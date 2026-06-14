لیندزی گراهام، سناتور جمهوریخواه آمریکا، در شبکه ایکس نوشت: «امیدوارم یک راهحل دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ ایران، جلوگیری از توانایی جمهوری اسلامی برای تولید سلاح هستهای و متوقف کردن حمایت آن از تروریسم در منطقه در دسترس باشد، اما همچنان باید بدانیم با چه طرفی روبهرو هستیم.»
او افزود: «از زمان برقراری آخرین آتشبس، حزبالله حملات خود به اسرائیل را متوقف نکرده و این حملات تا جایی ادامه یافته که برخی مناطق شمال اسرائیل به دلیل حملات مداوم تخلیه شدهاند.»
سناتور گراهام تاکید کرد: «حزبالله از سوی جمهوری اسلامی تامین مالی و هدایت میشود و مسئول ریخته شدن خون بسیاری از آمریکاییهاست. روشن است صرفنظر از هر توافقی که با تهران امضا شود، هدف اعلامشده حزبالله برای نابودی اسرائیل و تبدیل لبنان به یک خلافت، تغییری نکرده است.»
مجید اخوان، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری، در واکنش به گزارشی درباره لغو پروازهای فرودگاههای غرب ایران گفت که محدودیتهای فضای آسمان غرب که از گذشته بود همچنان با محدودیت همراه هستند و اطلاعیهای جدیدی صادر نشده است.
خبرگزاری تسنیم، رسانه وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داده بود که پروازهای فرودگاههای غرب ایران تا اطلاع ثانوی لغو شده است. این رسانه نوشت این تصمیم در پی «شرایط موجود» اتخاذ شده است.
تسنیم جزییات بیشتری درباره علت لغو پروازها یا زمان احتمالی ازسرگیری آنها منتشر نکرد.
همزمان، دادههای پروازی وبسایت فلایترادار در حدود ساعت ۲۲:۱۵ به وقت تهران نشان داد آسمان ایران تقریبا خالی است و تنها یک پرواز از مبدا تهران به سوی شمال غرب در حال حرکت است.
اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، یکشنبه ۲۴ خرداد، همزمان با افزایش گمانهزنیها درباره حمله احتمالی جمهوری اسلامی به اسرائیل در واکنش به هدف قرار گرفتن جنوب بیروت، گفت: «پیروزی حزبالله بر اسرائیل در راه است.»
قاآنی نوشت: «مردم دنیا، استقلال لبنان را با عظمت فداکاری حزبالله میشناسند نه با وابستگی بعضی حکمرانان.»
فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران همچنین افزود: «همه دنیا با چشمان بازتر نگاه کنند، پیروزی مقاومت عظیم حزبالله قهرمان بر اسرائیل در راه است.»
او در این پیام به جزییات بیشتری درباره اظهارات خود اشاره نکرد.
سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس، گفت نمایندگان مجلس اصرار دارند هرگونه «توافق احتمالی» جمهوری اسلامی و آمریکا مطابق قانون اساسی به مجلس ارائه شود.
او در مصاحبه با وبسایت خانه ملت افزود که این توافق باید پس از بررسیهای کارشناسی و قانونی به تصویب برسد.
او گفت: «اجازه نخواهیم داد همان رویهای که در فرآیند بررسی برجام در مجلس طی شد، دوباره تکرار شود.»
نوید محبی، تحلیلگر سیاسی، به ایران اینترنشنال گفت: «حملات امروز اسرائیل به ضاحیه و تاخیر در امضای تفاهمنامه احتمالی میان آمریکا و جمهوری اسلامی نشان میدهد که اسرائیل از این مساله رضایت ندارد و کنترل رفتار اسرائیل نیز برای آمریکا کار آسانی نخواهد بود.»
او افزود: «حتی در صورت امضای این تفاهمنامه، اسرائیل تلاش خواهد کرد روند توافق را مختل کند.»
همزمان با افزایش تنشها میان اسرائیل و لبنان که بر توافق احتمالی میان تهران و واشینگتن سایه انداخته است، دونالد ترامپ اعلام کرد که تفاهمنامه پیش از پایان روز یکشنبه ۲۴ خرداد امضا میشود. او گفت که حملات اسرائیل به بیروت امضای توافق را چند ساعت به تعویق انداخت.
فاکس نیوز، در گزارشی که شامگاه یکشنبه ۲۴ خرداد از این رسانه پخش شد، گفت که ترامپ در یک گفتوگوی کوتاه تلفنی با خبرنگار این رسانه گفته است که انتظار میرود این توافق «همین امشب، ظرف دو تا سه ساعت آینده بهصورت الکترونیکی» امضا شود و به همین دلیل از جمهوری اسلامی میخواهد از پاسخ به حملات اسرائیل به بیروت خودداری کند.
ترامپ همچنین به این رسانه گفت: «اگر ایران امشب توافق را امضا کنند، بیدرنگ دستور میدهم محاصره بندرهای ایران برداشته شود و سپس وارد گفتوگوهای مفصلتر درباره برنامه هستهای آنها خواهیم شد.
به گفته رییسجمهوری آمریکا ممکن است مراسم امضای حضوری این توافق هفته آینده، در اروپا برگزار شود.
