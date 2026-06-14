قطر: ایران و آمریکا مذاکرات پیشرو را با رویکردی مثبت و سازنده دنبال کنند
محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخستوزیر و وزیر امور خارجه قطر، از تفاهمنامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی استقبال کرد و از پاکستان و دیگر میانجیها قدردانی کرد. او خواستار ادامه مذاکرات با رویکردی سازنده شد و بر حمایت دوحه از ثبات منطقهای و تلاشهای دیپلماتیک تاکید کرد.
محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخستوزیر و وزیر خارجه قطر، از تفاهمنامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی استقبال کرد.
او همچنین از پاکستان و دیگر طرفهای منطقهای و بینالمللی به دلیل کمک به فراهم شدن شرایط دستیابی به این توافق قدردانی کرد.
این مقام بلندپایه قطر از همه طرفها خواست مذاکرات پیشرو را با رویکردی مثبت و سازنده دنبال کنند.
او همچنین بر تعهد دوحه به حمایت از تلاشهای دیپلماتیک برای تقویت ثبات منطقهای و بینالمللی تاکید کرد.