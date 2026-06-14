هلند ۲-۲ ژاپن؛ قدرتنمایی غول فوتبال آسیا در جام جهانی
تیم ملی فوتبال هلند در اولین بازی خود در جام جهانی ۲۰۲۶ در ورزشگاه ایتیاندتی در آرلینگتون با نتیجه دو بر دو برابر ژاپن متوقف شد.
شاگردان کومان دو بار با گلهای فندایک و سامرویل از حریف خود پیش افتادند اما برترین تیم آسیا با گلهای ناکامورا و کامادا از شکست گریخت.
سوئد و تونس دیگر دیدار این گروه را برگزار خواهند کرد.
دفتر رسانهای شاهزاده رضا پهلوی با صدور متنی از «ایرانیان میهندوست و آزادیخواه، بهویژه هممیهنان ساکن آمریکای شمالی» خواست که در روزهای مسابقات، درون و بیرون ورزشگاهها، با حضوری منظم و پرشمار صدای ملت ایران باشند: «جام جهانی فرصتی است تا نشان دهیم ایران، جمهوری اسلامی نیست.»
در این متن آمده: «حضور شما در ورزشگاه اهمیت دارد. هر پرچم، هر تصویر و هر صدا میتواند به جهان یادآوری کند که ایران در اشغال جمهوری اسلامی است و ملت ایران برای بازپسگیری کشور خود ایستاده است.»
دفتر رسانهای شاهزاده رضا پهلوی نوشت: «پرچم ملی شیر و خورشید را در ورزشگاهها و تجمعات بیرون استادیومها برافرازید. هنگام پخش سرود جمهوری اسلامی، با پشت کردن و سر دادن شعار، اعتراض مسالمتآمیز خود را نشان دهید و یادآوری کنید که این سرود، سرود ملت ایران نیست.»
در ادامه آمده است: «تصاویر جاویدنامان، زندانیان سیاسی، ورزشکاران و هوادارانی را که به دست جمهوری اسلامی کشته، اعدام، زندانی یا سرکوب شدند، همراه داشته باشید. در پوشش خود از نمادهای ملی و میهنی استفاده کنید: پرچم شیر و خورشید و تصاویر جاویدنامان.»
در پایان این متن نیز آمده است: «در طول بازی و در تجمعات بیرون از ورزشگاه، شعارهای ملی و میهنی سر دهید و پیام روشن ملت ایران را به گوش جهان برسانید. در این جام جهانی، جهان به فوتبال نگاه میکند. ما باید اقدامی کنیم که جهان، ایران واقعی را ببیند.»
تیم ملی فوتبال آلمان در نخستین مسابقه خود در جام جهانی ۲۰۲۶ با نتیجه ۱-۷ برابر کوراسائو به پیروزی رسید. انمچا، اشلوتربک، موسیالا، براون، اونداو و هاورتس (دو بار) برای شاگردان ناگلزمن گلزنی کردند و لیوانو کومننسیا نیز در نیمه اول تک گل تاریخی تیمش را وارد دروازه مانوئل نویر کرد.
آلمان با این نتیجه در صدر جدول گروه E قرار گرفت. ساحل عاج و اکوادور دو حریف دیگر آلمان در این گروه خواهند بود.
کوراسائو رویای خود را زندگی کرد، اما هاورتس و آلمان بیرحم بودند
آلمان در نخستین مسابقه خود در جام جهانی ۲۰۲۶ با پیروزی پرگل برابر کوراسائو از یک شگفتی بزرگ جلوگیری کرد، اما برای دقایقی کوتاه، تیم کوچک کارائیبی رویای میلیونها نفر را زنده کرد.
وقتی توپ به تور دروازه آلمان چسبید، نیمکت کوراسائو از خوشحالی منفجر شد. لیوانو کومننشیا گل تساوی را مقابل آلمان به ثمر رسانده بود و کشوری با حدود ۱۵۸ هزار نفر جمعیت، که بیشتر بازیکنانش در هلند متولد شدهاند، لحظهای تاریخی را جشن میگرفت؛ لحظهای که سالها در انتظارش بودند.
اما واقعیت خیلی زود خود را نشان داد. تیم یولیان ناگلزمان در نهایت با هفت گل پاسخ داد و به راحتی از خطر شرمساریای که میتوانست حتی از حذفهای مرحله گروهی دو جام جهانی گذشته هم سنگینتر باشد، گریخت.
