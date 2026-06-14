سناتور گراهام: طبق قانون، توافق هستهای با ایران برای رأیگیری به کنگره ارسال خواهد شد
سناتور لیندسی گراهام، نماینده جمهوریخواه مجلس سنای آمریکا، در شبکه اجتماعی ایکس «از شنیدن توافق با ایران برای باز شدن تنگه هرمز » ابراز خوشحالی کرد و نوشت: «من مذاکرات بعدی در مورد برنامه هستهای ایران و سایر مسائل را از نزدیک دنبال خواهم کرد.»
او با این حال اضافه کرد: «من تا اندازهای نگرانم که دیدگاه ایران در مورد این توافق با آنچه تیم مذاکرهکننده آمریکایی ادعا میکند متفاوت باشد.»
گراهام اشاره کرد: «طبق قانون ما، هرگونه توافق هستهای با ایران برای بررسی و رأیگیری به کنگره ارسال خواهد شد» و نوشت: «مشتاقانه منتظر بررسی محصول نهایی هستم.»