داشته است.

در بحبوحه نگرانی‌ها در اسرائیل درباره محدودیت‌های آمریکا بر آزادی عمل اسرائیل، نتانیاهو افزود که علاوه بر مقابله با «گروه‌های تروریستی» در آن مناطق، «ما مناطق امنیتی عمیقی پیرامون اسرائیل ایجاد کرده‌ایم در غزه، در لبنان، در سوریه».

او تاکید کرد: «تا زمانی که لازم باشد برای حفاظت از کشورمان در این مناطق امنیتی باقی خواهیم ماند.»