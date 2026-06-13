یک منبع آگاه به خبرگزاری رویترز گفت نیروهای آمریکایی چندین پهپاد انتحاری ایران را که به سمت تنگه هرمز در حرکت بودند، رهگیری و سرنگون کرده‌اند.

این منبع که نامش فاش نشده، به رویترز گفته است پهپادهای ایرانی تهدیدی برای تردد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز محسوب می‌شدند.

جزئیات بیشتری درباره تعداد پهپادهای سرنگون‌شده، زمان وقوع این عملیات و محل دقیق رهگیری آنها منتشر نشده است. همچنین مقام‌های آمریکایی و ایرانی تاکنون به این گزارش واکنشی نشان نداده‌اند.

پیش‌تر خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، شامگاه جمعه ۲۲ خرداد از «شلیک هشدار به کشتی‌های متخلف» در تنگه هرمز خبر داده بود.

این خبرگزاری حکومتی نوشته بود: «دقایقی پیش، مردم در قشم، جاسک و سیریک در استان هرمزگان شنیدن صدایی شبیه انفجار گزارش کردند» و افزود: «گزارشی از اصابت در این نقاط مخابره نشده است.»

فارس به نقل از «منابع آگاه» نوشت: «صداهای شنیده شده مربوط به انجام شلیک هشدار به کشتی‌های متخلف در محدوده تنگه هرمز است.»