آلمان به احتمال زیاد این بار به مرحله حذفی خواهد رسید و حتی میتوانست با گلهای بیشتری این موضوع را قطعیتر کند. ناگلزمان از این موضوع رضایت خواهد داشت که تهدیدهای تیمش از نقاط مختلف زمین شکل گرفت و شش گلزن متفاوت این مسئله را نشان دادند. با این حال، آزمونهای سختتری در هفتههای آینده در انتظار مانشافت خواهد بود.
کای هاورتس که گل دوم خود را در پایان مسابقه به ثمر رساند، امیدوار است در مراحل بعدی نیز همینقدر موثر ظاهر شود.
با وجود برتری قاطع آلمان، توجهها تا حد زیادی معطوف به کوراسائو باقی ماند. هفت هزار هوادار «موج آبی» این تیم در تمام طول مسابقه با شور و شوق از تیم خود حمایت کردند و در پایان نیز با تشویق ایستاده بازیکنان را بدرقه کردند؛ تشویقی که حتی بسیاری از هواداران آلمان نیز به آن پیوستند.
در سوی دیگر، دیک ادووکات، سرمربی ۷۸ ساله کوراسائو و مسنترین مربی تاریخ جام جهانی، لحظاتی پیش از آغاز مسابقه اشکهایش را پاک میکرد.
او پس از مسابقه گفت: «احساسات بر من غلبه کرد و سعی کردم آن را پنهان کنم، اما نشد. این لحظهای باورنکردنی برای کشور ما بود. در مقایسه با آلمان و دیگر رقبایمان، ما فقط یک شهر کوچک هستیم.»
ادووکات تیمش را برای ارائه فوتبالی جسورانه آماده کرده بود، اما کوراسائو خیلی زود با گل فلیکس نمچا عقب افتاد. این گل پس از یک پاس هوشمندانه فلوریان ویرتس به ثمر رسید.
با این حال، کوراسائو به تدریج وارد جریان بازی شد. تاهیث چونگ با حرکات تکنیکی خود فضاهای خوبی ایجاد میکرد و در یکی از حملات، نیکو شلوتربک نتوانست به طور کامل توپ را دفع کند. یورگن لوکادیا روی توپ برگشتی شوت زد که دفع شد، اما کومننشیا در ریباند فرصت را از دست نداد و با ضربهای که پس از برخوردی جزئی تغییر مسیر داد، مانوئل نویر را مغلوب کرد.
این گل بدون تردید جایگاهی ماندگار در تاریخ جام جهانی خواهد داشت.
بازیکنان کوراسائو پس از گل تساوی بلافاصله حملات خود را از سر گرفتند. آنها سرشار از انرژی و اعتمادبهنفس بودند، اما جریان بازی با وقفه سه دقیقهای برای نوشیدن آب متوقف شد؛ وقفهای که با وجود دمای حدود ۲۲ درجه سانتیگرادی ورزشگاه همچنان اجرا شد.
در این فاصله، گروه موسیقی ماریاچی برای تماشاگران اجرا کرد. با این حال، این وقفه به آلمان فرصت داد تا خود را بازیابی کند.
ناگلزمان پس از مسابقه گفت: «به این وقفه نیاز داشتیم و استراحت برای نوشیدن آب واقعا به ما کمک کرد.»
او اذعان کرد که شیوه بازی کوراسائو تا حدی تیمش را غافلگیر کرده بود.
آلمان پس از آن دوباره کنترل مسابقه را در دست گرفت. شلوتربک که پیشتر با درخشش الوی روم، دروازهبان کوراسائو، ناکام مانده بود، روی کرنر ناتان براون گل دوم را به ثمر رساند.
پیش از پایان نیمه نخست، نمچا یک ضربه پنالتی گرفت و هاورتس آن را به گل تبدیل کرد تا آلمان عملا کار را تمام کرده باشد.
ادووکات پس از مسابقه گفت: «با اختلاف بیشتری از آنچه انتظار داشتیم شکست خوردیم، اما میدانیم آلمان چه تیم قدرتمندی است.»
آلمان در نیمه دوم چهار گل دیگر نیز به ثمر رساند. جمال موسیالا با ضربهای دقیق روی پاس یوشوا کیمیش گلزنی کرد و سپس ناتان براون، مدافع چپ ۲۳ ساله آلمان، با یک ضربه والی زیبا نام خود را در فهرست گلزنان ثبت کرد.
