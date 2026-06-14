در حالی که نیمار به همراه تیم ملی برزیل در جام جهانی ۲۰۲۶ حضور دارد، خانواده و نزدیکان او نیز زندگی لوکسی را در آمریکا تجربه میکنند.
بر اساس گزارش رسانههای آلمانی، پدر نیمار برای مدت برگزاری مسابقات، ویلایی مجلل در ایالت فلوریدا اجاره کرده است که هزینه اقامت در آن حدود ۳ هزار پوند در روز برآورد میشود. این اقامتگاه در مجموعه ریونیون ریزورت قرار دارد و تنها ۲۰ دقیقه با مجموعه تفریحی دیزنیورلد فاصله دارد.
این ویلای ۱۴ خوابه که ارزشی در حدود ۱۰.۸ میلیون پوند دارد، امکاناتی کمنظیر از جمله استخر بزرگ، سالن بدنسازی، زمین بسکتبال، سالن بولینگ اختصاصی، سینمای خانگی، اتاق بازی و شبیهساز رانندگی را در اختیار ساکنان قرار میدهد.
یکی از بخشهای جالب این عمارت، فضایی با تم مجموعه «جنگ ستارگان» است که برای کودکان خانواده در نظر گرفته شده و شامل اتاقهای ویژه و دکوراسیونی الهامگرفته از این مجموعه سینمایی مشهور میشود.
گفته میشود برونا بیانکاردی، شریک زندگی نیمار، به همراه دو فرزند این ستاره برزیلی نیز در این اقامتگاه حضور دارند و مسابقات جام جهانی را از نزدیک دنبال میکنند.
نیمار که پس از مصدومیتهای متعدد و دوران ناموفق حضورش در الهلال به باشگاه سانتوس بازگشته است، به شکلی غیرمنتظره در فهرست نهایی کارلو آنچلوتی برای جام جهانی قرار گرفت. با این حال، او به دلیل مصدومیت ساق پا دیدار نخست برزیل مقابل مراکش را از دست داد و هنوز زمان بازگشتش به میادین مشخص نیست.
در پی حمله ارتش اسرائیل به اهدافی در ضاحیه بیروت، ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت اگر قرار باشد تفاهم یا توافقی شکل بگیرد، مسیر آن «ادب کردن» اسرائیل است.
او این اظهارات را در حالی مطرح کرد که رایزنیها درباره تفاهم احتمالی میان تهران و واشینگتن ادامه دارد و گزارشهای منتشرشده درباره متن تفاهم احتمالی میان تهران و واشینگتن با مخالفت و انتقاد برخی چهرهها و جریانهای سیاسی در داخل جمهوری اسلامی روبهرو شده است.
همزمان با گزارشها از پیشرفت در مذاکرات تهران و واشینگتن، ارتش اسرائیل در واکنش به حملات حزبالله، منطقه ضاحیه بیروت را هدف قرار داد. این در حالی است که مقامهای جمهوری اسلامی بارها برقراری آتشبس در لبنان را یکی از شروط خود برای توافق با آمریکا عنوان کردهاند.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر و یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، یکشنبه ۲۴ خرداد با انتشار بیانیهای مشترک اعلام کردند ارتش اسرائیل در پاسخ به حملات حزبالله به خاک این کشور، به ضاحیه حمله کرده است.
در این بیانیه آمده است: «اسرائیل شلیک به خاک خود را تحمل نخواهد کرد.»
رسانههای اسرائیلی به نقل از یک منبع آگاه گزارش دادند هدف این عملیات، یکی از فرماندهان ارشد واحد ارتباطات حزبالله بوده است.
سخنگوی ارتش اسرائیل نیز خبر داد یک مقر حزبالله در حمله هدفمند به ضاحیه هدف قرار گرفت.
به گزارش رسانههای لبنانی، در این حمله یک نفر کشته شد و چهار تن دیگر زخمی شدند.
