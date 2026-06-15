سازمان دریانوردی تجاری بریتانیا از حادثه برای یک کشتی در۱۴ مایلی سواحل یمن خبر داد؛ جایی که حوثیها سابقه طولانی در حملات به کشتیهای عبوری داشتند. بخش بزرگی از صادرات نفت عربستان سعودی از تنگه بابالمندب عبور میکند.
سازمان دریانوردی تجاری بریتانیا گزارش کرد سرنشینان یک قایق کوچک به یک کشتی در۱۴ مایلی سواحل یمن تیراندازی کرده و تلاش کردهاند سوار آن شوند
۱۵ خرداد، معمر الاریانی، وزیر اطلاعرسانی یمن، با اشاره به استقبال حوثیها از حملات جمهوری اسلامی به کشورهای عربی خلیج فارس، گفت حوثیها صرفا متحد تهران نیستند، بلکه بخشی از ساختار نظامی، امنیتی و سیاسی فرامرزی حکومت ایران محسوب میشوند.
محمود نبویان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در شبکه ایکس نوشت طبق یادداشت تفاهم، رفع محاصره دریایی از سوی آمریکا و بازگشایی تنگه هرمز بدون محدودیت از سوی جمهوری اسلامی باید «بلافاصله پس از امضای توافق» اجرایی شود.
نبویان، نوشت: «آمریکا متعهد شده تا زمان خاتمه تحریمها، اسقاطیه وزارت خزانهداری آمریکا برای صادرات نفت خام ایران، مواد پتروشیمی و مشتقات آن و همه خدمات مرتبط از جمله تراکنشهای بانکی، بیمه و حملونقل را صادر کند»
نبویان نوشت در متن یادداشت تفاهم درباره آزادسازی پولهای مسدودشده «تناقض درونمتنی» وجود دارد، زیرا طبق بند ۱۳ باید بند ۱۱ بلافاصله اجرا شود، اما در بند ۱۱ آزادسازی پولها به «پیشرفت مذاکرات» مشروط شده است. او خواستار ارائه گزارش دقیق اجرای یادداشت تفاهم به «ملت ایران» شد.
تیم فوتبال ایران روز سهشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵، رقابتهای خود در گروه G جام جهانی۲۰۲۶ را برابر نیوزیلند در لسآنجلس آغاز میکند؛ دیداری که به همان اندازه که تحت تاثیر جاهطلبیهای دو تیم برای دستیابی به یک موفقیت تاریخی است، از رویدادهای خارج از زمین مسابقه بیشتر تاثیر میپذیرد.
این مسابقه در شرایطی برگزار میشود که جنگ آمریکا و ایران و کشمکشهای توافق دوطرف بر فضای آن سایه افکنده است.
همچنین این دیدار در منطقهای برگزار خواهد شد که بزرگترین جامعه ایرانیان خارج از ایران را در خود جای داده و همین موضوع به تقابل دو تیمی که هرگز در جام جهانی برابر یکدیگر قرار نگرفتهاند، فضایی پرتنش بخشیده است.
«تهرانجلس» تیمی در جام جهانی دارد که باید علیه آن تشویق کند
وقتی تیم ملی فوتبال مردان ایران بامداد سهشنبه در ورزشگاه سوفای لسآنجلس برای نخستین بازی خود در جام جهانی فیفا به میدان برود، بسیاری از ایرانیآمریکاییها از این تیم حمایت نخواهند کرد. دلیل آن روی پیراهن هر بازیکن دوخته شده است: پرچم جمهوری اسلامی.
در روزهای اخیر بخشی از جامعه ایرانیان آمریکایی در منطقه لسآنجلس در اعتراض به جمهوری اسلامی تجمعهایی برگزار کردهاند. از جمله ظهر یکشنبه نیز تجمعی در نزدیکی استادیوم سوفای، ورزشگاهی که قرار است دیدار ایران و نیوزیلند در آن برگزار شود، برگزار شد.
