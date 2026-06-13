سناتور اشمیت: تضعیف قابلیتهای اتمی و نظامی ایران به زودی نتایج ملموسی به همراه خواهد داشت
سناتور اریک اشمیت به فاکسنیوز گفت عملیات نظامی دونالد ترامپ علیه حکومت ایران تواناییهای اتمی و نظامی تهران را تضعیف کرده و زمینه را برای توافق فراهم ساخته است. او جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای و باز ماندن کامل تنگه هرمز را از دستاوردهای احتمالی این توافق دانست.
سناتور اریک اشمیت، عضو جمهوریخواه مجلس سنای آمریکا، به شبکه خبری فاکس گفت که علمیات نظامی دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، علیه حکومت ایران، قابلیتهای اتمی و نظامی تهران را تضعیف کرده و فضایی را برای مذاکراتی ایجاد کرده است که به گفته او، میتواند به زودی نتایج ملموسی به همراه داشته باشد.
او افزود که نتیجه مورد انتظار یک توافق، جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هستهای و تضمین باز ماندن کامل تنگه هرمز خواهد بود، و هر دو را دستاوردهای بزرگی برای دولت ترامپ توصیف کرد.
اشمیت گفت: «انتظار این است که تنگه کاملاً باز شود. فکر میکنم این برای بسیاری از مردم کشورمان مایه آسودگی خاطر خواهد بود و همچنین اینکه آنها [حکومت ایران] برنامه هستهای خود را نخواهند داشت. بنابراین اینها دستاوردهای بزرگی برای رییسجمهوری است که استاد معاملهگری است.»
دستور کنترل صادرات با استناد به نگرانیهای مرتبط با امنیت ملی، دسترسی «اتباع خارجی» را، چه داخل و چه خارج از آمریکا، ممنوع کرده است.
شرکت آنتروپیک، سازنده دستیار هوش مصنوعی «کلود» (Claude)، روز جمعه ۲۲ خرداد اعلام کرد به دنبال دریافت یک دستور کنترل صادرات از دولت آمریکا، دسترسی به دو مدل پیشرفته خود، «فِیبل ۵» (Fable 5) و «مایتوس ۵» (Mythos 5)، را برای همه کاربران قطع کرده است. این دستور با استناد به «اختیارات امنیت ملی» صادر شده و دسترسی هر «تبعه خارجی» را، چه داخل و چه خارج از خاک آمریکا و حتی کارکنان خارجیتبار خود آنتروپیک، ممنوع میکند.
آنتروپیک گفت این دستور را ساعت ۵:۲۱ بعدازظهر به وقت شرق آمریکا دریافت کرده است. از آنجا که شرکت نمیتواند بهصورت لحظهای کاربران خارجی را از دیگران جدا کند، ناچار شده هر دو مدل را برای تمام مشتریان غیرفعال کند. دسترسی به سایر مدلهای این شرکت، از جمله Opus، بدون تغییر باقی مانده است.
بنا بر گزارش اکسیوس و والاستریت ژورنال، نامه این دستور را هاوارد لاتنیک، وزیر بازرگانی آمریکا، خطاب به داریو آمودی، مدیرعامل آنتروپیک، فرستاده و با همکاری اداره صنعت و امنیت این وزارتخانه تنظیم شده است. متن نامه جزئیات دقیق نگرانی امنیتی را مشخص نکرده، اما به گفته یک مقام دولتی، واشینگتن پس از آنکه شرکتی دیگر مدعی شد توانسته سازوکارهای ایمنی مایتوس را دور بزند («جیلبریک» کند)، نگران خطرهای امنیت ملی شده است. همان مقام افزود دولت پیشتر کوشیده بود آنتروپیک را به تعویق عرضه این مدلها متقاعد کند و پس از ناکامی، نامه کنترل صادرات را صادر کرد.
آنتروپیک با این تصمیم مخالفت کرده، اما گفته است از آن تبعیت میکند. به گفته این شرکت، روش افشاشده یک «جیلبریک محدود» است؛ در عمل یعنی درخواست از مدل برای خواندن یک کد و رفع ایرادهای آن؛ آسیبپذیریهایی جزئی و از پیششناختهشده که مدلهای عمومی دیگر، از جمله GPT-5.5 شرکت OpenAI، نیز قادر به یافتن آنها هستند.
آنتروپیک تاکید کرد فِیبل ۵ با تدابیر حفاظتیای بهمراتب قویتر از هر مدل پیشین عرضه شده و پیش از انتشار، هزاران ساعت با همکاری دولت آمریکا، موسسه ایمنی هوش مصنوعی بریتانیا و گروههای مستقل آزموده شده است. این شرکت توقیف یک مدل تجاری در دسترس صدها میلیون کاربر را بهخاطر یک آسیبپذیری محدود «نامتناسب» خواند و هشدار داد اگر چنین معیاری به کل صنعت تعمیم یابد، عملاً عرضه هر مدل پیشرفتهای متوقف خواهد شد.
