خبرگزاری فارس، رسانه وابسته به سپاه پاسداران، شامگاه شنبه ۲۳ خرداد اصرار دونالد ترامپ بر امضای یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی در روز یکشنبه را «عجیب» و «فشار نمایشی» خواند.
فارس نوشت: «سرنوشت امضای یکشنبه نهفقط یک آزمون فنی برای محتوای تفاهم، بلکه آزمونی برای صداقت و ایستادگی مسئولان ایرانی در برابر فشارهای نمایشی نیز خواهد بود.»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، شنبه ۲۳ خرداد در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشت که قرار است توافق با جمهوری اسلامی یکشنبه ۲۴ خرداد امضا شود.
او با اشاره به مفاد این توافق، ابراز امیدواری کرد این روند «بهسرعت، آسانی و به شکلی روان» به نتیجه برسد و هشدار داد در غیر این صورت، آمریکا «گزینه نهایی» دیگری در اختیار دارد که امیدوار است هرگز نیازی به استفاده از آن نباشد.
ترامپ این توافق را «دیواری در برابر دستیابی به سلاح هستهای» توصیف کرد و تاکید کرد که در چارچوب آن هیچ پولی میان طرفین رد و بدل نخواهد شد.
رییسجمهوری آمریکا با انتقاد از توافق هستهای دولت باراک اوباما، موسوم به برجام، گفت آن توافق مسیر دستیابی ایران به سلاح هستهای را هموار میکرد، اما توافق کنونی مانعی در برابر دستیابی به این سلاح است.
او همچنین گفت در زمان مناسب و پس از آرام شدن شرایط، مواد هستهای باقیمانده از تاسیسات در ایران خارج و نابود خواهد شد.
ترامپ در پایان ابراز امیدواری کرد این توافق زمینه همکاری میان آمریکا، ایران و کشورهای خاورمیانه را در سالهای آینده فراهم کند.
وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد محمد اسحاق دار، وزیر خارجه این کشور، و فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان سعودی، در گفتوگوی تلفنی از مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی که به مرحله نهایی رسیده است، استقبال کردند.
بر اساس بیانیه وزارت خارجه پاکستان، دو طرف همچنین از برگزاری مراسم امضای الکترونیکی این توافق که قرار است یکشنبه برگزار شود استقبال کرده و ابراز امیدواری کردند این تحول مهم به صلح و ثبات پایدار در منطقه کمک کند.
در این گفتوگو، وزیر خارجه عربستان از تلاشهای مستمر پاکستان در حمایت از میانجیگری و گفتوگو در طول این روند قدردانی کرد.
دو طرف همچنین درباره نشست آتی چهار وزیر خارجه منطقهای (R-4) که قرار است اواخر ماه جاری میلادی در مصر برگزار شود، گفتوگو کردند.
شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، شنبه ۲۳ خرداد اعلام کرد که آمریکا و جمهوری اسلامی پس از بیش از سه ماه جنگ بر سر چارچوبی برای توافق صلح به توافق رسیدهاند و انتظار میرود توافق اولیه ظرف ۲۴ ساعت آینده امضا شود. با این حال تهران تاکید کرده که چنین اتفاقی فردا یکشنبه رخ نخواهد داد.
نخستوزیر پاکستان که به همراه فرمانده ارتش این کشور نقش میانجی در مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا را ایفا کرده، گفت پاکستان در حال آمادهسازی برای امضای الکترونیکی توافق است و پس از آن مذاکرات فنی در سطح کارشناسی طی هفته آینده برگزار خواهد شد.
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فعالان صنعتی با هشدار درباره تشدید بحران تامین انرژی در ایران، نسبت به پیامدهای آن برای تولید و اشتغال ابراز نگرانی کردند.
رییس شورای هماهنگی شهرکهای صنعتی کشور نیز گفت دولت همچنان شهرکهای صنعتی را در اولویت خاموشی قرار میدهد و ادامه این روند، با توجه به مشکلات موجود، میتواند به نابودی بسیاری از صنایع منجر شود.
اشکان نظامآبادی، روزنامهنگار اقتصادی، درباره پیامدهای بحران تامین انرژی در بخش صنعت توضیح میدهد
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در نشست خبری شنبه ۲۳ خرداد گفت احتمال نهایی شدن یادداشت تفاهم میان تهران و واشینگتن در «روزهای آتی» بالا است.
او در پاسخ به پرسشی درباره احتمال سفر هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی به ژنو یا اسلامآباد در دو روز آینده برای نهایی کردن یادداشت تفاهم، گفت: «درباره زمان دقیق امضا باید منتظر بمانیم.»
بقائی افزود: «برنامهای برای سفر به ژنو یا جایی دیگر ظرف یکی دو روز آینده نداریم.»