بسیاری از رسانههای بینالمللی پیشبینی کردهاند که در جریان مسابقه نیز اعتراضهایی در بیرون ورزشگاه و همچنین در داخل آن علیه حکومت جمهوری اسلامی صورت گیرد.
همانطور که در جریان مراسم افتتاحیه در همین استادیوم، پرچم جمهوری اسلامی از سوی گروهی از تماشاگران «هو» شد.
در لسآنجلس، که بزرگترین جمعیت ایرانیتبار خارج از ایران را در خود جای داده، این رقابتها ایرانیآمریکاییها را ناگزیر کرده میان جشن گرفتن هویت فرهنگی خود و رد حکومتی که ادعای نمایندگی آن را دارد، یکی را انتخاب کنند. بسیاری گزینه دوم را برگزیدهاند، زیرا از رژیمی بیزارند که به گفته آنان تیم ملی کشور را به ابزاری برای تبلیغات تبدیل کرده است.
هفتمین حضور
ایران با هدایت امیر قلعهنویی برای هفتمین بار و چهارمین دوره متوالی در جام جهانی حاضر شده است، اما هنوز هرگز از مرحله گروهی عبور نکرده است. با این حال، بسیاری از پیشبینیها ایران را شانس اول این مسابقه میدانند؛ تیمی که تجربه بیشتری در سطح جام جهانی دارد و همچنان به گلزنیهای مهدی طارمی تکیه میکند.
تیم ملی فوتبال بازیکنانی چون سردار آزمون و احمد نورالهی را بهدلایل غیر فنی در این جام همراه خود ندارد؛ دو ستاره تاثیرگذار در نتایج سالیان اخیر تیم ملی و جام جهانی قطر که این بار به ترتیب بهدلایل سیاسی و اختلاف نظر با سرمربی تیم ملی، جایی در لیست نهایی ندارند.
قلعهنویی که پیرترین تیم تاریخ فوتبال ایران در جامهای جهانی را راهی این مسابقات کرده، علاوهبر مهدی طارمی، ستاره بیچونوچرای ایران، امیدوار است با حضور بازیکنان باتجربهای چون احسان حاجصفی و علیرضا جهانبخش که چهارمین جام جهانی خود را تجربه میکنند، در کنار حضور وینگرهایی چون مهدی قایدی و محمد محبی و البته حضور علیرضا بیرانوند درون دروازه، نخستین صعود تیم ملی از دور گروهی را رقم بزند.
اما از نظر آماری ایران دست بالاتر را دارد. بر اساس مدل پیشبینی اپتا، ایران بیش از ۵۳ درصد شانس پیروزی در این مسابقه دارد. در مقابل، نیوزیلند همچنان در جستوجوی نخستین برد تاریخ خود در جام جهانی است؛ رکوردی که انگیزه مضاعفی به این تیم داده است.
این مسابقه نخستین دیدار تاریخ جام جهانی میان ایران و نیوزیلند خواهد بود. دو تیم فقط دو بار در گذشته با یکدیگر روبهرو شدهاند که آخرین تقابلشان در سال ۲۰۰۳ با برتری ۳ بر صفر ایران به پایان رسید.
ایران در شش دوره قبلی حضورش تنها مقابل سه تیم به پیروزی رسیده است: آمریکا (۱۹۹۸)، مراکش (۲۰۱۸) و ولز (۲۰۲۲) و حالا بازی با نیوزیلند روی کاغذ فرصتی ایدهآل برای ثبت چهارمین برد است.
مهدی طارمی، مهاجم تیم ملی و بهترین بازیکن ایران، در لسآنجلس نشست خبری پیش از دیدار برابر نیوزیلند در واکنش به اعتراضات ایرانیان آمریکا گفت تیم ملی خود را نماینده همه ایرانیان میداند: «ما به همه ایرانیان احترام میگذاریم. سالها کشوری متمدن و ملتی متحد بوده است».
