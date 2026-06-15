استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «به گرمی، به ایالات متحده و ایران به خاطر دستیابی به توافق صلحی که آتشبس فوری و دائمی، بازگشایی تنگه هرمز و همچنین چارچوبی برای مذاکرات بیشتر را فراهم میکند، تبریک میگویم.»
او تاکید کرد که این گامی حیاتی به سوی حل و فصل مسالمتآمیز درگیری است.
گوترش همچنین از پاکستان، قطر، مصر، عربستان سعودی، ترکیه و سایر کشورهای منطقه به خاطر نقش سازندهای که در حمایت از مذاکراتی که منجر به توافق صلح شد، ایفا کردند، قدردانی کرد.