شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به برگزاری مسابقات فوتبال جام جهانی ۲۰۲۶، در شبکه ایکس نوشت «در این جام جهانی، نام ایران را فرزندان قهرمان و جاویدنامش نمایندگی میکنند.»
او همچنین از ایرانیان خواست پیراهنهای منقش به تصاویر جاویدنامان ایران را به ورزشگاهها و خیابانها ببرند و افزود: «بگذارید جهان بداند تیم واقعی ایران، مردم شجاع ایراناند؛ نه نمایندگان رژیم جنایتکار و اشغالگر ایران.»
ارتش اسرائیل اعلام کرد آژیرهای هشدار در منطقه مارگالیوت پس از شناسایی نفوذ یک «پرنده متخاصم» فعال شد.
این ارتش سپس خبر داد یک هدف هوایی مشکوک در منطقه فعالیت نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان سقوط کرده است. به گفته ارتش اسرائیل، این حادثه تلفات جانی نداشته و جزییات آن در دست بررسی است.
همزمان، ارتش اسرائیل اعلام کرد در پی آنچه نقض توافق آتشبس از سوی حزبالله خواند، علیه این گروه اقدام خواهد کرد.
یوتیوب، کانال خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را مسدود کرد. پیشاز این، دامنه دات کام این رسانه سپاه نیز مسدود شده بود. خبرگزاری تسنیم، دیگر رسانه سپاه پاسداران، شنبه ۲۳ خرداد نوشت که این تصمیم پس از انتشار گزارش یک نهاد غیردولتی در آمریکا اتخاذ شده است.
بر اساس این گزارش، یوتیوب در حال نمایش تبلیغات روی کانالهای وابسته به افراد و سازمانهای تحریمشده ایرانی است و ممکن است از این طریق، به آنها خدمات ارائه کند.
همشهری نیز ۲۲ خرداد گزارش کرده بود بر اساس همین تحقیق که از سوی پروژه غیرانتفاعی شفافیت فناوری انجام شده، بیش از ۷۵ کانال مسدود شده است.
خبرگزاری فارس، بهعنوان بازوی رسانهای سپاه پاسداران، به طور رسمی از سوی دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا از سال ۲۰۲۳ میلادی تحریم شده است.
در سالهای گذشته، یوتیوب بارها کانالهای مرتبط با صداوسیما، هیسپا، پرس تیوی و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی را بهدلیل تحریمها مسدود کرده است.
در یک مورد در سال ۲۰۱۹ میلادی، ۳۹ کانال صداوسیما مسدود شدند.
علاوه بر یوتیوب، دامنه دات کام (com.) خبرگزاری فارس، از سال ۲۰۲۰ میلادی مسدود شد.
مجموعه فارس، تحت پوشش خبرگزاری، در سالهای گذشته اقدامات امنیتی فراوانی انجام داده است.
سال ۱۴۰۱ و در اوج اعتراضات جنبش «زن، زندگی، آزادی»، خبرگزاری فارس هک شد.
اطلاعات افشا شده از این هک نشان داد این خبرگزاری با تهیه بولتنهای محرمانه، چطور روی تصمیمگیریهای کلان جمهوری اسلامی تاثیر گذاشته و همچنین در جریان اطلاعات محرمانه و امنیتی کشور بوده است.
این خبرگزاری به صورت جزیی نیز برنامهریزیهایی داشت. از جمله، دو سند که گروه هکری بلک ریوارد از اطلاعات به دست آمده از هک فارس در اختیار ایراناینترنشنال قرار داد، نشان دادند اتاقهای فکر و رسانههای وابسته به جمهوری اسلامی، پیش از جام جهانی برای بهرهبرداری از تیم ملی و جلوگیری از همراهی آن با خیزش انقلابی مردم، برنامهریزی کرده بودند.
خبرگزاری فارس در سال ۱۳۸۱ تاسیس شد.
این مجموعه تنها بازوی رسانهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیست.
۱۰ سال پس از فارس و در سال ۱۳۹۱، سپاه پاسداران خبرگزاری تسنیم را راهاندازی کرد.
سپاه یک روزنامه به نام روزنامه «جوان»، یک مجله به نام «صبح صادق» و یک کانال تلویزیونی به نام «افق» نیز در اختیار دارد.
علاوه بر اینها، دهها رسانه کوچکتر و رسمی و غیررسمی، نظیر وبسایت مشرق نیوز، اهداف سپاه پاسداران را در فضای رسانهای پیش میبرند.