امیر قلعهنویی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال نمایش پرچمهای شیر و خورشید یا سر دادن شعارهای انتقادی علیه جمهوری اسلامی در ورزشگاه، از پاسخ مستقیم خودداری کرد و گفت بازیکنانش توانایی تمرکز بر مسابقه و نادیده گرفتن حواشی را دارند.
بازگشت پس از ۱۶ سال
نیوزیلند پس از ۱۶ سال دوباره به جام جهانی برگشته است. «آلوایتس» هنوز در تاریخ خود هیچ پیروزی در جام جهانی ثبت نکرده، اما خاطره عملکرد تحسینبرانگیز این تیم در جام جهانی ۲۰۱۰ همچنان زنده است؛ جایی که نیوزیلند با سه تساوی، تنها تیم بدون شکست آن تورنمنت بود. حالا شاگردان دارن بیزلی امیدوارند با اتکا به مهاجم باتجربهشان کریس وود اولین برد تاریخ خود در این رقابتها را جشن بگیرند.
نیوزیلند هنوز در جام جهانی پیروزی ندارد، اما در جام جهانی ۲۰۱۰ هم شکست نخورد؛ هر سه بازیاش مقابل اسلواکی، ایتالیا و پاراگوئه با تساوی تمام شد و تنها تیم بدون شکست آن تورنمنت بود.
ستاره بیچونوچرای تیم، کریس وود است. مهاجم ناتینگهام فارست با ۴۵ گل، بهترین گلزن تاریخ تیم ملی نیوزیلند محسوب میشود و کاپیتان تیم نیز هست.
وود و مدافع باتجربه، تامی اسمیت، تنها بازیکنان حاضر در فهرست فعلی هستند که جام جهانی ۲۰۱۰ را هم تجربه کردهاند. آنها نخستین نیوزیلندیهایی خواهند شد که در دو جام جهانی مردان بازی میکنند.
پس از کریس وود، بازیکنانی مانند کوستا بارباروسس، الیجا جاست و مارکو استامنیچ از مهرههای کلیدی تیم هستند. بارباروسس سرعت بالایی دارد، جاست از جناحین خطرساز است و استامنیچ مغز متفکر خط میانی محسوب میشود.
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در تماسهای تلفنی جداگانه با همتایان خود در عربستان سعودی، ژاپن، ترکیه، عراق، و مصر گفتوگو کرد.
ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، گزارش داد عراقچی در گفتوگوهای تلفنی با هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه و فواد حسین و بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه مصر، به «مسئولیت آمریکا در قبال اجرای توافق» اشاره کرد و بر لزوم «توقف کامل حملات اسرائیل علیه لبنان» تاکید کرد.
خبرگزاری ایسنا نیز گزارش داد عراقچی در گفتوگوی تلفنی با وزیر خارجه ژاپن، ضمن تشریح مهمترین بندهای تفاهمنامه آمریکا و جمهوری اسلامی، ابراز امیدواری کرد اجرای آن سرآغاز فصل جدیدی از همکاریهای اقتصادی و سرمایهگذاری میان دو کشور باشد.
همزمان وزرای امنیت ملی و دفاع اسرائیل در واکنشهای جداگانه با اشاره به اینکه «اسرائیل طرف تفاهم جمهوری اسلامی و آمریکا نیست»، بر ادامه حملات به حزبالله لبنان تاکید کردند.
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل گفت اگر جمهوری اسلامی در واکنش به رویدادهای لبنان به اسرائیل حمله کند، اسرائیل پاسخ خواهد داد.
در تماسی دیگر، عراقچی با فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان سعودی، او را در جریان مفاد و آخرین تحولات مرتبط با تفاهمنامه جمهوری اسلامی و آمریکا قرار داد و بر ضرورت توقف کامل حملات اسرائیل علیه لبنان تاکید کرد.
عراقچی با قدردانی از نقش عربستان سعودی در روند دیپلماتیک جاری برای پایان جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، خواستار تداوم این روند شد.