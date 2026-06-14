استقبال رهبران چهار کشور اروپایی از اعلام تفاهمنامه میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی
رهبران کشورهای «گروه چهار»، شامل بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا، در بیانیهای گفتند که از اعلام تفاهمنامه میان ایالات متحده و ایران به گرمی استقبال میکنند.
آنها در تاکید کردند: «ایران هرگز نباید به سلاح هستهای دست یابد»، و افزودند: «ما آمادگی داریم در پاسخ به گامهای شفاف و قابل راستیآزمایی ایران در برنامه هستهای خود، تحریمهای مرتبط را لغو کنیم.»
در این بیانیه آمده است: «بازگشایی فوری تنگه هرمز همراه با آزادی بیقیدوشرط و بدون محدودیت کشتیرانی، امری حیاتی است.»
رهبران این چهار کشور اروپایی همچنین گفتند که آمادهاند در مورد پرونده هستهای تهران، با ایالات متحده، جمهوری اسلامی و آژانس بینالمللی انرژی اتمی همکاری کنند.
آنها در بیانیه خود بر «حمایت کامل خود از ثبات، حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان و همچنین اهمیت یک آتشبس پایدار» تاکید کردند.