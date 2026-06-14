کامران پولادی، عضو کمیسیون امور داخلی مجلس جمهوری اسلامی، گفت برخی افراد با تکرار «حرف دشمن» و ایجاد اختلاف در جامعه، وحدت کشور را هدف قرار میدهند.
او با اشاره به تاکید مجتبی خامنهای بر حفظ وحدت، خواستار ورود دستگاه قضایی شد و گفت این افراد باید احضار و تذکر بگیرند و اگر «قابل هدایت» نیستند، با آنان برخورد جدیتر شود.
پولادی همچنین گفت باید اجازه داد «میدان و دیپلماسی» در کنار یکدیگر مسیر خود را طی کنند. او افزود: مردان میدان و دیپلماسی در چارچوب خطوط قرمز تعیینشده از سوی مجتبی خامنهای، منافع جمهوری اسلامی را دنبال میکنند.
حملات اسرائیل به بیروت در روز یکشنبه ۲۴ خرداد زنجیرهای از واکنشها را به دنبال داشت؛ تهران تهدید کرد که پاسخ میدهد و دونالد ترامپ نیز گفت حملات اسرائیل نباید اتفاق میافتاد. یک دیپلمات آمریکایی دخیل در مذاکرات خبر داد که این تنشها نهایی کردن توافق را با مشکل روبهرو کرده است.
فاکسنیوز عصر یکشنبه ۲۴ خرداد به نقل از یک دیپلمات آمریکایی دخیل در مذاکرات اعلام کرد که حملات اسرائیل به بیروت نهایی کردن توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا را با مشکل روبهرو کرده است.
این دیپلمات حملات یکشنبه را «تلاشی آشکار از سوی اسرائیل برای خراب کردن توافق رییسجمهوری آمریکا» و کشاندن دوباره این کشور به جنگ با جمهوری اسلامی خواند.
در حالی که مقامهای جمهوری اسلامی از حملات تلافیجویانه علیه اسرائیل خبر دادند، دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، در شبکه اجتماعی تروث سوشال اسرائیل را بابت این حملات سرزنش کرد و نوشت: «حمله صبح امروز به بیروت، بهویژه در یک روز خاص که ما به توافق صلح با ایران بسیاری نزدیک هستیم، نباید اتفاق میافتاد.» او افزود: «همه طرفها باید عقبنشینی کنند و هیچ حملهای از سوی اسرائيل به هیچ کجای لبنان نباید انجام شود.»
ترامپ در ادامه تاکید کرد که حزبالله نیز نباید حملات دیگری علیه حزبالله انجام دهد.»
او در ابتدای این پست نوشته است که هرچند اسرائیل «حق دارد» در برابر تهدیدها از خود دفاع کند، اما حملاتی که به آن پاسخ داد «بسیار کوچک و بیمعنی بود، کسی آسیب ندید و زخمی یا کشته نشد.»
ارتش اسرائیل در بیانیهای که در ایکس منتشر شد، اعلام کرد که این کشور در حال آماده شدن برای مقابله با حملات موشکی احتمالی از سوی جمهوری اسلامی در ساعات آینده است.
همزمان، یک مقام ارشد اسرائیلی در گفتوگو با این رسانه اتهام شروع تبادل آتش از سوی اسرائیل را رد کرد و گفت این حزبالله بود که در سه روز گذشته غیرنظامیان اسرائیلی را هدف قرار داد.
ارتش اسرائیل صبح یکشنبه در واکنش به حمله پهپادی حزبالله به شمار این کشور، به منطقه ضاحیه در جنوب لبنان حمله کرد. دولت اسرائيل در بیانیهای حملات این کشور به بیروت را تایید.
ارتش اسرائیل نیز عصر یکشنبه در بیانیهای اعلام کرد که در «یک حمله دقیق در ضاحیه بیروت» یک مقر متعلق به حزبالله، گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی، را که برای «پیشبرد طرحهای تروریستی علیه شهروندان و نیروهای ارتش اسرائيل» مورد استفاده قرار میگرفت، هدف قرار داده است.
در پایان این بیانیه تاکید شده است که ارتش اسرائیل به فعالیت خود برای «رفع هرگونه تهدید» ادامه خواهد داد.
شبکه خبری العربیه، وابسته به عربستان سعودی، اعلام کرد که در این حملات یکی از فرماندهان ارشد حزبالله به نام «علی الحجاج» کشته شد.
رسانه آمریکایی اکسیو نوشت: «مقامهای اسرائیلی و آمریکایی میگویند ارتش اسرائیل اندکی پیش از این حمله به بیروت، فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده، سنتکام، را در جریان گذاشته بود.»
واکنش مقامهای جمهوری اسلامی
همزمان با این تحولات، مقامهای ایرانی درگیر در مذاکرات نیز هشدار دادند که حملات اسرائیل به لبنان، مذاکرات را تهدید میکند.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس و مسئول تیم مذاکرهکننده جمهوری اسلامی، در پیامی در ایکس، حملات اسرائیل به ضاحیه را نشاندهنده فقدان «اراده یا توان آمریکا در اجرای تعهدات خود» خواند و هشدار داد: «با چراغ سبز نشان دادن به اسرائیل نمیتوانید امتیاز بگیرید. بازی پلیس بد و پلیس خوب قدیمی شده است.»
