دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در مصاحبه‌ با روزنامه نیویورک تایمز گفت توافق با تهران، در نهایت تضمین خواهد کرد که عبور از تنگه هرمز «برای همیشه بدون عوارض» باشد.

ترامپ همچنین استدلال کرد که به‌رغم مخالفت‌های بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، او آن کشور را از نابودی هسته‌ای نجات داده است.

او همچنین تاکید کرد در صورتی که تهران نتواند به یک توافق نهایی هسته‌ای با ایالات متحده دست یابد - روندی که به گفته دستیارانش انتظار می‌رود از روز جمعه در سوئیس آغاز شود - حملات نظامی به تهران را از سر خواهد گرفت یا در ازای دریافت ۲۰ درصد از درآمدهای منطقه، ایالات متحده را به «نگهبان خاورمیانه» تبدیل خواهد کرد.

او گفت که تصمیمش برای حمله به ایران در اواخر فوریه و به دنبال آن، محاصره دریایی بنادر این کشور پس از بسته‌شدن تنگه توسط تهران، خاورمیانه را به نفع آمریکا تغییر داده است.

ترامپ در ادامه از شی جین‌پینگ و ولادیمیر پوتین، روسای‌جمهور ی چین و روسیه برای کمک به این توافق تمجید کرد و آقای نتانیاهو را به دلیل انجام حملاتی که تقریباً توافق نهایی را از مسیر خارج کرده بود، به شدت مورد انتقاد قرار داد.

او در مورد نخست‌وزیر اسرائیل گفت: «او آدم بسیار سرسختی است، و اگر بخواهم با شما صادق باشم، باید برای این کار بسیار از ما سپاسگزار باشد. زیرا اگر ایران سلاح هسته‌ای داشت، اسرائیل حتی دو ساعت هم دوام نمی‌آورد.»