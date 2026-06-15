تیم ملی فوتبال بلژیک که امشب ساعت ۲۲:۳۰ نخستین بازی خود را مقابل مصر برگزار می‌کند، با آمادگی کامل راهی آمریکا شده است.

شیاطین سرخ گرچه در حال حاضر در میان مدعیان اصلی این جام قرار ندارند، اما به دلیل کسب نتایج درخشان در بازی‌های تدارکاتی، با اعتمادبه‌نفس بالایی پا به این مسابقات گذاشته‌اند.

شاگردان رودی گارسیا با پیروزی‌های پیاپی اخیر خود، از جمله برد ۲ بر ۰ مقابل کرواسی و پیروزی ۵ بر ۰ برابر تونس، پیام روشنی برای رقبای خود فرستاده‌اند.

این نتایج روند صعودی تیمی را نشان می‌دهد که اکنون رکورد ۱۳ پیروزی متوالی در تمامی رقابت‌ها را در اختیار دارد.

رودی گارسیا که نخستین تجربه سرمربیگری خود در جام جهانی را پشت سر می‌گذارد، به نظر می‌رسد فرمول موفقیت با بلژیک را یافته است.

سرمربی پیشین باشگاه‌های لیل، مارسی، رم و لیون به‌تدریج اصول تاکتیکی خود را در تیم پیاده کرده و در هفته‌های اخیر تغییرات مثبتی در ساختار تیمی به وجود آورده است.

100 %

او در کنفرانس خبری گفت که تیمش بازی‌ها را با سیستم ۳-۵-۲ آغاز نخواهد کرد و تغییرات تاکتیکی‌اش امکان استفاده از یک مهاجم اضافه را فراهم می‌کند.

این رویکرد جدید باعث شده بلژیک در بازپس‌گیری توپ تهاجمی‌تر، در خط حمله پویاتر و در مدیریت شرایط مختلف مسابقه کامل‌تر از تورنمنت‌های گذشته ظاهر شود.

ترکیب کنونی بلژیک از بازیکنان جوان و باانگیزه در کنار ستاره‌های باتجربه تشکیل شده است. پدیده‌هایی مانند دیگو موریرا، کونی د وینتر، ماکسیم دکویپر و ناتان نگوی، طراوت و انرژی تازه‌ای به تیم بخشیده‌اند.

در این میان، جرمی دوکو، وینگر منچسترسیتی، یکی از مهره‌های اصلی خط حمله بلژیک در این جام به شمار می‌رود.

همچنین ماتیاس فرناندز-پاردو، بازیکن ۲۱ ساله لیل، پس از گفت‌وگو با گارسیا و مدیر ورزشی تیم، تصمیم گرفت پیراهن بلژیک را به جای اسپانیا بر تن کند و به یکی از مهره‌های کلیدی تیم تبدیل شود.

ستاره‌های باتجربه تیم همچنان ستون‌های اصلی این ساختار را تشکیل می‌دهند. تیبو کورتوا درون دروازه یکی از مطمئن‌ترین چهره‌های فوتبال جهان است.

کوین دی بروینه پس از درخشش برابر تونس، با آمادگی کامل ریتم بازی را در میانه میدان هدایت می‌کند و روملو لوکاکو نیز با گلزنی مقابل کرواسی نشان داد که در بهترین زمان ممکن به اوج آمادگی بازگشته است.

حضور یوری تیلمانس، قهرمان لیگ اروپا با استون ویلا، خط میانی تیم را مستحکم‌تر کرده است.

بلژیک با قرار گرفتن در گروهی شامل مصر، ایران و نیوزیلند، فرصت مناسبی دارد تا مسابقات را قدرتمند آغاز کند و چهار سال پس از ناکامی در قطر، بار دیگر به عنوان یکی از قدرت‌های فوتبال جهان مطرح شود.