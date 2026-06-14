بر اساس گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌های حکومتی، روایت رسمی تهران بر چند محور اصلی استوار است: پایان جنگ و محاصره، رفع تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده، حفظ برنامه هسته‌ای و موشکی ایران، و آغاز روند بازسازی کشور با منابع مالی خارجی.

خبرگزاری مهر به نقل از منابع خود اعلام کرده است که پیش‌نویس ۱۴ بندی تفاهم‌نامه میان جمهوری اسلامی و آمریکا شامل برقراری فوری و دائمی آتش‌بس در همه جبهه‌ها، از جمله لبنان، پایان محاصره دریایی ایران، بازگشایی تنگه هرمز ظرف ۳۰ روز و تعهد آمریکا به عدم مداخله در امور داخلی ایران است.

مهر همچنین گزارش داده است که تعلیق تحریم‌های نفتی، بازگشت دسترسی جمهوری اسلامی به درآمدهای نفتی و آزادسازی ۲۴ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدودشده ایران در دوره مذاکرات از دیگر مفاد این تفاهم‌نامه است. بر اساس این گزارش، دو طرف برای دستیابی به توافق نهایی درباره برنامه هسته‌ای و رفع گسترده تحریم‌ها، یک دوره ۶۰ روزه مذاکره را در نظر گرفته‌اند.

خبرگزاری وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی تاکید کرده است که جمهوری اسلامی در متن تفاهم‌نامه صرفاً بر پایبندی به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و عدم دستیابی به سلاح هسته‌ای تاکید کرده و موضوع برنامه موشکی و حمایت از گروه‌های هم‌پیمان منطقه‌ای نیز از مذاکرات آینده کنار گذاشته شده است.

مهر همچنین از پیش‌بینی یک سازوکار نظارتی و ارجاع توافق نهایی به شورای امنیت سازمان ملل برای تایید خبر داده است.

در همین حال، خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده که روند بازگشایی تنگه هرمز پس از امضای رسمی تفاهم‌نامه در روز جمعه آغاز خواهد شد؛ هرچند جزئیات بیشتری درباره نحوه اجرای این روند منتشر نشده است.

نورنیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، نیز تصویری مشابه اما با جزئیات بیشتر ارائه کرده است. این رسانه نوشته که لغو تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی یکی از محورهای اصلی تفاهم‌نامه است و از مجموع ۲۸ میلیارد دلار دارایی مسدودشده ایران، بین ۱۰ تا ۱۴ میلیارد دلار آزاد خواهد شد.

نورنیوز همچنین مدعی شده است که بر اساس مفاد تفاهم‌نامه، اورانیوم غنی‌شده و تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی در داخل کشور باقی خواهند ماند. این رسانه همچنین از تشکیل یک صندوق ۳۰۰ میلیارد دلاری برای بازسازی و جبران خسارت‌های ایران خبر داده و افزوده است که مدیریت تنگه هرمز در اختیار ایران باقی می‌ماند و دریافت عوارض از کشتی‌ها در مراحل بعدی اجرایی خواهد شد.

روایت رسانه‌های حکومتی از توافق تنها به مسائل اقتصادی و هسته‌ای محدود نشده است. وب‌سایت انتخاب به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده که در نسخه اصلاح‌شده تفاهم‌نامه، «احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان » گنجانده شده و مناطق تحت کنترل اسرائیل در لبنان به عنوان «مناطق اشغالی» شناخته شده‌اند که باید از آنها عقب‌نشینی شود.

انتخاب همچنین به نقل از یک منبع دیگر گزارش داده که آمریکا و متحدانش متعهد به اجرای یک برنامه ۳۰۰ میلیارد دلاری برای بازسازی و توسعه ایران خواهند شد. روزنامه صبح نو نیز نوشته است که آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران باید ظرف ۶۰ روز انجام شود.

در سطح رسمی، مقام‌های جمهوری اسلامی نیز تلاش کرده‌اند توافق را به عنوان نتیجه «مقاومت نظامی و سیاسی» حکومت ایران معرفی کنند.

قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که «مردم ایران، نیروهای مسلح و جبهه مقاومت» با تحمیل اراده خود به آمریکا و اسرائیل ثابت کردند که دشمنان «راهی جز پذیرش شکست و تسلیم» در برابر ایران نداشته‌اند.

کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، نیز در گفت‌وگو با رسانه‌های داخلی تایید کرده که متن تفاهم‌نامه نهایی شده و قرار است روز جمعه در سوئیس به طور رسمی امضا شود. او گفت پس از امضا، مذاکرات ۶۰ روزه درباره چهار محور اصلی آغاز خواهد شد: رفع کامل تحریم‌ها و قطعنامه‌های شورای امنیت، موضوعات هسته‌ای، سازوکار بازسازی ایران و نحوه نظارت بر اجرای تعهدات طرفین.

غریب‌آبادی تاکید کرد که ورود جمهوری اسلامی به مذاکرات ۶۰ روزه مشروط به راستی‌آزمایی اجرای تعهدات اولیه آمریکا از جمله پایان محاصره، توقف عملیات نظامی و آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده ایران خواهد بود.

او همچنین از انجام بیش از ۱۵ ساعت مذاکره برای اصلاح متن تفاهم‌نامه خبر داد و گفت تغییرات پیشنهادی جمهوری اسلامی از سوی طرف مقابل پذیرفته شده است.

روایت رسانه‌های حکومتی و مقام‌های جمهوری اسلامی از «تفاهم اسلام‌آباد» بر این گزاره استوار است که تهران بدون پذیرش محدودیت در برنامه موشکی و شبکه متحدان منطقه‌ای خود، توانسته پایان جنگ، رفع بخشی از تحریم‌ها، آزادسازی دارایی‌های مسدودشده، حفظ زیرساخت‌های هسته‌ای، بازگشایی تنگه هرمز تحت مدیریت ایران و حتی دریافت منابع مالی برای بازسازی کشور را به دست آورد؛ روایتی که تلاش می‌کند توافق را نه به عنوان یک مصالحه، بلکه به عنوان نتیجه «پیروزی مقاومت» و پذیرش شرایط حکومت ایران از سوی آمریکا معرفی کند.

