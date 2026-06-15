جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، در گفتوگو با سیانبیسی گفت که تصور میکند در اسرائیل نیروهایی وجود دارند که از توافق آمریکا و جمهوری اسلامی حمایت میکنند.
ونس تاکید کرد: «اسرائیل قطعا در شکلدهی به خاورمیانه جدید جایگاهی در مذاکرات و تصمیمگیریها خواهد داشت.»
معاون ترامپ درباره توافق با جمهوری اسلامی گفت که یک فرایند راستیآزمایی دو مرحلهای در نظر گرفته خواهد شد.
او افزود: «انتظار داریم تنگه هرمز در بلندمدت بدون دریافت عوارض برای کشتیرانی باز بماند.»
ونس با بیان این که هنوز جزئیات زیادی درباره توافق با جمهوری اسلامی باقی مانده که باید نهایی شود، ادامه داد که انتظار میرود قالیباف و عراقچی در مراسم امضای تفاهم حضور داشته باشند.
مهر، رسانه وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی خبر داده که با وجود موافقت شورای صنفی نمایش با پخش دیدارهای تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ در سینماها، هنوز مجوز نهایی این موضوع از سوی پلیس اماکن صادر نشده است.
تیم ملی ایران بامداد سهشنبه ۲۶ خرداد در نخستین مسابقه خود در جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف نیوزیلند میرود، اما تا چند ساعت مانده به آغاز این دیدار، وضعیت بلیتفروشی و نمایش مسابقه در سالنهای سینما همچنان نامشخص است.
بر اساس گزارش مهر، پلیس اماکن تاکنون مجوز پخش مسابقات فوتبال در سینماها را صادر نکرده است. با این حال، در صورت حل این موضوع و صدور مجوزهای لازم از سوی سازمان سینمایی تا عصر امروز، بلیت تماشای مسابقات تیم ملی در سینماها با قیمت ۲۰۰ هزار تومان عرضه خواهد شد.
با توجه به اینکه هر سه دیدار تیم ملی ایران در مرحله گروهی جام جهانی در ساعات پایانی شب یا بامداد برگزار میشود، پخش این مسابقات تداخلی با اکران فیلمها نخواهد داشت. همچنین سینماداران امیدوارند نمایش بازیهای جام جهانی بتواند بخشی از خسارتهای واردشده به این صنف در هفتههای اخیر را جبران کند.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از یک منبع مطلع نوشت بر اساس ماده چهار تفاهمنامه جمهوری اسلامی و آمریکا، ۳۰ روز پس از توافق نهایی، نیروهای رزمی آمریکایی باید از محیط پیرامونی ایران خارج شوند.
این منبع مطلع به تسنیم گفت بر اساس بند ۹ تفاهمنامه، در طول ۶۰ روز مذاکرات برای توافق نهایی، نیروی جدید آمریکا به منطقه اضافه نمیشود و جمهوری اسلامی نیز در این بازه اقدام هستهای انجام نمیدهد.
آمریکا پایگاههای متعددی در کشورهای خلیج فارس دارد.
مخاطبان ایراناینترنشنال در واکنش به تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی برای توافق، بر این نکته تاکید کردند که در این ماجرا هیچ جایی برای مطالبات مردم ایران نیست. بسیاری از پیامها حاوی انتقاد از دولت آمریکا برای چشم بستن بر کشتار و عقبنشینی ترامپ از وعدههایش در حمایت از معترضان است.
شماری از مخاطبان گفتند امید بستن به دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، برای ایجاد تغییر در ایران از ابتدا اشتباه بود و او نیز مانند دیگر رهبران جهان، منافع کشور خود را در اولویت قرار میدهد.
ناامیدی از ترامپ و جامعه جهانی
یکی از شهروندان نوشت: «ساده بودیم که فکر میکردیم ترامپ قرار است برای ما معجزه کند. او نیز به فکر منافع خود در این میان است.»
