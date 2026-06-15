انتقاد رقبای سیاسی نتانیاهو از نتیجه جنگ علیه جمهوری اسلامی
نفتالی بنت، نخستوزیر پیشین اسرائیل، درباره توافق آمریکا و جمهوری اسلامی گفت که بنیامین نتانیاهو نتوانست دستاوردهای نظامی اسرائیل را به دستاوردهای امنیتی پایدار تبدیل کند او افزود که دولت کشور را وارد جنگهای فرسایشی و بینتیجه کرده و توان دستیابی به پیروزی قاطع را ندارد.
بنت، که از گزینههای جانشینی نتانیاهو است، گفت که برای فروپاشی جمهوری اسلامی و برچیدن برنامه هستهای آن، یک طرح راهبردی دارد که بر ترکیبی از ابزارهای دیپلماتیک، اطلاعاتی، اقتصادی، فناوری و نظامی متکی است.
در همین حال، یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون دولت اسرائیل، در واکنش به توافق آمریکا و جمهوری اسلامی، نتانیاهو را ضعیف و خسته خواند و افزود: «ارتش اسرائیل ماموریتهای خود را انجام داده، اما نتانیاهو نه. هرگز شکست کاملتری از این وجود نداشته است.»