این دستور، تنها سه روز پس از رونمایی فِیبل ۵ و مایتوس ۵ رخ داد؛ مدلهایی که آنتروپیک آنها را قدرتمندترین سامانههای خود معرفی کرده بود. هر دو بر یک بنیان فنی ساخته شدهاند، اما تنها فِیبل ۵ با محدودیتهای سختگیرانه، بهویژه در حوزههای امنیت سایبری و زیستشناسی، برای عموم منتشر شد؛ مایتوس ۵ بدون این محدودیتها و تنها در اختیار شماری از شرکای مورد اعتماد، از جمله شرکتهای امنیت سایبری و زیرساخت، قرار گرفت. این دو ادامه «مایتوس پریویو» هستند؛ مدلی که بهار امسال با تواناییهای پیشرفته سایبری توجه والاستریت و مقامهای دولتی را جلب کرد و در چارچوب طرحی به نام «گلَسوینگ» میان گروهی محدود توزیع شد.
اهمیت ماجرا فراتر از یک مدل و یک شرکت است. این نخستینبار است که واشینگتن از اهرم کنترل صادرات برای بیرونکشیدن یک مدل تجاری پیشرفته از بازار استفاده میکند؛ سابقهای که نشان میدهد سرنوشت یک مدل را میتوان نه با تصمیم سازنده، بلکه با دستور دولت رقم زد. چارچوب «ملیتمحور» این محدودیت نیز کاربران و شرکتهای غیرآمریکایی را مستقیم هدف میگیرد. آنتروپیک میگوید توقف عرضههای ناایمن توسط دولت را میپذیرد، اما در چارچوب فرایندی قانونی، شفاف و مبتنی بر واقعیتهای فنی؛ اقدامی که به گفته این شرکت با چنین معیارهایی نخوانده است.
آنتروپیک این ماجرا را «سوءتفاهم» خوانده و گفته است طی ۲۴ ساعت آینده جزئیات فنی بیشتری منتشر میکند و در تلاش برای بازگرداندن دسترسی است، هرچند زمان مشخصی اعلام نکرده است.
تیم ملی فوتبال آمریکا در نخستین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶ با نتیجه ۴ بر یک پاراگوئه را شکست داد. فولارین بالوگان با دو گل نقش اصلی را در پیروزی میزبان ایفا کرد؛ هرچند پاراگوئه در نیمه دوم یکی از گلها را جبران کرد.
تیم ملی فوتبال آمریکا جمعه شب به وقت آمریکا در نخستین مسابقه خود در جام جهانی ۲۰۲۶ و در ورزشگاه ۷۰ هزار نفری سافی لسآنجلس، با نتیجه ۴ بر ۱ از سد پاراگوئه گذشت تا رقابتها را با یک پیروزی ارزشمند آغاز کند.
آمریکا در دقیقه هفتم مسابقه روی گل به خودی دامیان بوبادیا، مدافع پاراگوئه، پیش افتاد.
در دقیقه ۲۸ فولارین بالوگان موفق شد بار دیگر دروازه پاراگوئه را باز کند، اما داور این گل را به دلیل آفساید مردود اعلام کرد.
سه دقیقه بعد، بالوگان بار دیگر گلزنی کرد و این بار گل او پذیرفته شد تا اختلاف به دو گل افزایش یابد.
مهاجم نیجریهتبار آمریکا در وقتهای اضافه نیمه نخست نیز بار دیگر دروازه حریف را گشود و در دقیقه ۴۵+۴ سومین گل تیمش را به ثمر رساند تا آمریکا با برتری ۳ بر صفر راهی رختکن شود.
این نخستین بار در تاریخ حضور آمریکا در جام جهانی بود که این تیم نیمه اول یک مسابقه را با سه گل برتری به پایان میرساند.
پاراگوئه در نیمه دوم تلاش بیشتری برای جبران نتیجه انجام داد و در دقیقه ۷۳ یکی از گلهای خورده را جبران کرد. مائوریسیو، بازیکنی که از ابتدای نیمه دوم به میدان آمده بود، موفق شد نخستین گل تیمش را به ثمر برساند و اختلاف را به دو گل کاهش دهد.
با این حال، آمریکا در وقت اضافه نیمه دوم نیز گل چهارم را زد و برتری خود را تثبیت کرد و سه امتیاز نخست خود در گروه D را به دست آورد. جیوانی رینا دقایقی پس از ورود به بازی گل چهارم تیمش را به ثمر رساند.
