میثم ظهوریان، نماینده مجلس جمهوری اسلامی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت توصیف تفاهمنامه احتمالی میان جمهوری اسلامی و آمریکا با عباراتی مانند «توافقی بدتر از برجام»، «تسلیم ایران» یا «مستعمره شدن ایران» دقیق نیست و با متن فعلی تفاهمنامه همخوانی ندارد.
ظهوریان با مقایسه این تفاهمنامه با برجام نوشت برجام از نظر زمانبندی اجرا، حجم تعهدات و سازوکارهای اجرایی، از جمله مکانیزم داوری، توافقی یکجانبه و مطابق خواست آمریکا بود، اما تفاهمنامه فعلی چنین ویژگیهایی ندارد و صرفا چارچوب توافق احتمالی بعدی را مشخص میکند.
او افزود خارج شدن موضوع هستهای از محور مذاکرات در مرحله نخست و موکول شدن آن به مراحل بعدی، از جمله مواردی است که به گفته او با وجود مقاومت اولیه آمریکا، در نهایت پذیرفته شد و به کاهش اشکالات متن کمک کرده است.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که گزارشهای منتشرشده درباره متن تفاهم احتمالی میان تهران و واشینگتن با انتقاد شماری از چهرههای نزدیک به حاکمیت روبهرو شده است. از جمله محمود نبویان، نایبرییس کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفته بود آمریکا با این توافق به «پیروزی کامل» میرسد و پس از حل مشکلات خود، بار دیگر به ایران حمله خواهد کرد.
همزمان، حمله اخیر اسرائیل به ضاحیه بیروت میتواند یکی از شروط اعلامشده جمهوری اسلامی برای هرگونه توافق با آمریکا، یعنی توقف حملات اسرائیل به لبنان، را با چالش جدی روبهرو کند.