خبرگزاری صداوسیمای جمهوری اسلامی گزارش داد بیش از هزار شناور در دو سوی تنگه هرمز در انتظار صدور مجوز تهران برای عبور هستند.
صداوسیما همچنین گزارش داد مذاکرات میان جمهوری اسلامی و عمان درباره مجموعهای از اصول و ضوابط تردد شناورها در این تنگه در جریان است.
این در حالی است که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، چهارشنبه ۲۰ خرداد در تروت سوشال اعلام کرد یک ماموریت محرمانه ارتش آمریکا در ماه گذشته به عبور بیش از ۱۰۰ میلیون بشکه نفت و تردد ایمن بیش از ۲۰۰ کشتی تجاری از تنگه هرمز کمک کرده است. او همچنین نوشت کنترل این آبراه در اختیار ایالات متحده است، نه جمهوری اسلامی.
رسانههای جمهوری اسلامی خبر دادند از صبح شنبه ۲۳ خردادماه، سیستم بانکی سه بانک ملی، صادرات و تجارت، دچار اختلال و قطعی شده است.
علاوه بر این سه بانک، گزارشهایی نیز از اختلال در سرویسهای بانک توسعه صادرات منتشر شده است.
اختلال در خدمات الکترونیکی بانکها به این ترتیب روی داده است که بر اساس گزارشها، سرویسهای موبایلبانک، اینترنتبانک، خودپردازها، پایانههای فروش و برخی تراکنشهای کارتی، مختل شدهاند.
هنوز اطلاعیه رسمی از سوی بانک مرکزی یا بانکهای مربوطه درباره علت دقیق این اختلال در عملکرد منتشر نشده، اما کاربران و برخی منابع، از احتمال حمله سایبری حرف میزنند.
بانکها در ایران بهویژه بانکهای دولتی مثل ملی، سپه، تجارت و صادرات، سابقه اختلالات مکرر دارند که اغلب به حملات سایبری نسبت داده میشوند.
به خصوص در دورههای تنش سیاسی و جنگ، این اختلالات افزایش مییابند.
۲۷ خرداد ۱۴۰۴، در میانه جنگ ۱۲ روزه، هکهای گسترده بهوسیله گروههایی مثل گنجشک درنده در مورد بانک سپه و پاسارگاد روی داد.
سوم تیر ۱۴۰۴ نیز گروه سایبری «تپندگان» از هک بانک ملت خبر داد و اطلاعات بیش از ۳۲ میلیون حساب از این بانک را منتشر کرد.
گروه سایبری «تپندگان» اعلام کرد: «ما به اموال دست نمیزنیم و افشای این اطلاعات فقط یک زنگ خطر است.»
اکنون در سالروز جنگ ۱۲ روزه، بار دیگر اختلال در عملکرد بانکها گزارش شده است.
با نگاهی به سابقه، بسیاری از هکها ابتدا به صورت رسمی بهعنوان «اختلال فنی» اعلام شدهاند و بعد، احتمال حمله سایبری تقویت با چنین حملهای تایید شده است.
بانک مرکزی معمولا اطلاعیه صادر میکند و توصیه به استفاده از شعب یا روشهای جایگزین دارد.
اگرچه هنوز هیچ گروه هکریای اختلال شنبه ۲۳ خرداد را بر عهده نگرفته است، اما هک بانکها در ایران سابقه طولانی دارد.
سال ۱۴۰۳ حدود ۲۰ بانک ایرانی هک شدند. برخی از این هکها، با هدف باجگیری و برخی با اهداف سیاسی رخ دادند.
ضعف سیستمهای امنیتی بانکهای ایرانی سبب شده است هک و افشای اطلاعات مشتریانشان در سالهای اخیر افزایش یابد.
منابع آگاه از ارزیابیهای اطلاعاتی آمریکا به سیانان گفتند حکومت ایران در هفتههای اخیر اقدامات گستردهای برای مسدود کردن دسترسی به ذخایر اورانیوم با غنای بالا انجام داده و با فروریختن عمدی تونلها و مینگذاری ورودیها، حفاظت از این مواد را تشدید کرده است.
سیانان شنبه ۲۳ خرداد گزارش داد این اقدامها دسترسی به حدود نیم تُن اورانیوم با غنای نزدیک به سطح مورد نیاز برای ساخت سلاح هستهای را بهمراتب دشوارتر، خطرناکتر و زمانبرتر از گذشته کرده است.
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