براون که گفته میشود در آستانه انتقالی ۴۷ میلیون پوندی به بایرن مونیخ قرار دارد، به نظر میرسد مشکل قدیمی آلمان در پست دفاع چپ را حل کرده است.
او پس از مسابقه گفت: «وقتی بیدار شدیم، بازی خودمان را پیدا کردیم.»
دنیز اونداف نیز به عنوان بازیکن تعویضی گلزنی کرد و هاورتس در دقایق پایانی با فراری سریع دومین گل خود را به ثمر رساند.
کوراسائو با وجود دریافت هفت گل، همچنان تلاش میکرد فوتبال تهاجمی بازی کند. حتی اگر لیاندرو باکونا یا جیرل مارگاریتا کمی دقت بیشتری داشتند، شاید یک لحظه فراموشنشدنی دیگر نیز برای این تیم رقم میخورد.
ادووکات گفت: «اگر فقط دفاع کنید، قطعا شکست میخورید. به همین دلیل سعی کردیم هجومیتر بازی کنیم، اما این رویکرد در همه بخشها جواب نداد.»
با این حال، فارغ از نتیجه، «موج آبی» کوراسائو حضوری فراموشنشدنی در تگزاس رقم زد؛ حضوری که شاید یکی از زیباترین داستانهای جام جهانی ۲۰۲۶ باشد.
دیدار هلند و ژاپن در روز چهارم جام جهانی ۲۰۲۶ یکی از مهمترین مسابقات مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ محسوب میشود.
هلندیها که سه بار نایبقهرمان جهان شدهاند، رقابتهای خود را برابر تیمی آغاز میکنند که در شگفتیسازی، تکراری شدهاند.
ژاپن در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر با شکست آلمان و اسپانیا همه را شگفتزده کرد و حالا امیدوار است بار دیگر معادلات را بر هم بزند.
هر دو تیم رویایی دستنیافتنی دارند؛ یکی قهرمانی و دیگری رسیدن به نیمهنهایی.
طبق پیشبینی ابررایانه اوپتا، هلند با ۵۰.۲ درصد شانس پیروزی، بخت نخست این مسابقه است. احتمال برد ژاپن ۲۴.۵ درصد و شانس تساوی ۲۵.۲ درصد برآورد شده است.
احتمالا کسی منتظر شگفتی نیست!
تیمهای ملی فوتبال هلند و ژاپن یکشنبه شب به وقت ایران در حساسترین بازی خود در دور گروهی جام جهانی در استادیوم ایتیاندتی در دالاس به مصاف یکدیگر میروند تا به نوعی تکلیف صدرنشین گروه F را مشخص کنند؛ گروهی که سوئد و تونس نیز در آن از بخت صعود برخوردارند.
هلند و ژاپن تاکنون فقط سه بار در سطح ملی بزرگسالان با یکدیگر روبهرو شدهاند؛ حاصل این دیدارها دو پیروزی برای هلند و یک تساوی بوده و ژاپن هرگز موفق به شکست دادن نارنجیها نشده است. آخرین تقابل دو تیم در سال ۲۰۱۳ با تساوی ۲ بر ۲ پایان یافت و تنها بازی رسمی آنها در جام جهانی ۲۰۱۰ بود که هلند با گل وسلی اسنایدر ۱ بر ۰ پیروز شد.
در حالی که هلند از نظر تاریخی دست بالا را مقابل ژاپن داشته، برخی رسانههای هلندی پیش از مسابقه هشدار دادهاند که ژاپن در سالهای اخیر مقابل تیمهای اروپایی نتایج بسیار خوبی گرفته و به یکی از خطرناکترین تیمهای آسیا تبدیل شده است.
هلند به دنبال نخستین قهرمانی تاریخ خود در جام جهانی است. نارنجیها سه بار در سالهای ۱۹۷۴، ۱۹۷۸ و ۲۰۱۰ به فینال رسیدهاند اما هر سه بار ناکام ماندهاند؛ رکوردی که آنها را به پرافتخارترین تیم بدون عنوان قهرمانی جهان تبدیل کرده است.
ژاپن در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر با شکست آلمان و اسپانیا همه را شگفتزده کرد و حالا امیدوار است بار دیگر معادلات را بر هم بزند.