شهروندان در پیامهایشان به نادیده گرفته شدن مسائل حقوق بشری و مطالبات معترضان در روند این مذاکرت نیز اشاره کردند.
یکی از مخاطبان گفت: «کشتار مردم بیگناه در دیماه بهانهای برای آغاز دوباره جنگ میان دو کشور بود، اما در مذاکرات و توافق هیچ جایی برای احقاق حق مردم بیگناه و هزاران جوانی که در زندانها محبوس هستند، نبود.»
شهروند دیگری در پیامی مشابه نوشت این توافق نشان میدهد برای کشورهای دنیا مهم نیست که ۴۰ هزار نفر از ایرانیان جاویدنام شدهاند.
مخاطبی نوشت: «فراموش نمیکنیم که دنیا در برابر نسلکشی جوانان شجاع ایران سکوت کرد.»
مخاطبان همچنین در پیامهای خود ترامپ را با باراک اوباما، رییسجمهوری اسبق آمریکا، قیاس کردند و گفتند که او نیز همچون سلفش با جمهوریاسلامی مماشات کرده است.
به گفته یکی از همین مخاطبان، ترامپ نه تنها دستاوری برای مردم ایران نداشته، بلکه وعدهای که به معترضان داده بود، نتیجه هولناکتری هم در بر داشت.
در میان پیامها، روایتهایی نیز نقل کردند که توافق احتمالی میان جمهوری اسلامی و آمریکا، «اقدامی در راستای حفظ حکومت» است.
یکی از مخاطبان نوشت: «وقتی ترامپ گفت کمک در راه است، در ظاهر شاید منظورش مردم بود، اما پشت پرده برای حفظ نظام و جلوگیری از سقوط رژیم به دست مردم خشمگین، تلاش کرد.»
اتحاد، ادامه مبارزه و امید به تغییر
شماری از مخاطبان در پیامهای خود تاکید کردند مسیر مبارزه با جمهوری اسلامی را ادامه خواهند داد.
مضمون پیام این گروه از مخاطبان این بود که توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا تغییری در خواستههای آنان ایجاد نمیکند و مردم ایران همچنان باید برای رسیدن به اهداف خود بر «توان و اتحاد داخلی» تکیه کنند.
یکی از شهروندان با اشاره به اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دیماه گفت: «آن زمان توافقی میان آمریکا و جمهوری اسلامی وجود نداشت. در نتیجه نباید نتیجه مذاکرات منجر به ناامیدی شود.»
او تاکید کرد این ناامیدی به سود جمهوری اسلامی است و مسیر مورد نظر معترضان همچنان ادامه دارد.
برخی دیگر هم اتحاد میان مخالفان جمهوری اسلامی را شرط رسیدن به تغییر دانستند.
یکی از شهروندان نوشت: «به یاد آن همه شجاعت و جانهای عزیزی که گرفتند و دیماه سیاه باشید. مبادا ناامید بشوید. آنها نرفتند که ما تسلیم بشویم.»
برخی مخاطبان نیز معتقدند نتیجه مذاکرات تاثیری بر آینده جمهوری اسلامی نخواهد داشت.
شهروندی نوشت: «این رژیم در نهایت سقوط خواهد کرد و چیزی به پایان آن نمانده است؛ چه کشورهای دیگر بخواهند یا نه.»
مخاطب دیگری هم گفت این یک توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکاست، اما میان این رژیم با مردم هیچ توافقی صورت نگرفته است.
یکی از شهروندان در این باره نوشت: «جمهوری اسلامی شاید با آمریکا صلح کند، اما با مردم ایران هرگز.»
خط قرمزهایتان چه شد؟
در کنار این تاکید بر ادامه مسیر تغییر، شماری از مخاطبان، واکنش حامیان جمهوری اسلامی به توافق را نیز مورد توجه قرار دادند.
