هرتزوگ به ترامپ: مردم اسرائیل از رهبری شما در مقابله با امپراتوری شر ایران سپاسگزارند
اسحاق هرتزوگ، رییسجمهوری اسرائیل، در شبکه اجتماعی ایکس، هشتادمین سالروز تولد دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، را تبریک گفت و نوشت: «مردم اسرائیل از رهبری شما در مقابله با امپراتوری شر ایران و تعهد راسخ شما به امنیت اسرائیل سپاسگزار هستند.»
او نوشت: «ما هرگز تلاشهای خستگیناپذیر شما را در آزادسازی گروگانهای عزیزمان فراموش نخواهیم کرد. باشد که خاورمیانه و جهان را به سوی صلح و امنیت رهبری کنید و به تقویت مشارکت بینظیر ایالات متحده و اسرائیل ادامه دهید.»
تیم ملی اسکاتلند در نخستین دیدار خود در جام جهانی، با تکگل جان مکگین برابر هائیتی به پیروزی رسید و با سه امتیاز در صدر گروه C قرار گرفت. این دیدار در ورزشگاه بوستون برگزار شد و بازگشت هر دو تیم به جام جهانی پس از دههها دوری را رقم زد.
اسکاتلند که آخرین بار در جام جهانی ۱۹۹۸ حضور داشت، در دقیقه ۲۸ به گل رسید. جان مکگین با استفاده از فرصت بهدستآمده، تنها گل مسابقه را وارد دروازه هائیتی کرد تا شاگردان استیو کلارک نیمه نخست را با برتری به پایان برسانند.
رقابت در بیشتر زمان بازی نزدیک و متعادل بود. دو تیم در مالکیت توپ و تعداد شوتها عملکردی تقریبا برابر داشتند و هیچیک نتوانستند برتری محسوسی بر دیگری تحمیل کنند.
با این حال، هائیتی در ۱۵ دقیقه پایانی مسابقه کنترل بیشتری بر جریان بازی پیدا کرد و چندین موقعیت خطرناک روی دروازه اسکاتلند ایجاد کرد، اما مهاجمان این تیم نتوانستند از فرصتهای خود استفاده کنند و گل تساوی را به ثمر برسانند.
در نهایت مسابقه با نتیجه یک بر صفر به سود اسکاتلند به پایان رسید؛ نتیجهای که باعث شد این تیم با سه امتیاز در صدر گروه C قرار بگیرد. ساعاتی پیش از این مسابقه، دیدار دیگر این گروه میان برزیل و مراکش با تساوی یک بر یک خاتمه یافته بود.
این مسابقه برای هر دو تیم اهمیت ویژهای داشت. هائیتی در تنها حضور قبلی خود در جام جهانی، در سال ۱۹۷۴، هر سه دیدار مرحله گروهی را واگذار کرده و حذف شده بود. اسکاتلند نیز در همان دوره و سپس در هر هشت حضور خود در جام جهانی، از جمله آخرین حضورش در سال ۱۹۹۸، نتوانسته بود از مرحله گروهی صعود کند.
پیروزی برابر هائیتی شانس اسکاتلند را برای تاریخسازی و راهیابی به مراحل حذفی افزایش داده است؛ هرچند این تیم هنوز باید با برزیل و مراکش، دو تیم حاضر در جمع ۱۰ تیم برتر ردهبندی فیفا، روبهرو شود. هائیتی نیز برای حفظ امیدهای صعود خود ناچار است در دیدارهای آینده امتیاز کسب کند.
اسکاتلند پیش از آغاز جام جهانی در رتبه ۴۲ و هائیتی در رتبه ۸۳ ردهبندی فیفا قرار داشتند.
سفارت اسرائیل در آمریکا در ایکس نوشت حزبالله منافع لبنان را فدای اهداف جمهوری اسلامی کرده است. این سفارتخانه تاکید کرد آینده لبنان باید در بیروت رقم بخورد، نه تهران، و مردم لبنان شایسته ثبات، فرصت و حاکمیت ملی هستند.
سفارت اسرائیل در آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به مردم لبنان نوشت: «حزبالله برای مدت طولانی لبنان را به درگیریهایی کشانده است که در راستای منافع مردم لبنان نبودهاند و همزمان برنامههای جمهوری اسلامی را به بهای منافع لبنان پیش برده است.»
این سفارتخانه اشاره کرد: «لبنانی قویتر و برخوردار از رفاه بیشتر زمانی شکل میگیرد که آینده آن در بیروت تعیین شود، نه در تهران.»
سفارت اسرائیل در آمریکا نوشت: «مردم لبنان سزاوار آیندهای هستند که بر پایه فرصت، ثبات و حاکمیت ملی تعریف شود، نه بر اساس جاهطلبیهای یک حکومت خارجی.»
در حالی که فیفا نمایش پرچمهای پیش از انقلاب ایران را در ورزشگاههای جام جهانی ممنوع کرده است، نشریه ورزشی اتلاتیک گزارش داد شماری از هواداران موفق شدند این پرچمها را به داخل ورزشگاه لوئیز در کالیفرنیا وارد کنند و در جریان دیدار قطر و سوئیس به نمایش بگذارند.