رونالد کومان، سرمربی هلند، درباره این مسابقه گفت: «فشار زیادی روی خودمان گذاشتهایم. میخواهیم در این جام جهانی تا مراحل پایانی پیش برویم. تیم قدرتمندی داریم، اما فعلا باید فقط روی بازی با ژاپن تمرکز کنیم.»
بینقص در مقدماتی
هلند با عملکردی درخشان به جام جهانی رسید؛ شاگردان رونالد کومان در مرحله انتخابی اروپا شکستناپذیر بودند و با ۶ برد و ۲ تساوی، ۲۷ گل زده و تنها ۴ گل خورده به عنوان صدرنشین گروه خود صعود کردند.
ژاپن در مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ در قاره آسیا بیشتر از هر تیم دیگری گل زد. این تیم ۵۴ بار موفق به گلزنی شد که یک پیروزی سه بر صفر انضباطی مقابل کره شمالی نیز در این آمار لحاظ شده است. ژاپن، به جز سه کشور میزبان، نخستین تیمی بود که جواز حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ را به دست آورد.
ژاپن هرگز نتوانسته از مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی فوتبال فیفا فراتر برود. در واقع، این تیم با ۲۵ مسابقه، رکورد بیشترین تعداد بازی در این رقابت ها بدون رسیدن به مرحله یک چهارم نهایی را در اختیار دارد.
یک مربی کهنهکار
هاجیمه موریاسو تنها سرمربی تاریخ ژاپن است که در بیش از ۱۰۰ مسابقه هدایت این تیم را بر عهده داشته است. او از تابستان ۲۰۱۸ سرمربی ژاپن بوده و همچنین نخستین مربی است که این تیم را در دو دوره جام جهانی فوتبال فیفا هدایت کرده است.
موریاسو در سال ۲۰۲۲ ژاپن را به مرحله یک هشتم نهایی رساند؛ جایی که این تیم در ضربات پنالتی برابر کرواسی حذف شد.
مهمترین سلاح ژاپن
در تیم ژاپن، نگاهها بیش از همه به تاکهفوسا کوبو دوخته شده است؛ ستاره رئال سوسیداد که بسیاری او را خلاقترین بازیکن نسل فعلی فوتبال ژاپن میدانند. کوبو در سالهای اخیر به مهره اصلی خط حمله ساموراییها تبدیل شده و با توانایی بالای خود در دریبلزنی، خلق موقعیت و بازی بین خطوط، مهمترین سلاح هجومی تیم هاجیمه موریاسو محسوب میشود.
در کنار او، آیاسه اوئدا پس از فصلی درخشان در فاینورد و ثبت ۲۵ گل در اردیویسه، امید نخست گلزنی ژاپن به شمار میرود. دایچی کامادا، آئو تاناکا و جونیا ایتو نیز از بازیکنانی هستند که نقش مهمی در انتقال سریع توپ و ضدحملات این تیم دارند.
ژاپن البته با چند غایب مهم وارد جام جهانی شده است. کائورو میتوما، ستاره برایتون، به دلیل مصدومیت در فهرست نهایی حضور ندارد و واتارو اندو، کاپیتان تیم، نیز پیش از آغاز مسابقات از تیم ملی خداحافظی کرد.
ویرجیل فندایک، ستون اصلی
در سوی مقابل، هلند همچنان به کاپیتان خود، ویرجیل فندایک، به عنوان ستون اصلی تیم تکیه دارد. مدافع لیورپول علاوه بر رهبری خط دفاعی، یکی از خطرناکترین بازیکنان هلند روی ضربات ایستگاهی است.
در خط حمله نیز کودی خاکپو مهمترین مهره رونالد کومان به شمار میرود؛ مهاجمی که در فصل گذشته آمار قابل توجهی از گل و پاس گل ثبت کرد و بسیاری از تحلیلگران هلندی او را اصلیترین امید گلزنی نارنجیها در جام جهانی میدانند.
تیجانی رایندرز و رایان گراونبرخ نیز موتور خط میانی تیم هستند و وظیفه ایجاد تعادل میان دفاع و حمله را بر عهده دارند.
هلند نیز پیش از جام جهانی یک ضربه مهم دریافت کرد؛ ژاوی سیمونس، ستاره خلاق این تیم، به دلیل مصدومیت شدید زانو مسابقات را از دست داد.
