کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، از توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی استقبال کرد و آن را «گامی مهم برای پایان جنگ، تقویت ثبات منطقه‌ای و بازگشایی تنگه هرمز» دانست.

او همچنین از دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، و قطر و پاکستان به دلیل نقش‌آفرینی در دستیابی به این توافق قدردانی کرد.

استارمر با تاکید بر ضرورت اجرای کامل تفاهم‌نامه و نهایی شدن توافق هسته‌ای، گفت: «تعهدات جمهوری اسلامی، به‌ویژه در زمینه برنامه هسته‌ای، باید قابل راستی‌آزمایی و به طور کامل اجرا شود و حکومت ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد.»