شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران شنبه ۲۳ خرداد، در بیانیه خود به شرایط ایران پس از سرکوب اعتراضات سراسری در «دی‌ماه خونین»، حملات آمریکا و اسرائیل و کشته شدن غیرنظامیان از جمله تعدادی از دانش‌آموزان و معلمان اشاره کرد و نوشت این رویدادها «پیامدهایی چون ناامنی، آسیب به زیرساخت‌های کشور، تورم فزاینده، گسترش فقر و سقوط قدرت خرید مردم را به به دنبال داشت.»

این تشکل مستقل صنفی افزود «در چنین شرایطی، حاکمیت به جای تلاش برای رفع بحران‌هایی که زندگی و حیات مردم را در مخاطره جدی قرار داده‌ است، با خارج کردن دسترسی عموم به اینترنت بین‌الملل برای بیش از سه ماه، موجبات افزایش بحران بیکاری را فراهم کرد» و «در همین مدت، بیش از دو میلیون نفر بنا بر آمارهای رسمی، کسب و کار خود را از دست داده‌اند.»

این شورا در بخشی از بیانیه خود اشاره کرد: «در کنار بحران جنگ، بیکاری و سقوط جامعه ایرانی به ورطه فقر مطلق، افزایش سرکوب‌های امنیتی و بازداشت فعالان سیاسی و مدنی و گسترش اعدام‌ها به‌ویژه در میان زندانیان سیاسی، بر اندوه این جامعه بحران‌زده افزوده است.»

این تشکل سراسری معلمان تاکید کرد که «به تغییرات بنیادین و دموکراتیک، از پایین به بالا با تاکید بر تشکل‌یابی مستقل و به رسمیت شناختن تکثر در جامعه و رفع انواع تبعیض» باور دارد و افزود: «دوباره و به صورت موکد هر نوع مداخله خارجی را محکوم می‌کنیم و خواهان پایان مخاصمه هستیم و با هر نوع ماجراجویی و سیاست جنگ‌افروزی از هرسو که موجب برهم زدن آتش‌بس و آرامش در منطقه گردد، مخالفیم.»

این شورا در این بیانیه به بازداشت شماری از معلمان و فعالان صنفی معمان از جمله رضا مسلمی، عبدالله رضایی، خان‌عزیز اسماعیلی، حسین رمضانپور، محمود صدیقی‌پور، و شکرالله احمدی اشاره کرد که در انتظار تشکیل دادگاه هستند.

این بیانیه نوشت سرکوب فعالان صنفی با شروع جنگ در روز نهم اسفند و قطع گسترده اینترنت، ادامه یافت، و در این ارتباط به بازداشت علی احمدی، منوچهر آقابیگی، سیامک صادقی‌چهرازی، رضا امانی‌فر، اصغر حاجب، محمدعلی زحمتکش، علیرضا شایگان و همسرش، فرزانه فرهبد اشاره کرد.

در این بیانیه همچنین گفته شد که احکام زندان برای دو معلم؛ مهدی فتحی و ایمان شهوندی صادر شده است.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در همین ارتباط به حمله نیروهای امنیتی به منازل شماری از معلمان، احضار برخی از آنان، جریمه و یا اخراج شماری دیگر از فرهنگیان اشاره کرد و نوشت: «به نظر می‌رسد هرچه بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و آموزشی عمیق‌تر می‌شود، اراده نهادهای امنیتی برای محدود کردن نهادهای مستقل مدنی نیز افزایش می‌یابد؛ گویی به جای حل بحران‌ها، قرار است حاملان صدای اعتراض و مطالبه‌گری حذف شوند.»

این شورا با تاکید براینکه «معلمان ایران نه برای کسب قدرت سیاسی، بلکه برای دفاع از آموزش عمومی، مقابله با تبعیض آموزشی، بهبود وضعیت معیشتی فرهنگیان، حفظ کرامت حرفه‌ای معلمان و صیانت از حقوق کودکان و دانش‌آموزان فعالیت می‌کنند» نوشت: «جرم‌انگاری چنین مطالباتی، در واقع جرم‌انگاری دفاع از منافع عمومی جامعه است.»

در این بیانیه تاکید شد: «امنیتی‌سازی فعالیت‌های سیاسی، صنفی و مدنی نه نشانه اقتدار، بلکه نشانه ناتوانی در شنیدن صدای جامعه و حل مسائل واقعی کشور است.»

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران همچنین نوشت هیچ حکومتی از مسیر سرکوب، محدود کردن تشکل‌های مستقل و خاموش کردن منتقدان خواهان آزادی و رفاه و کرامت انسانی، به ثبات دست نیافته و نخواهد یافت.