یکی از مخاطبان با کنایه به حامیان حکومت یادآور شد افرادی که بیش از ۱۰۰ روز برای خونخواهی رهبر جمهوری اسلامی در خیابانها حضور داشتند، اکنون باید توضیح دهند چرا همان موضوعاتی که زمانی «خط قرمز» خوانده میشد، در روند مذاکرات کنار گذاشته شده است.
یکی از آنان نوشت: «توافق با آمریکا خیانت بزرگی به خون رهبرتان بود. دیدید که این حکومت به شما خیانت میکند.»
یکی از مخاطبان هم با ارسال پیامی به ایراناینترنشنال نوشت: «آنهایی که تا دیروز به معترضها میگفتند اغتشاشگر، حالا خودشان به این رژیم معترض شدهاند.»
او خطاب به حامیان جمهوری اسلامی گفت: «سه ماه کف خیابان حمایتشان کردید. حالا با این مذاکرات فهمیدید اینها فقط به فکر منافع خودشان بودند.»
شمار دیگری هم از زاویهای کنایهآمیز به موضوع نگاه کردند.
شهروندی نوشت اگر رژیم جمهوری اسلامی رهبر دارد و مذاکرات با توافق و نظر مجتبی خامنهای انجام میشود، پس چرا نمایندگان مجلس علیه یکدیگر تجمع میکنند و شعار «نه به مذاکرات و توافق» و «مرگ بر قالیباف» و «عراقچی نفوذی» سر میدهند؟
یک شهروند نوشت: «خواستم از مخالفین توافق تشکر کنم. ما هم مخالفیم، فقط ما اگر اعتراض کنیم، کشته میشویم. شما بروید و تجمع کنید.»
مخاطب دیگری در پیام خود نوشت: «خواستم به جمهوری اسلامی و طرفدارهایش بگویم خط قرمزهایتان چه شد؟»
شهروندی هم در پیام خود، انگیزه حامیان جمهوری اسلامی را به چالش کشید و گفت «ارزشیهایی» که ۱۰۰ روز در خیابان برای مرگ رهبرشان جشن میگرفتند و حالا برای مذاکرات ناراحتند، بیشتر نگران پایان یافتن تجمعات و از دست رفتن منبع درآمد خود هستند.
در پیامی دیگر که برای ایراناینترنشنال ارسال شده، آمده است: «در تاریخ خواهند نوشت آنها در حالی سقوط کردند که هر شب برای پیروزی خیالی خود جشن میگرفتند.»
جیدی ونس، معاون دونالد ترامپ، درباره توافق با جمهوری اسلامی گفت که یک فرایند راستیآزمایی دو مرحلهای در نظر گرفته خواهد شد. او گفت: «انتظار داریم تنگه هرمز در بلندمدت بدون دریافت عوارض برای کشتیرانی باز بماند.»
ونس، افزود هنوز جزییات زیادی درباره توافق با جمهوری اسلامی باقی مانده است که باید نهایی شود.
معاون رییسجمهوری آمریکا گفت انتظار میرود محمدباقر قالیباف و عباس عراقچی در مراسم امضای تفاهم حضور داشته باشند.
معاون رییسجمهوری آمریکا گفت: «تصور میکند در اسرائیل عناصری وجود دارند که از توافق آمریکا و جمهوری اسلامی حمایت میکنند.» او همچنین تاکید کرد که اسرائیل قطعا در شکلدهی به خاورمیانه جدید جایگاهی در مذاکرات و تصمیمگیریها خواهد داشت.
این سخنان در حالی بیان میشود که وزرای کابینه اسرائیل بهصراحت اعلام کردند طرف تفاهمنامه بین آمریکا و جمهوری اسلامی نیستند و ارتش این کشور به رویارویی با حزبالله در لبنان ادامه خواهد داد.
در مقابل وزارت خارجه جمهوری اسلامی تاکید دارد که خاتمه جنگ در لبنان، «بخش لاینفک» تفاهمنامه است.
رسانه سان انگلیس گزارشی درباره محمد صلاح، کاپیتان و ستاره تیم ملی مصر نوشت که این بازیکن پیش از آنکه به یکی از بزرگترین فوتبالیستهای جهان تبدیل شود، سالها سختیهای زیادی را برای رسیدن به تمرینات تحمل کرده است.