او در پایان این پیام نوشت: «اگر اراده و توان اجرای تعهدات خود را ندارید، سخن گفتن از ادامه مسیر ممکن نیست.»
محمدجعفر اسدی، معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا، در واکنش به حمله اسرائیل به ضاحیه بیروت گفت: «بدون شک این جنایات بیپاسخ نخواهد ماند.»
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همزمان با زادروز مجیدرضا رهنورد، ایرانیان در شهرهای لیورپول بریتانیا و گوتنبرگ سوئد گرد هم آمدند و یاد جاویدنامان انقلاب ملی ایران را گرامی داشتند.
تاجالدین سروش و مهران عباسیان، خبرنگاران ایراناینترنشنال، گزارش میدهند:
ایال زمیر، رییس ستاد ارتش اسرائیل، گفت ارتش تحولات منطقه را بهدقت زیر نظر دارد و در همه جبههها سطح بالایی از آمادگی و هوشیاری را حفظ کرده است.
رییس ستاد ارتش اسرائیل گفت لبنان مرکز ثقل اصلی عملیات این کشور است، اما ارتش برای تحولات احتمالی در سایر جبههها نیز آماده میشود.
ارتش اسرائیل در بیانیهای افزود زمیر طرحهای عملیاتی جدید برای لبنان را در نشست با فرماندهان جبهه شمالی تایید کرده است.
زمیر تاکید کرد: «حزبالله فاجعهای بر دولت لبنان و جامعه شیعه تحمیل کرده است؛ مردم لبنان این موضوع را بهخوبی درک میکنند. تمام روستاهای جنوب لبنان به شبکهای پیچیده از زیرساختهای تروریستی تبدیل شدهاند.»
او ادامه داد: «ارتش به عملیات ابتکاری و تهاجمی ادامه میدهد.»
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، با انتقاد از حملات برخی گروهها به مذاکرهکنندگان همزمان با احتمال تفاهم میان جمهوری اسلامی و آمریکا گفت که تصمیمها در این سطح از سیاست خارجی، «تصمیم نظام و حاکمیت» است و حمله به مذاکرهکنندگان، حمله به یک «تصمیم ملی» محسوب میشود.
سخنگوی دولت در گفتوگو با ایرنا، با دفاع از محمدباقر قالیباف و عباس عراقچی، گفت هر دو سابقه «دفاع از منافع ملی» دارند و افزود: «دیپلماسی در برابر میدان نیست، بلکه ادامه میدان است. مذاکره از موضع اقتدار، معنایش عقبنشینی نیست؛ معنایش تبدیل قدرت ملی به منفعت ملموس برای مردم است».
سخنگوی دولت جمهوری اسلامی از جریانهای سیاسی خواست در مقطع کنونی «منافع ملی» را قربانی «رقابت سیاسی» نکنند و گفت: «نقد حق همه است، اما تخریب، تضعیف مذاکرهکننده و ارسال پیام اختلاف به بیرون، به سود ملت ایران نیست».
فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) تنها چند روز پیش از آغاز جام جهانی ۲۰۲۶، تیم ملی مصر را مجبور به اعمال دو تغییر در پیراهنهای خود کرد؛ تصمیمی که باعث شد یاران محمد صلاح با ظاهری متفاوت وارد رقابتها شوند.
بر اساس قوانین فیفا، ستارههای روی پیراهن تیمها تنها باید نشاندهنده قهرمانی در جام جهانی باشند. به همین دلیل، مصر مجبور شد هفت ستارهای را که به افتخار هفت قهرمانی این کشور در جام ملتهای آفریقا بالای نشان فدراسیون قرار داشت، از روی پیراهنهای خود حذف کند.
علاوه بر این، فیفا از مصر خواسته است شمارههای طلاییرنگ پشت پیراهن را نیز تغییر دهد. مسئولان برگزاری مسابقات معتقدند استفاده از شمارههای سفید، خوانایی بیشتری برای داوران، تماشاگران و پخش تلویزیونی دارد.
مصر که در گروه G جام جهانی با تیمهای بلژیک، ایران و نیوزیلند همگروه است، دوشنبه نخستین بازی خود را مقابل بلژیک برگزار خواهد کرد. محمد صلاح، کاپیتان تیم ملی مصر، در این رقابتها دومین حضور خود در جام جهانی را تجربه میکند.
این نخستین بار نیست که فیفا پیش از آغاز جام جهانی به طراحی پیراهن تیمها ایراد میگیرد. چند روز پیش نیز تیم ملی هائیتی مجبور شد بخشی از طرح پیراهن خود را حذف کند. فیفا تصویری مرتبط با مبارزات استقلالطلبانه این کشور را دارای بار سیاسی تشخیص داد و خواستار تغییر آن شد.
شرکت تولیدکننده لباس هائیتی در بیانیهای اعلام کرد که اگرچه برداشت فیفا با نیت طراحان متفاوت بوده است، اما این شرکت در نهایت تغییرات مورد نظر را اعمال کرد.