مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «رییس‌جمهور، آمریکا را در اولویت قرار داده و برای توافق صلحی مذاکره کرده است که ما را ایمن نگه می‌دارد و مانع از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای می‌شود.»

او افزود «دونالد ترامپ از همان ابتدا، اهرم فشار خود را به حداکثر رساند، تلفات را محدود کرد و نیروی نظامی معتبری را برای تضمین بهترین نتیجه ممکن به کار گرفت.»

والتز همچنین نوشت: «این یک راه فوق‌العاده برای جشن گرفتن یک تولد است» و هشتادمین سالروز تولد ترامپ را تبریک گفت.