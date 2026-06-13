یک منبع ارشد دیپلماتیک به روزنامه اسرائیل هیوم گفت که در صورت توافق آمریکا و جمهوری اسلامی برای پایان جنگ، اسرائیل ملزم به امضای آن نیست. او گفت اسرائیل همچنان حق دفاع از خود را خواهد داشت و قادر خواهد بود از خود در برابر تهدیدها دفاع کند اما اقداماتش باید با آمریکا هماهنگ شود.
به گفته این منبع، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، به بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، وعده داده است که موضوع هستهای، موشکها و حزبالله در توافق مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و در غیر این صورت توافقی حاصل نخواهد شد.
این منبع افزود اگر مذاکرات شکست بخورد و جمهوری اسلامی به فعالیتهای نظامی خود ادامه دهد، موضوع تغییر حکومت در تهران روی میز تصمیمگیران در واشینگتن قرار خواهد گرفت.
این منبع تاکید کرد هماهنگی با آمریکا عمدتا به تعهدات احتمالی واشینگتن در قبال دیگر طرفهای منطقه مربوط میشود.
او در پاسخ به پرسشی درباره ازسرگیری احتمالی برنامه موشکی جمهوری اسلامی گفت هدف توافق، جلوگیری از چنین وضعیتی است.