آلمان با این نتیجه در صدر جدول گروه E قرار گرفت. ساحل عاج و اکوادور دو حریف دیگر آلمان در این گروه خواهند بود.

کوراسائو رویای خود را زندگی کرد، اما هاورتس و آلمان بی‌رحم بودند

آلمان در نخستین مسابقه خود در جام جهانی ۲۰۲۶ با پیروزی پرگل برابر کوراسائو از یک شگفتی بزرگ جلوگیری کرد، اما برای دقایقی کوتاه، تیم کوچک کارائیبی رویای میلیون‌ها نفر را زنده کرد.

وقتی توپ به تور دروازه آلمان چسبید، نیمکت کوراسائو از خوشحالی منفجر شد. لیوانو کومننشیا گل تساوی را مقابل آلمان به ثمر رسانده بود و کشوری با حدود ۱۵۸ هزار نفر جمعیت، که بیشتر بازیکنانش در هلند متولد شده‌اند، لحظه‌ای تاریخی را جشن می‌گرفت؛ لحظه‌ای که سال‌ها در انتظارش بودند.

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اما واقعیت خیلی زود خود را نشان داد. تیم یولیان ناگلزمان در نهایت با هفت گل پاسخ داد و به راحتی از خطر شرمساری‌ای که می‌توانست حتی از حذف‌های مرحله گروهی دو جام جهانی گذشته هم سنگین‌تر باشد، گریخت.

آلمان به احتمال زیاد این بار به مرحله حذفی خواهد رسید و حتی می‌توانست با گل‌های بیشتری این موضوع را قطعی‌تر کند. ناگلزمان از این موضوع رضایت خواهد داشت که تهدیدهای تیمش از نقاط مختلف زمین شکل گرفت و شش گلزن متفاوت این مسئله را نشان دادند. با این حال، آزمون‌های سخت‌تری در هفته‌های آینده در انتظار مانشافت خواهد بود.

کای هاورتس که گل دوم خود را در پایان مسابقه به ثمر رساند، امیدوار است در مراحل بعدی نیز همین‌قدر موثر ظاهر شود.

با وجود برتری قاطع آلمان، توجه‌ها تا حد زیادی معطوف به کوراسائو باقی ماند. هفت هزار هوادار «موج آبی» این تیم در تمام طول مسابقه با شور و شوق از تیم خود حمایت کردند و در پایان نیز با تشویق ایستاده بازیکنان را بدرقه کردند؛ تشویقی که حتی بسیاری از هواداران آلمان نیز به آن پیوستند.

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در سوی دیگر، دیک ادووکات، سرمربی ۷۸ ساله کوراسائو و مسن‌ترین مربی تاریخ جام جهانی، لحظاتی پیش از آغاز مسابقه اشک‌هایش را پاک می‌کرد.

او پس از مسابقه گفت: «احساسات بر من غلبه کرد و سعی کردم آن را پنهان کنم، اما نشد. این لحظه‌ای باورنکردنی برای کشور ما بود. در مقایسه با آلمان و دیگر رقبایمان، ما فقط یک شهر کوچک هستیم.»

ادووکات تیمش را برای ارائه فوتبالی جسورانه آماده کرده بود، اما کوراسائو خیلی زود با گل فلیکس نمچا عقب افتاد. این گل پس از یک پاس هوشمندانه فلوریان ویرتس به ثمر رسید.

با این حال، کوراسائو به تدریج وارد جریان بازی شد. تاهیث چونگ با حرکات تکنیکی خود فضاهای خوبی ایجاد می‌کرد و در یکی از حملات، نیکو شلوتربک نتوانست به طور کامل توپ را دفع کند. یورگن لوکادیا روی توپ برگشتی شوت زد که دفع شد، اما کومننشیا در ریباند فرصت را از دست نداد و با ضربه‌ای که پس از برخوردی جزئی تغییر مسیر داد، مانوئل نویر را مغلوب کرد.

این گل بدون تردید جایگاهی ماندگار در تاریخ جام جهانی خواهد داشت.

بازیکنان کوراسائو پس از گل تساوی بلافاصله حملات خود را از سر گرفتند. آن‌ها سرشار از انرژی و اعتمادبه‌نفس بودند، اما جریان بازی با وقفه سه دقیقه‌ای برای نوشیدن آب متوقف شد؛ وقفه‌ای که با وجود دمای حدود ۲۲ درجه سانتی‌گرادی ورزشگاه همچنان اجرا شد.

در این فاصله، گروه موسیقی ماریاچی برای تماشاگران اجرا کرد. با این حال، این وقفه به آلمان فرصت داد تا خود را بازیابی کند.

ناگلزمان پس از مسابقه گفت: «به این وقفه نیاز داشتیم و استراحت برای نوشیدن آب واقعا به ما کمک کرد.»

او اذعان کرد که شیوه بازی کوراسائو تا حدی تیمش را غافلگیر کرده بود.

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آلمان پس از آن دوباره کنترل مسابقه را در دست گرفت. شلوتربک که پیش‌تر با درخشش الوی روم، دروازه‌بان کوراسائو، ناکام مانده بود، روی کرنر ناتان براون گل دوم را به ثمر رساند.

پیش از پایان نیمه نخست، نمچا یک ضربه پنالتی گرفت و هاورتس آن را به گل تبدیل کرد تا آلمان عملا کار را تمام کرده باشد.

ادووکات پس از مسابقه گفت: «با اختلاف بیشتری از آنچه انتظار داشتیم شکست خوردیم، اما می‌دانیم آلمان چه تیم قدرتمندی است.»

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آلمان در نیمه دوم چهار گل دیگر نیز به ثمر رساند. جمال موسیالا با ضربه‌ای دقیق روی پاس یوشوا کیمیش گلزنی کرد و سپس ناتان براون، مدافع چپ ۲۳ ساله آلمان، با یک ضربه والی زیبا نام خود را در فهرست گلزنان ثبت کرد.

براون که گفته می‌شود در آستانه انتقالی ۴۷ میلیون پوندی به بایرن مونیخ قرار دارد، به نظر می‌رسد مشکل قدیمی آلمان در پست دفاع چپ را حل کرده است.

او پس از مسابقه گفت: «وقتی بیدار شدیم، بازی خودمان را پیدا کردیم.»

دنیز اونداف نیز به عنوان بازیکن تعویضی گلزنی کرد و هاورتس در دقایق پایانی با فراری سریع دومین گل خود را به ثمر رساند.

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کوراسائو با وجود دریافت هفت گل، همچنان تلاش می‌کرد فوتبال تهاجمی بازی کند. حتی اگر لیاندرو باکونا یا جیرل مارگاریتا کمی دقت بیشتری داشتند، شاید یک لحظه فراموش‌نشدنی دیگر نیز برای این تیم رقم می‌خورد.

ادووکات گفت: «اگر فقط دفاع کنید، قطعا شکست می‌خورید. به همین دلیل سعی کردیم هجومی‌تر بازی کنیم، اما این رویکرد در همه بخش‌ها جواب نداد.»

با این حال، فارغ از نتیجه، «موج آبی» کوراسائو حضوری فراموش‌نشدنی در تگزاس رقم زد؛ حضوری که شاید یکی از زیباترین داستان‌های جام جهانی ۲۰۲۶ باشد.