با این حال، ترکیب نارنجیها همچنان مملو از بازیکنان باتجربه و ستاره است. ممفیس دپای پس از پشت سر گذاشتن مصدومیت به ترکیب بازگشته و دنزل دومفریس نیز با نفوذهای مداوم از جناح راست یکی از خطرناکترین بازیکنان تیم محسوب میشود.
فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) تنها چند روز پیش از آغاز جام جهانی ۲۰۲۶، تیم ملی مصر را مجبور به اعمال دو تغییر در پیراهنهای خود کرد؛ تصمیمی که باعث شد یاران محمد صلاح با ظاهری متفاوت وارد رقابتها شوند.
بر اساس قوانین فیفا، ستارههای روی پیراهن تیمها تنها باید نشاندهنده قهرمانی در جام جهانی باشند. به همین دلیل، مصر مجبور شد هفت ستارهای را که به افتخار هفت قهرمانی این کشور در جام ملتهای آفریقا بالای نشان فدراسیون قرار داشت، از روی پیراهنهای خود حذف کند.
علاوه بر این، فیفا از مصر خواسته است شمارههای طلاییرنگ پشت پیراهن را نیز تغییر دهد. مسئولان برگزاری مسابقات معتقدند استفاده از شمارههای سفید، خوانایی بیشتری برای داوران، تماشاگران و پخش تلویزیونی دارد.
مصر که در گروه G جام جهانی با تیمهای بلژیک، ایران و نیوزیلند همگروه است، دوشنبه نخستین بازی خود را مقابل بلژیک برگزار خواهد کرد. محمد صلاح، کاپیتان تیم ملی مصر، در این رقابتها دومین حضور خود در جام جهانی را تجربه میکند.
این نخستین بار نیست که فیفا پیش از آغاز جام جهانی به طراحی پیراهن تیمها ایراد میگیرد. چند روز پیش نیز تیم ملی هائیتی مجبور شد بخشی از طرح پیراهن خود را حذف کند. فیفا تصویری مرتبط با مبارزات استقلالطلبانه این کشور را دارای بار سیاسی تشخیص داد و خواستار تغییر آن شد.
شرکت تولیدکننده لباس هائیتی در بیانیهای اعلام کرد که اگرچه برداشت فیفا با نیت طراحان متفاوت بوده است، اما این شرکت در نهایت تغییرات مورد نظر را اعمال کرد.
خبرگزاری رویترز در گزارشی درباره بازی ایران-نیوزیلند در جام جهانی ۲۰۲۶ نوشت: «فضای حاکم بر لسآنجلس در مراسم افتتاحیه روز جمعه در ورزشگاه سوفای لسآنجلس مشهود بود؛ جایی که هنگام ورود پرچم ایران به زمین، صدای هو کردن تماشاگران شنیده شد.»
تیم ملی فوتبال ایران بامداد سهشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ در نخستین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف نیوزیلند میرود.
رویترز با اشاره حضور گسترده ایرانیان در لسآنجلس مینویسد: «این دیدار در منطقهای برگزار خواهد شد که بزرگترین جامعه ایرانیان خارج از ایران را در خود جای داده و همین موضوع به تقابل دو تیمی که هرگز در جام جهانی برابر یکدیگر قرار نگرفتهاند، فضایی پرتنش بخشیده است.»
رویترز با اشاره به جو افتتاحیه جام جهانی در استادیوم سوفای لس آنجلس، جایی که نخستین بازی تیم ملی برگزار میشود، مینویسد: «ایران روز بازی خواهد فهمید هنگام ورود بازیکنانش به زمین مسابقه با چه استقبالی روبهرو خواهد شد.»
دیدار ایران - ونزوئلا به همان اندازه که تحت تاثیر جاهطلبیهای دو تیم برای دستیابی به یک موفقیت تاریخی است، از رویدادهای خارج از زمین مسابقه نیز تاثیر میپذیرد.
گزارشها درباره پیشرفت مذاکرات با هدف پایان دادن به درگیریها نیز نتوانسته از تنشهای پیرامون تیم بکاهد. مقامهای فوتبال ایران از فیفا انتقاد کردهاند؛ چرا که در اولین اقدام برای ۱۵ عضو فدراسیون فوتبال ایران ویزای سفر به جام جهانی صادر نشده است.