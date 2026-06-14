ژاپن در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر با شکست آلمان و اسپانیا همه را شگفت‌زده کرد و حالا امیدوار است بار دیگر معادلات را بر هم بزند.

هر دو تیم رویایی دست‌نیافتنی دارند؛ یکی قهرمانی و دیگری رسیدن به نیمه‌نهایی.

طبق پیش‌بینی ابررایانه اوپتا، هلند با ۵۰.۲ درصد شانس پیروزی، بخت نخست این مسابقه است. احتمال برد ژاپن ۲۴.۵ درصد و شانس تساوی ۲۵.۲ درصد برآورد شده است.

احتمالا کسی منتظر شگفتی نیست!

تیم‌های ملی فوتبال هلند و ژاپن یکشنبه شب به وقت ایران در حساس‌ترین بازی خود در دور گروهی جام جهانی در استادیوم ای‌تی‌اندتی در دالاس به مصاف یکدیگر می‌روند تا به نوعی تکلیف صدرنشین گروه F را مشخص کنند؛ گروهی که سوئد و تونس نیز در آن از بخت صعود برخوردارند.

هلند و ژاپن تاکنون فقط سه بار در سطح ملی بزرگسالان با یکدیگر روبه‌رو شده‌اند؛ حاصل این دیدارها دو پیروزی برای هلند و یک تساوی بوده و ژاپن هرگز موفق به شکست دادن نارنجی‌ها نشده است. آخرین تقابل دو تیم در سال ۲۰۱۳ با تساوی ۲ بر ۲ پایان یافت و تنها بازی رسمی آنها در جام جهانی ۲۰۱۰ بود که هلند با گل وسلی اسنایدر ۱ بر ۰ پیروز شد.

در حالی که هلند از نظر تاریخی دست بالا را مقابل ژاپن داشته، برخی رسانه‌های هلندی پیش از مسابقه هشدار داده‌اند که ژاپن در سال‌های اخیر مقابل تیم‌های اروپایی نتایج بسیار خوبی گرفته و به یکی از خطرناک‌ترین تیم‌های آسیا تبدیل شده است.

هلند به دنبال نخستین قهرمانی تاریخ خود در جام جهانی است. نارنجی‌ها سه بار در سال‌های ۱۹۷۴، ۱۹۷۸ و ۲۰۱۰ به فینال رسیده‌اند اما هر سه بار ناکام مانده‌اند؛ رکوردی که آنها را به پرافتخارترین تیم بدون عنوان قهرمانی جهان تبدیل کرده است.

ژاپن در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر با شکست آلمان و اسپانیا همه را شگفت‌زده کرد و حالا امیدوار است بار دیگر معادلات را بر هم بزند.

رونالد کومان، سرمربی هلند، درباره این مسابقه گفت: «فشار زیادی روی خودمان گذاشته‌ایم. می‌خواهیم در این جام جهانی تا مراحل پایانی پیش برویم. تیم قدرتمندی داریم، اما فعلا باید فقط روی بازی با ژاپن تمرکز کنیم.»

بی‌نقص در مقدماتی

هلند با عملکردی درخشان به جام جهانی رسید؛ شاگردان رونالد کومان در مرحله انتخابی اروپا شکست‌ناپذیر بودند و با ۶ برد و ۲ تساوی، ۲۷ گل زده و تنها ۴ گل خورده به عنوان صدرنشین گروه خود صعود کردند.

ژاپن در مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ در قاره آسیا بیشتر از هر تیم دیگری گل زد. این تیم ۵۴ بار موفق به گلزنی شد که یک پیروزی سه بر صفر انضباطی مقابل کره شمالی نیز در این آمار لحاظ شده است. ژاپن، به جز سه کشور میزبان، نخستین تیمی بود که جواز حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ را به دست آورد.

ژاپن هرگز نتوانسته از مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی فوتبال فیفا فراتر برود. در واقع، این تیم با ۲۵ مسابقه، رکورد بیشترین تعداد بازی در این رقابت ها بدون رسیدن به مرحله یک چهارم نهایی را در اختیار دارد.

یک مربی کهنه‌کار

هاجیمه موریاسو تنها سرمربی تاریخ ژاپن است که در بیش از ۱۰۰ مسابقه هدایت این تیم را بر عهده داشته است. او از تابستان ۲۰۱۸ سرمربی ژاپن بوده و همچنین نخستین مربی است که این تیم را در دو دوره جام جهانی فوتبال فیفا هدایت کرده است.

موریاسو در سال ۲۰۲۲ ژاپن را به مرحله یک هشتم نهایی رساند؛ جایی که این تیم در ضربات پنالتی برابر کرواسی حذف شد.

مهم‌ترین سلاح ژاپن

در تیم ژاپن، نگاه‌ها بیش از همه به تاکه‌فوسا کوبو دوخته شده است؛ ستاره رئال سوسیداد که بسیاری او را خلاق‌ترین بازیکن نسل فعلی فوتبال ژاپن می‌دانند. کوبو در سال‌های اخیر به مهره اصلی خط حمله سامورایی‌ها تبدیل شده و با توانایی بالای خود در دریبل‌زنی، خلق موقعیت و بازی بین خطوط، مهم‌ترین سلاح هجومی تیم هاجیمه موریاسو محسوب می‌شود.

در کنار او، آیاسه اوئدا پس از فصلی درخشان در فاینورد و ثبت ۲۵ گل در اردیویسه، امید نخست گلزنی ژاپن به شمار می‌رود. دایچی کامادا، آئو تاناکا و جونیا ایتو نیز از بازیکنانی هستند که نقش مهمی در انتقال سریع توپ و ضدحملات این تیم دارند.

ژاپن البته با چند غایب مهم وارد جام جهانی شده است. کائورو میتوما، ستاره برایتون، به دلیل مصدومیت در فهرست نهایی حضور ندارد و واتارو اندو، کاپیتان تیم، نیز پیش از آغاز مسابقات از تیم ملی خداحافظی کرد.

ویرجیل فن‌دایک، ستون اصلی

در سوی مقابل، هلند همچنان به کاپیتان خود، ویرجیل فن‌دایک، به عنوان ستون اصلی تیم تکیه دارد. مدافع لیورپول علاوه بر رهبری خط دفاعی، یکی از خطرناک‌ترین بازیکنان هلند روی ضربات ایستگاهی است.

در خط حمله نیز کودی خاکپو مهم‌ترین مهره رونالد کومان به شمار می‌رود؛ مهاجمی که در فصل گذشته آمار قابل توجهی از گل و پاس گل ثبت کرد و بسیاری از تحلیلگران هلندی او را اصلی‌ترین امید گلزنی نارنجی‌ها در جام جهانی می‌دانند.

تیجانی رایندرز و رایان گراونبرخ نیز موتور خط میانی تیم هستند و وظیفه ایجاد تعادل میان دفاع و حمله را بر عهده دارند.

هلند نیز پیش از جام جهانی یک ضربه مهم دریافت کرد؛ ژاوی سیمونس، ستاره خلاق این تیم، به دلیل مصدومیت شدید زانو مسابقات را از دست داد.

با این حال، ترکیب نارنجی‌ها همچنان مملو از بازیکنان باتجربه و ستاره است. ممفیس دپای پس از پشت سر گذاشتن مصدومیت به ترکیب بازگشته و دنزل دومفریس نیز با نفوذهای مداوم از جناح راست یکی از خطرناک‌ترین بازیکنان تیم محسوب می‌شود.