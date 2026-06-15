خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی که نامش را فاش نکرده، گزارش داد که دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا و جی‌دی ونس معاونش و همچنین محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی یادداشت تفاهم را امضا کردند.

او گفت که جزئیات توافق طی ۲۴ تا ۴۸ ساعت آینده منتشر خواهد شد.

سی‌ان‌ان نیز نوشت که امضای این سند به صورت مجازی بوده است.

قرار است مراسم رسمی امضا جمعه برگزار شود.