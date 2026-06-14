حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، گفت کنکور سراسری امسال به‌طور قطعی در روزهای ۲۹ و ۳۰ مرداد برگزار خواهد شد.

او گفت حدود یک میلیون و ۸۰ هزار نفر در این آزمون شرکت می‌کنند و کنکور در حدود ۳۲۰ شهرستان کشور برگزار می‌شود.

سیمایی صراف افزود با توجه به زمان‌بندی جدید، احتمال دارد دانشجویان پذیرفته‌شده در کنکور امسال تحصیل خود را از نیمسال دوم سال تحصیلی آغاز کنند.