بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در پیامی به مناسبت تولد دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، برای او آرزوی سلامتی و موفقیت کرد.

نتانیاهو در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت امیدوار است ترامپ در مسیر هدایت آمریکا به سوی «آینده‌ای روشن و صلح از طریق قدرت» موفق باشد.

او همچنین بر تداوم همکاری میان واشینگتن و تل‌آویو تاکید کرد و گفت آمریکا و اسرائیل به ارتقای هرچه بیشتر روابط و اتحاد میان دو کشور ادامه خواهند داد.

این پیام پس از آن منتشر شد که ارتش اسرائیل به اهدافی در ضاحیه بیروت حمله کرد. این حمله پس از شلیک پرتابه‌هایی از سوی حزب‌الله به شمال اسرائیل و نقض آتش‌بس از سوی این گروه مسلح تحت حمایت جمهوری اسلامی انجام شد.