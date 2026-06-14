دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در گفتوگو با فاکس نیوز گفت معتقد است تفاهمنامه میان واشینگتن و تهران ظرف دو تا سه ساعت آینده بهصورت الکترونیکی امضا خواهد شد. او همچنین گفت از جمهوری اسلامی خواهد خواست به حملات اسرائیل علیه حزبالله واکنش نشان ندهد.
ترامپ افزود حملات آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی در اواسط هفته گذشته، تهران را به بازگشت به میز مذاکره وادار کرده است. او همچنین گفت مقامهای جمهوری اسلامی در جریان این حملات با او تماس گرفتتند و خواستار توقف بمبارانها شدند.
علی مطهری، نایبرییس مجلس دهم، گفت بخشی از تجمعات علیه مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا سازماندهیشده است و برخی گروههای سیاسی میخواهند اعتراضها را در سراسر کشور گسترش دهند.
او مخالفت با تعامل با آمریکا را ناشی از «برداشتهای غلط» از سخنان روحالله خمینی و علی خامنهای دانست.
مطهری به سایت جماران گفت: «باید مراقب بود این بار در برابر توافق احتمالی کارشکنی نشود و تمام جناحهای سیاسی توجه کنند هر توافقی صرفا با نظر مجتبی خامنهای امضا خواهد شد و مسئولان جمهوری اسلامی بدون موافقت او نمیتوانند متنی را امضا کنند.»
علی مطهری، نایبرییس مجلس دهم، گفت بخشی از تجمعات علیه مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا سازماندهیشده است و برخی گروههای سیاسی تلاش دارند این اعتراضها را به سراسر کشور گسترش دهند.
او مخالفت با تعامل با آمریکا را ناشی از «برداشتهای غلط» از سخنان روحالله خمینی و علی خامنهای دانست.
مطهری همچنین گفت باید مراقب بود این بار در برابر توافق احتمالی کارشکنی نشود و همه جناحهای سیاسی توجه داشته باشند که هر توافقی تنها با نظر مجتبی خامنهای امضا خواهد شد.
او افزود مقامهای جمهوری اسلامی بدون موافقت مجتبی خامنهای نمیتوانند هیچ توافقی را امضا کنند.
مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، از توافق با جمهوری اسلامی که هنوز در انتظار نهایی شدن است تمجید کرد، اما از بیان اینکه این توافق چه زمانی امضا خواهد شد خودداری کرد.
والتز در مصاحبهای باشبکهایبیسیگفت که مقامهای جمهوری اسلامی با خواستههای کلیدی آمریکا از جمله تعهد به حذف اورانیوم با غنای بالا موافقت کردهاند، اما حاضر نشد تایید کند که آیا این توافق روز یکشنبه، امضا خواهد شد یا خیر.
والتز گفت: «مقامات جمهوری اسلامی مذاکرهکنندگانی فوقالعاده دشوار هستند؛ علاوه بر این، آنها برای دریافت رهنمود از رهبر خود با دشواری زیادی روبهرو هستند و همیشه در داخل تیم خود، میان بخشهای غیرنظامی و نظامی، همنظر نیستند.»
او افزود: «نمیخواهم از رییسجمهور یا معاون رییسجمهور پیشی بگیرم، اما آنها کاملا قصد دارند امروز این کار را به سرانجام برسانند.»
والتز این توافق را «توافقی قوی» توصیف کرد، هرچند هشدار داد که در آینده هنوز مسائل زیادی باید حلوفصل شود: «این یک یادداشت تفاهم است. بسیاری از این جزئیات در ادامه و در دور بعدی مذاکرات مشخص خواهند شد.»
ارتش اسرائیل تایید کرد آخر هفته گذشته علی موسی دقدوق، از فرماندهان ارشد حزبالله و فرمانده پیشین «پرونده جولان»، را در جنوب رود لیتانی کشته است.
ارتش اسرائیل افزود دقدوق در سمتهای مختلفی از جمله فرمانده تیم حفاظت حسن نصرالله، رهبر پیشین حزبالله، فرمانده در یگان رضوان، فرمانده در بخش عملیات یگان نصر و مسئول یگان پیادهنظام حزبالله فعالیت کرده بود.
بر اساس این گزارش، دقدوق فرمانده «پرونده جولان» بود؛ شاخهای که مسئول فعالیتهای حزبالله در سوریه و ایجاد زیرساختهای نظامی در نزدیکی مرز اسرائیل بوده است.
روحالله لکعلیآبادی، نماینده مجلس، گفت جمهوری اسلامی به دلیل «تجربه تلخ» گذشته هیچ اعتمادی به آمریکا ندارد و باید به تیم مذاکرهکننده اعتماد کرد.
به گزارش رسانههای ایران، او افزود هرگونه توافق باید بر پایه «راستیآزمایی عینی و ملموس تعهدات آمریکا» و سپس ورود به گام بعدی باشد.
روحالله لکعلیآبادی گفت جمهوری اسلامی همزمان با مذاکره با آمریکا «دست به ماشه» است و افزود: «مذاکره برای ما زمان پر کردن خشابهایمان و باز کردن پایگاههای موشکیمان است».
او همچنین گفت که جمهوری اسلامی در یک «جنگ اقتصادی» قرار دارد و مذاکره میتواند فرصتی برای «خرید زمان» باشد.