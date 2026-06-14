روایت تهران از تفاهم با آمریکا؛ توافقی حاصل «شکست دشمن» و بدون امتیازدهی
سانههای نزدیک به حکومت در ساعات گذشته، در حالی که جزئیات یادداشت تفاهم موسوم به «تفاهم اسلامآباد» به تدریج منتشر میشود، این «توافق» را نه نتیجه عقبنشینی تهران، بلکه محصول «شکست دشمن» و پذیرش خواستههای جمهوری اسلامی از سوی آمریکا توصیف کردهاند.
بر اساس گزارشهای منتشرشده در رسانههای حکومتی، روایت رسمی تهران بر چند محور اصلی استوار است: پایان جنگ و محاصره، رفع تحریمها و آزادسازی داراییهای بلوکهشده، حفظ برنامه هستهای و موشکی ایران، و آغاز روند بازسازی کشور با منابع مالی خارجی.
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