این دیدار پس از برگزاری مراسم افتتاحیه باشکوه جام جهانی ۲۰۲۶ برگزار شد. مراسمی که با حال و هوایی هالیوودی، اجرای هنرمندانی چون فیوچر، تایلا، آنیتا و لیسا و حضور چهرههای سرشناس سیاسی، ورزشی و هنری همراه بود.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، دیوید و ویکتوریا بکهام، تام کروز، بیل گیتس، لئوناردو دیکاپریو، کیتی پری و جاستین ترودو از جمله چهرههایی بودند که از نزدیک این مسابقه را تماشا کردند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، هرچند در ورزشگاه حضور نداشت، اما پیش از مسابقه در تماس تلفنی با بازیکنان تیم ملی کشورش برای آنها آرزوی موفقیت کرد و گفت معتقد است آمریکا شانس رسیدن به مراحل پایانی رقابتها را دارد.
آمریکا در گروه D با تیمهای استرالیا، ترکیه و پاراگوئه همگروه است. پیش از آغاز رقابتها، آمریکا در رده هفدهم و پاراگوئه در رده چهلویکم ردهبندی فیفا قرار داشتند.
پیش از این مسابقه، دو میزبان دیگر جام جهانی نیز نخستین دیدارهای خود را برگزار کرده بودند؛ مکزیک با نتیجه ۲ بر صفر آفریقای جنوبی را شکست داد و کانادا نیز با تساوی ۱-۱ برابر بوسنی و هرزگوین نخستین امتیاز تاریخ خود در مرحله نهایی جام جهانی را کسب کرد.
فوربس گزارش داد توافق احتمالی دولت ترامپ با حکومت ایران میتواند شامل کاهش تحریمها و آزادسازی داراییهای مسدودشده تهران باشد؛ اقدامی که شباهتهایی با برجام دارد؛ توافقی که ترامپ سالها از آن انتقاد میکرد.
مجله فوربس در گزارشی نوشت که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، به دستیابی به توافقی جدید با ایران نزدیک شده است؛ توافقی که بنا بر گزارشها میتواند شامل کاهش تحریمها و آزادسازی داراییهای مسدودشده باشد؛ اقدامی که شباهتهایی با توافق هستهای دوران باراک اوباما دارد و ترامپ در گذشته بهشدت از آن انتقاد کرده بود.
به گزارش فوربس، هنوز مشخص نیست که کاهش تحریمها در توافق احتمالی دقیقاً چه ابعادی خواهد داشت، اما خبرگزاری رویترز گزارش داده است که این توافق میتواند شامل لغو تحریمهای مرتبط با صادرات نفت ایران و آزادسازی میلیاردها دلار از داراییهای بلوکهشده تهران باشد.
با این حال، مقامهای ارشد دولت ترامپ تاکید کردهاند که هرگونه مزیت اقتصادی برای ایران مشروط به اجرای تعهدات از سوی تهران خواهد بود.
فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد حکومت ایران چند پهپاد انتحاری را برای حمله به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز به پرواز درآورد، اما نیروهای آمریکایی همه آنها را سرنگون کردند. سنتکام تاکید کرد این گذرگاه راهبردی همچنان برای تردد کشتیها باز است.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) اعلام کرد: «ایران چندین پهپاد انتحاری را در تلاش برای حمله به کشتیهای تجاری در حال عبور از تنگه هرمز به پرواز درآورد.»
سنتکام تاکید کرد که نیروهای آمریکایی در ساعات اخیر تمامی آنها را سرنگون کردهاند، و گفت این کریدور تجاری بینالمللی همچنان برای ترانزیت باز است.
وزیر خزانهداری آمریکا گفت در صورت حلوفصل تنشهای مرتبط با جمهوری اسلامی، قیمت انرژی ممکن است بهزودی کاهش یابد. او افزود این موضوع شاید تا پایان هفته یا اوایل هفته آینده مشخص شود و تاکید کرد قیمت نفت و بنزین از اوجهای اخیر عقبنشینی کردهاند.
وزیر خزانهداری آمریکا در گفتوگو با شبکه فاکسنیوز گفت در صورت حلوفصل تنشهای مرتبط با جمهوری اسلامی، آمریکاییها ممکن است بهزودی شاهد کاهش قیمتهای بالای انرژی باشند.
او افزود این روند ممکن است تا پایان هفته جاری یا اوایل هفته آینده به نتیجه برسد.
وزیر خزانهداری آمریکا همچنین با اشاره به وضعیت بازارهای انرژی تاکید کرد که با وجود اختلالات اخیر، عرضه جهانی انرژی همچنان در سطح بالایی قرار دارد و قیمت نفت و بنزین از اوجهای اخیر خود عقبنشینی کردهاند.
به گفته او، تحولات اخیر میتواند به کاهش فشار بر بازار انرژی و ثبات بیشتر قیمتها کمک کند.