دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، شنبه ۲۳ خرداد در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشت که قرار است توافق با جمهوری اسلامی یکشنبه ۲۴ خرداد امضا شود.

او با اشاره به مفاد این توافق، ابراز امیدواری کرد این روند «به‌سرعت، آسانی و به شکلی روان» به نتیجه برسد و هشدار داد در غیر این صورت، آمریکا «گزینه نهایی» دیگری در اختیار دارد که امیدوار است هرگز نیازی به استفاده از آن نباشد.

ترامپ این توافق را «دیواری در برابر دستیابی به سلاح هسته‌ای» توصیف کرد و تاکید کرد که در چارچوب آن هیچ پولی میان طرفین رد و بدل نخواهد شد.

رییس‌جمهوری آمریکا با انتقاد از توافق هسته‌ای دولت باراک اوباما، موسوم به برجام، گفت آن توافق مسیر دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را هموار می‌کرد، اما توافق کنونی مانعی در برابر دستیابی به این سلاح است.

او همچنین گفت در زمان مناسب و پس از آرام شدن شرایط، مواد هسته‌ای باقی‌مانده از تاسیسات در ایران خارج و نابود خواهد شد.

ترامپ در پایان ابراز امیدواری کرد این توافق زمینه همکاری میان آمریکا، ایران و کشورهای خاورمیانه را در سال‌های آینده فراهم کند.