حملات حزبالله به شمال اسرائیل
ارتش اسرائیل ۲۴ خرداد اعلام کرد یک پهپاد حزبالله به منطقهای در شمال این کشور در نزدیکی مرز لبنان اصابت کرد.
به گفته ارتش، این حمله هیچ کشته یا مجروحی بر جای نگذاشت.
پایگاه خبری تایمز اسرائیل نیز نوشت این سومین حادثه مشابه در روز یکشنبه به شمار میرود.
همزمان، آژیر هشدار در چندین شهرک در منطقه الجلیل علیا در شمال اسرائیل به صدا درآمد.
در واکنش به این تحولات، بتسالل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل، از نتانیاهو خواسته بود مطابق وعدههای پیشین خود و در پاسخ به پرتاب راکت و پهپاد از خاک لبنان به شمال اسرائیل، ضاحیه بیروت را هدف قرار دهد.
پیشتر، وزیر دفاع اسرائیل هشدار داده بود هرگونه حمله به شهرهای شمالی این کشور، با حمله به ضاحیه پاسخ داده میشود.
تداوم تنشها میان حزبالله و اسرائیل در شرایطی رخ میدهد که گمانهزنیها درباره دستیابی احتمالی تهران و واشینگتن به توافق افزایش یافته است.
مقامهای جمهوری اسلامی طی هفتههای اخیر بارها تاکید کردهاند هرگونه توافق برای پایان دادن به جنگ باید با برقراری آتشبس در لبنان همراه باشد.
روزنامه اسرائیل هیوم ۲۳ خرداد به نقل از یک منبع ارشد دیپلماتیک نوشت اسرائیل الزامی به امضای توافق احتمالی میان تهران و واشینگتن ندارد و همچنان قادر خواهد بود در برابر تهدیدها از خود دفاع کند، اما اقداماتش باید با هماهنگی ایالات متحده انجام شود.
حملات اسرائیل به جنوب لبنان
ارتش اسرائیل ۲۴ خرداد به ساکنان ۲۹ روستا و شهرک در جنوب لبنان هشدار داد پیش از حملات برنامهریزیشده علیه حزبالله، این مناطق را تخلیه کنند.
بر اساس این هشدار، ساکنان ۱۶ منطقه موظف شدهاند دستکم یک کیلومتر از محل سکونت خود فاصله بگیرند و ساکنان ۱۳ شهر و روستای دیگر نیز باید به شمال رودخانه زهرانی منتقل شوند.
آویخای ادرعی، سخنگوی عربزبان ارتش اسرائیل، در شبکه ایکس نوشت در پی نقض توافق آتشبس از سوی حزبالله، ارتش اسرائیل ناگزیر است با قدرت علیه این گروه نیابتی جمهوری اسلامی اقدام کند.
رسانههای لبنانی صبح ۲۴ خرداد گزارش دادند همزمان با پیشروی نیروهای اسرائیلی در منطقه، توپخانه ارتش اسرائیل شهرکهای مجدل زون و المنصوری در جنوب لبنان را هدف گلولهباران قرار داده است.
رسانههای لبنانی همچنین از حمله اسرائیل به نبطیه در جنوب این کشور خبر دادند.
شورای سردبیری روزنامه اورشلیمپست ۲۴ خرداد در سرمقالهای، با انتقاد از توافق احتمالی میان تهران و واشینگتن هشدار داد توافقی که صرفا به مواد هستهای بپردازد، اما با برنامه موشکی و شبکههای نیابتی جمهوری اسلامی مقابله نکند، نمیتواند مدعی تامین امنیت اسرائیل باشد.
بر اساس این سرمقاله، هرگونه توافقی که اسرائیل را به توقف درگیریها در لبنان وادار کند، بدون آنکه تضمینهای مشخصی درباره خلع سلاح حزبالله و قطع حمایت جمهوری اسلامی ارائه دهد، حق اسرائیل برای دفاع از شهروندانش را تضعیف خواهد کرد.