عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرد که جمعه احتمالا در سوئیس، دیداری میان روسای هیا‌ت‌های دو طرف انجام و تفاهم‌نامه میان جمهوری اسلامی و آمریکا امضا شود و سپس نخستین دور مذاکرات بعدی برگزار شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس عراقچی افزود: «اقتصاد ما نباید خود را متکی و موکول به این قبیل توافقات اقتصادی از طریق مذاکره با آمریکا کند.»

او ادامه داد: «ما سابقه بدعهدی‌ها، عدم اجرا و پاره کردن توافقات را داریم؛ ما روند مذاکرات و اجرای توافق را بر اساس بی‌اعتمادی بدعهدی‌ها و تجربیات گذشته برنامه‌ریزی می‌کنیم.»