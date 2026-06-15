جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری آمریکا، به شبکه خبری سی‌ان‌ان گفت: «می‌خواهم کاملاً روشن بگویم که در این توافق، حتی یک دلار لغو تحریم یا آزادسازی دارایی‌های مسدودشده، چه از سوی ایالات متحده و چه از سوی هر یک از متحدان ما در خلیج فارس، وجود ندارد.»

او افزود: «برخی گزارش‌های نادرست در این باره دیده‌ام. نمی‌دانم این اطلاعات از کجا آمده، هرچند حدس می‌زنم منشأ آن کجاست.»

معاون رییس‌جمهوری آمریکا اضافه کرد: «چیزی که باید انتظارش را داشته باشید، این است که برخی جریان‌ها در داخل ساختار جمهوری اسلامی، به‌ویژه تندروها، برای اینکه بتوانند این توافق را به بخشی از افکار عمومی داخلی بفروشند، آنچه ایران از این توافق به دست می‌آورد را بیش از حد بزرگ‌نمایی خواهند کرد؛ اما هرگز توضیح نخواهند داد که ایران برای دستیابی به آن مزایا چه چیزهایی باید واگذار کند و چه تعهداتی باید بپذیرد.»

ونس همچنین گفت: «برای اینکه کاملاً روشن باشد، این توافق یک بسته بسیار قابل‌توجه از لغو تحریم‌ها را برای مردم ایران در نظر می‌گیرد؛ بسته‌ای که می‌تواند نحوه تعامل ایران با جهان و با منطقه را دگرگون کند.»

او تاکید کرد:‌«اما ایران تنها در صورتی از این مزایا بهره‌مند خواهد شد که به تعهدات خود در چارچوب توافق عمل کند. بنابراین به همه توصیه می‌کنم نسبت به آنچه برخی دستگاه‌های تبلیغاتی در داخل حکومت می‌گویند با دیده تردید نگاه کنند.»

ونس گفت: «واقعیت این است که یک فرصت بسیار بزرگ برای ایرانیان وجود دارد. اما آن‌ها فقط زمانی می‌توانند از مزایای این فرصت بهره‌مند شوند که به وعده‌های خود عمل کنند و اقداماتی را که متعهد شده‌اند انجام دهند.»