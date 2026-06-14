محمدرضا عارف، معاون اول مسعود پزشکیان و رییس ستاد تشییع علی خامنه‌ای، گفت همه دستگاه‌های اجرایی موظف به اجرای کامل بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های این ستاد هستند و این دستورالعمل‌ها در حکم مصوبات دولت تلقی می‌شوند.

او این اظهارات را در جلسه دبیرخانه ستاد تشییع علی خامنه‌ای مطرح کرد.

ستاد تشییع علی خامنه‌ای روز گذشته اعلام کرد مراسم تشییع او و اعضای خانواده‌اش از ۱۳ تا ۱۸ تیر در تهران، قم و مشهد برگزار خواهد شد. بر اساس این برنامه، مراسم خاکسپاری او ۱۸ تیر در حرم امام هشتم شیعیان در مشهد انجام می‌شود.

این مراسم در حالی برگزار می‌شود که ۱۰۶ روز از کشته شدن علی خامنه‌ای در حمله هوایی مشترک اسرائیل و آمریکا به محل کار او می‌گذرد.