تا جایی که در ۱۴ سالگی روزانه حدود ۹ ساعت در رفتوآمد بود و برای رسیدن به زمین تمرین باید سوار ۱۰ اتوبوس مختلف میشد.
صلاح که این امشب با تیم ملی بلژیک بازی دارد، در گفتوگویی قدیمی با باشگاه لیورپول از دشواریهای دوران نوجوانی خود سخن گفته بود.
او گفت: «ابتدا در باشگاهی نزدیک روستای محل زندگیام در بسیون بازی میکردم، اما بعد به تیمی در طنطا رفتم که حدود یک ساعت و نیم از خانهام فاصله داشت. سپس به باشگاه المقاولون العرب در قاهره پیوستم و برای رسیدن به تمرینات باید چهار تا چهار ساعت و نیم در مسیر بودم.»
صلاح توضیح داد که به دلیل این رفتوآمد طولانی مجبور بود هر روز زودتر از مدرسه خارج شود. او تنها از ساعت ۷ تا ۹ صبح در کلاسهای درس حضور داشت و سپس راهی سفر طولانی خود به سمت محل تمرین میشد.
ستاره مصری افزود: «پنج روز در هفته و به مدت سه تا چهار سال این مسیر را طی میکردم. ساعت ۹ صبح از مدرسه خارج میشدم و حدود ساعت ۲ یا ۲:۳۰ بعدازظهر به زمین تمرین میرسیدم. تمرین ساعت ۳:۳۰ یا ۴ آغاز میشد و پس از پایان تمرین، حدود ساعت ۱۰ یا ۱۰:۳۰ شب به خانه بازمیگشتم. بعد هم شام و خواب. روز بعد همه چیز دوباره تکرار میشد.»
او همچنین گفت: «گاهی مجبور بودم سه، چهار یا حتی پنج بار اتوبوس عوض کنم تا به تمرین برسم و همین تعداد اتوبوس را نیز در مسیر بازگشت سوار میشدم.»
صلاح در سال ۲۰۱۰ نخستین بازی حرفهای خود را برای باشگاه المقاولون العرب انجام داد و دو سال بعد راهی بازل سوئیس شد.
جالب اینکه او در نخستین روز حضورش در تستهای بازل چندان موفق ظاهر نشد. هایکو فوگل، سرمربی وقت بازل، بعدها گفت: «بعد از نخستین جلسه تمرینی، همه تعجب کرده بودند و حتی از خود میپرسیدند آیا صلاح برادر دوقلو دارد یا نه! اما در روز سوم همه چیز تغییر کرد و او غیرقابل مهار شد.»
پس از دو فصل موفق در سوئیس، صلاح به چلسی پیوست، اما در لندن نتوانست جایگاه ثابتی پیدا کند و تنها ۱۹ بار برای این تیم به میدان رفت. سپس با حضور در فیورنتینا و رم مسیر حرفهای خود را احیا کرد.
درخشش در رم باعث شد او در سال ۲۰۱۷ با قراردادی به ارزش ۴۳ میلیون پوند به لیورپول منتقل شود؛ انتقالی که زندگی حرفهای او را متحول کرد. صلاح در ۹ فصل حضور در آنفیلد، ۴۴۲ بازی انجام داد، ۲۵۷ گل به ثمر رساند و ۱۲۳ پاس گل ثبت کرد تا به یکی از اسطورههای تاریخ باشگاه تبدیل شود.
اکنون ستاره ۳۳ ساله فوتبال مصر پس از پایان دوران حضورش در لیورپول، تمام تمرکز خود را روی جام جهانی ۲۰۲۶ گذاشته است؛ تورنمنتی که در آن بازوبند کاپیتانی مصر را بر بازو خواهد بست و امیدوار است رویای درخشش در بزرگترین صحنه فوتبال جهان را محقق کند.