بر اساس این گزارش، در نیمه نخست مسابقه روز شنبه ۲۳ خرداد در سانتا کلارا، چندین پرچم شیر و خورشید، که تا انقلاب ۱۳۵۷ پرچم رسمی ایران بود، در میان تماشاگران دیده شد. این در حالی است که فیفا پیشتر این نماد را در چارچوب مقررات خود، دارای ماهیتی سیاسی تلقی کرده و نمایش آن را در ورزشگاههای جام جهانی ممنوع کرده بود.
پرچم پیش از انقلاب در سالهای اخیر به یکی از نمادهای اعتراضی بخشی از ایرانیان خارج از کشور علیه جمهوری اسلامی تبدیل شده است. این پرچم پیشتر نیز در جریان جام جهانی ۲۰۲۲ و جام ملتهای آسیا ۲۰۲۴ در قطر در میان تماشاگران دیده شده بود.
اتلاتیک یادآور شده است که فیفا ماه گذشته در پاسخ به پرسشها درباره این پرچم، به آییننامه رفتاری ورزشگاهها استناد کرد؛ مقرراتی که ورود هرگونه نماد، پرچم یا بنر دارای ماهیت سیاسی، توهینآمیز یا تبعیضآمیز را ممنوع میکند.
این نشریه نوشته است که از فیفا و همچنین کمیته برگزارکننده مسابقات در منطقه خلیج سانفرانسیسکو درباره چگونگی ورود این پرچمها به ورزشگاه توضیح خواسته است، اما هنوز پاسخی دریافت نکرده است.
گزارش همچنین به شکایتی اشاره میکند که این هفته در ایالت کالیفرنیا علیه فیفا ثبت شده است. شاکیان، از جمله سازمان غیرانتفاعی «موسسه صدای آزادی»، استدلال کردهاند که نمایش پرچم شیر و خورشید نوعی «بیان نمادین و سیاسیِ مورد حمایت قانون» است و ممنوعیت آن ناقض آزادی بیان محسوب میشود.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که حضور ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ پس از آغاز جنگ میان ایران، آمریکا و اسرائیل در ماه اسفند با ابهامهایی روبهرو شده بود. با این حال، کاروان تیم ملی ایران هفته گذشته وارد تیخوانا در مکزیک شد؛ شهری که به عنوان محل استقرار این تیم در طول رقابتها انتخاب شده است.
اتلاتیک همچنین گزارش داد که فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی پیش از آغاز مسابقات، فهرستی از خواستههای خود را برای تضمین حضور ایران در جام جهانی به فیفا ارائه کرده بود که یکی از آنها «احترام به پرچم ایران» عنوان شده بود.
محمدمهدی میرباقری، عضو مجلس خبرگان رهبری، در واکنش به اعتراضها نسبت به تفاهم احتمالی میان جمهوری اسلامی و آمریکا گفت نگران نتیجه این توافق نیست و نباید به جامعه اضطراب منتقل کرد. او افزود مجتبی خامنهای بر روند امور نظارت و کنترل جدی دارد.
محمدمهدی میرباقری، عضو مجلس خبرگان رهبری در مورد معترضان به امضای یادداشت تفاهم بین جمهوری اسلامی و آمریکا گفت: «اینکه خیال کنیم در نهایت، یک چیز خیلی بد از آن در میآید، من چنین گمانی ندارم.»
اودر گفتوگوی خود با وبسایت انتخاب افزود: «ممکن است عالی نباشد، ولی اینکه ما خیال کنیم یک چیز ضعیفی خواهد بود و خیلی نگران بشویم، خیر. بنابراین، نگران و مضطرب نباشید و پمپاژ اضطراب نکنید.»
باقری خطاب به معترضان گفت: «نباید نگرانی و استرس به مردم منتقل کنید.»
او همچنین عنوان کرد مجتبی خامنهای نظارت جدی دارد، تذکرات جدی میدهد و صحنه را کنترل میکند.
یک مقام ارشد دولت آمریکا به فاکس گفت واشینگتن معتقد است چارچوب توافقی با جمهوری اسلامی در حال شکلگیری است که بر اساس آن تنگه هرمز بدون دریافت عوارض بازگشایی میشود و آمریکا نیز محاصره بنادر ایران را لغو خواهد کرد. به گفته او، مرحله بعدی بر مینزدایی این آبراه متمرکز خواهد بود.
یک مقام ارشد دولت آمریکا به شبکه خبری فاکس گفت: «ایالات متحده معتقد است چارچوب توافقی با ایران در حال شکلگیری است که تهران را ملزم به بازگشایی تنگه هرمز بدون دریافت عوارض میکند، در حالی که آمریکا محاصره بنادر ایران را لغو خواهد کرد.»
او افزود: «ما فکر میکنیم که به توافق رسیدهایم. این یک توافق عالی و بسیار قوی است.»
به گفته این مقام آمریکایی، حکومت ایران آبراه استراتژیک هرمز را «بدون دریافت عوارض» بازگشایی خواهد کرد، که یکی از خواستههای کلیدی ایالات متحده در مذاکرات بوده است.
او گفت که محاصره بنادر جنوبی ایران همزمان با بازگشایی تنگه هرمز برداشته خواهد شد و مرحله بعدی، بر عملیات مینزدایی در این آبراه متمرکز خواهد بود.