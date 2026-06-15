مقامات آمریکایی: تردد در هرمز بهطور قابل توجهی افزایش خواهد یافت
مقامات ارشد آمریکایی روز دوشنبه اعلام کردند که ایالات متحده و ایران یک یادداشت تفاهم برای حلوفصل جنگی که نزدیک به چهار ماه طول کشیده است امضا کردهاند و تردد کشتیرانی در تنگه هرمز بهتدریج افزایش خواهد یافت.
یک مقام آمریکایی که به شرط ناشناس ماندن صحبت میکرد در یک نشست خبری گفت: «شما شاهد افزایش قابل توجه ترافیک در تنگه هرمز خواهید بود که در واقع از همین حالا آغاز شده و بهتدریج در طول زمان افزایش خواهد یافت.»
این مقام گفت: «احتمالا تا دو هفته به حالت عادی بازنمیگردیم، اما افزایش قابل توجهی در ترافیک تنگه خواهیم دید.»