رییسجمهوری آمریکا در گفتوگویی دیگر با رسانه اکسیوس گفت که توافق، با وجود حمله اسرائیل به بیروت و تهدید جمهوری اسلامی به تلافی، همچنان طبق برنامه قرار است یکشنبه انجام شود. او همچنین به این رسانه گفت: «این اتفاق زمانبندی توافق را به هم ریخت و امضا را چند ساعت عقب انداخت. قرار بود همین حالا انجام شود. حالا برای چند ساعت دیگر برنامهریزی شده است.»
به گزارش اکسیوس، ترامپ از شنیدن خبر حملات اسرائیل به بیروت غافلگیر و از بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، خشمگین شد.
رییسجمهوری آمریکا پیش از این گفتوگوها در شبکه اجتماعی تروث سوشال از اسرائیل بابت حمله به بیروت انتقاد کرد و نوشت: «حمله صبح امروز به بیروت، بهویژه در یک روز خاص که ما به توافق صلح با ایران بسیاری نزدیک هستیم، نباید اتفاق میافتاد.» او افزود: «همه طرفها باید عقبنشینی کنند و هیچ حملهای از سوی اسرائيل به هیچ کجای لبنان نباید انجام شود.»
ترامپ در ادامه تاکید کرد که حزبالله نیز نباید حملات دیگری علیه حزبالله انجام دهد.»
او در ابتدای این پست نوشته است که هرچند اسرائیل «حق دارد» در برابر تهدیدها از خود دفاع کند، اما حملاتی که به آن پاسخ داد «بسیار کوچک و بیمعنی بود، کسی آسیب ندید و زخمی یا کشته نشد.»
حملات روز یکشنبه اسرائیل به منطقه ضاحیه در بیروت به کشته شدن علی موسی دقدوق، از فرماندهان ارشد حزبالله، منجر شد. ارتش اسرائیل اعلام کرد این فرد در سمتهای مختلفی از جمله فرمانده تیم حفاظت حسن نصرالله، رهبر پیشین حزبالله، فرمانده در یگان رضوان، فرمانده در بخش عملیات یگان نصر و مسئول یگان پیادهنظام حزبالله فعالیت کرده بود.
این اظهارات ترامپ در حالی مطرح میشود که خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکرهکننده جمهوری اسلامی گزارش داد هیات قطری هماکنون در تهران حضور دارد و مواضع و جزییات مدنظر جمهوری اسلامی را به طرف آمریکایی منتقل میکند.
این منبع گفت هنوز هیچیک از موضوعات مورد مذاکره نهایی نشده است و افزود حتی در صورت رفتوبرگشت در روند گفتوگوها، شرط اساسی جمهوری اسلامی لحاظ شدن کامل مطالباتش در متن نهایی است.
به گفته این منبع، حتی در صورت پذیرش همه نظرات جمهوری اسلامی نیز در زمان اعلامشده از سوی دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، هیچ توافقی امضا نخواهد شد.
فارس نوشت این اظهارات ساعاتی پیش از حمله اسرائیل به ضاحیه بیروت مطرح شده است.
یکشنبه ۲۴ خرداد مصادف با هشتادمین سالروز تولد دونالد ترامپ است و همزمانی آن با دویستوپنجاهمین سالگرد استقلال آمریکا این روز را به تاریخی ویژه برای دولت آمریکا و شخص ترامپ تبدیل کرده است. به همین مناسبت برنامه بزرگی با حدود چهارهزار مدعو در کاخ سفید تدارک دیده شده است و ترامپ اصرار دارد تفاهمنامه اولیه با جمهوری اسلامی نیز در همین روز به امضا برسد.
خبرگزاری فارس، ۲۳ خرداد در گزارشی اصرار واشینگتن به امضای تفاهم در روز یکشنبه را «عجیب» و «فشار نمایشی» خواند و نوشت: «سرنوشت امضای یکشنبه نه فقط یک آزمون فنی برای محتوای تفاهم، بلکه آزمونی برای صداقت و ایستادگی مسئولان ایرانی در برابر فشارهای نمایشی نیز خواهد بود.»
گروهی از مقامهای جمهوری اسلامی به تهدید ادامه میدهند
با وجود انتشار درخواست ترامپ از ایران برای خویشتنداری در قبال حملات اسرائیل به لبنان، ابراهیم عزیزی، از فرماندهان سپاه و رییس کنونی کمیسیون امنیت ملی مجلس، با انتشار پستی در ایکس پاسخ به حملات اسرائیل از سوی «جبهه متحد مقاومت» را قطعی خواند.
محمدباقر ذوالقدر، دبیر شورای عالی امنیت ملی، نیز در ایکس نوشت: «پاسخ رزمندگان اسلام در پیش است. وحدت میدانها یک زنجیره امنیتی در دفاع از منطقه ایجاد کرده است. لبنان جان ماست و نقض خطوط قرمز جمهوری اسلامی تحمل نخواهد شد.»
پیشتر ارتش اسرائیل با انتشار بیانیهای اعلام کرد که بر اساس این ارزیابیها، خود را برای احتمال شلیک به خاک اسرائیل در ساعات آینده آماده میکند.