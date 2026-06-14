عبدالاله الحجر، مشاور رییس شورای عالی سیاسی حوثیهای یمن تحت حمایت جمهوری اسلامی، به خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران گفت در صورت تشدید تنشها و در صورت لزوم، حوثیها ممکن است از بستن تنگه بابالمندب به عنوان ابزاری برای فشار بر دشمنان خود استفاده کنند.
او گفت حوثیهای یمن پیشتر نیز تجربه بستن این آبراه به روی کشتیهای مرتبط با اسرائیل را داشتند و در صورت نیاز، این اقدام را «به شکلی حسابشده» تکرار خواهند کرد.
تسنیم در گزارشی از صنعا نوشت بابالمندب یکی از مسیرهای اصلی انتقال انرژی و تجارت جهانی است و بسته شدن آن میتواند بر زنجیره تامین کالا و قیمت انرژی در جهان تاثیر بگذارد.
حوثیهای یمن از زمان آغاز جنگ غزه پس از حادثه هفتم اکتبر بارها کشتیهای مرتبط با اسرائیل و برخی شناورهای تجاری را در دریای سرخ و تنگه بابالمندب هدف قرار دادند؛ حملاتی که با واکنش نظامی آمریکا و متحدانش همراه شده است.