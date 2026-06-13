یک منبع ارشد دیپلماتیک به روزنامه اسرائیل هیوم گفت اگر مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا پس از تفاهم شکست بخورد و جمهوری اسلامی به فعالیتهای نظامی خود ادامه دهد، موضوع تغییر حکومت در تهران روی میز تصمیمگیران در واشینگتن قرار خواهد گرفت.
او تاکید کرد دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، به بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، وعده داده است که موضوع هستهای، موشکها و حزبالله در توافق مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و در غیر این صورت توافقی حاصل نخواهد شد.
یک منبع ارشد دیپلماتیک به روزنامه اسرائیل هیوم گفت که در صورت توافق آمریکا و جمهوری اسلامی برای پایان جنگ، اسرائیل ملزم به امضای آن نیست. او گفت اسرائیل همچنان حق دفاع از خود را خواهد داشت و قادر خواهد بود از خود در برابر تهدیدها دفاع کند اما اقداماتش باید با آمریکا هماهنگ شود.
به گفته این منبع، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، به بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، وعده داده است که موضوع هستهای، موشکها و حزبالله در توافق مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و در غیر این صورت توافقی حاصل نخواهد شد.
این منبع افزود اگر مذاکرات شکست بخورد و جمهوری اسلامی به فعالیتهای نظامی خود ادامه دهد، موضوع تغییر حکومت در تهران روی میز تصمیمگیران در واشینگتن قرار خواهد گرفت.
این منبع تاکید کرد هماهنگی با آمریکا عمدتا به تعهدات احتمالی واشینگتن در قبال دیگر طرفهای منطقه مربوط میشود.
او در پاسخ به پرسشی درباره ازسرگیری احتمالی برنامه موشکی جمهوری اسلامی گفت هدف توافق، جلوگیری از چنین وضعیتی است.
علیرضا قیطاسی، دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی، علت اختلال در خدمات بانکهای ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات را «حمله سایبری» اعلام کرد و گفت این حمله «محدود» بوده است.
قیطاسی در گفتوگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی تاکید کرد: «هیچگونه درز اطلاعاتی رخ نداده و سامانهها بهسرعت بازیابی میشوند.»
پیشتر گزارش شده بود که از صبح شنبه، کارتهای بانکهای ملی، تجارت، سپه و صادرات با اختلال مواجه شده و بخشی از خدمات این بانکها دچار مشکل شده است.
او جزئیات بیشتری درباره ماهیت این حمله سایبری یا زمان بازگشت کامل خدمات بانکی ارائه نکرد.
هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت مسئله هستهای و سرنوشت ذخایر اورانیوم، گره اصلی هرگونه توافق میان تهران و واشینگتن است.
او افزود از نگاه جمهوری اسلامی، واگذاری این ظرفیت به منزله «خودکشی جمعی» است و شکافهای داخلی حکومت نیز نشان میدهد پرونده هستهای همچنان مهمترین موضوع برای حاکمیت به شمار میرود و عقبنشینی از آن به معنای نادیده گرفتن هزینههای سنگینی است که جمهوری اسلامی برای این برنامه پرداخته است.
فوتبال۳۶۰ گزارش داد پس از اختصاص پاداش ۳۵۰ میلیارد تومانی به بازیکنان و مربیان تیم ملی فوتبال، امیر قلعهنویی فدراسیون فوتبال را تهدید کرده در صورتی که پاداش ۱۳۶ میلیارد تومانی، معادل ۸۰۰ هزار دلار را پیش از بازی با نیوزیلند دریافت نکند، در این مسابقه روی نیمکت تیم ملی نمینشیند.
در این گزارش آمده که قلعهنویی حتی زبان تهدید به کار برده و گفته اگر قبل از بازی نخست، مقابل نیوزیلند، این رقم پاداش به حسابش واریز نشود، روی صندلی سرمربیگری تیم ملی نخواهد نشست.
فوتبال۳۶۰ نوشته که از آنجا که قلعهنویی اطمینان خاطر ندارد بعد از جام جهانی همچنان سرمربی تیم ملی باشد، میخواهد قبل از شروع جام، این رقم پاداش را در حسابش داشته باشد.
فدراسیون فوتبال اما با تکذیب این گزارش نوشت: «مطالب منتشرشده در این خصوص صحت نداشته و صرفا در راستای فضاسازی رسانهای و تشویش افکار عمومی است.»
شبکه کان به نقل از منابع امنیتی اسرائیلی گزارش داد که در سایه تفاهم احتمالی آمریکا و جمهوری اسلامی، ارتش اسرائیل برای احتمال صدور دستور از سوی مقامهای سیاسی این کشور بهمنظور توقف پیشروی زمینی در جنوب لبنان آماده میشود اما از نوار امنیتی در جنوب لبنان عقبنشینی نخواهد کرد.
بر اساس این گزارش، اسرائیل همچنین در حال برنامهریزی برای کاهش حملات در عمق خاک لبنان است تا از آسیب دیدن تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی جلوگیری شود.
یک منبع آگاه به کان گفت ارتش اسرائیل همچنان به حملات خود در جنوب لبنان ادامه میدهد، اما این حملات هدفمند و محدود هستند. به گفته این منبع، فعالیت ارتش این کشور در بیروت نیز همچنان با محدودیتهایی همراه است.
به گفته این منابع، موضوع نوار امنیتی قرار است در مذاکرات مستقیم میان اسرائیل و لبنان که حدود یک هفته و نیم دیگر در آمریکا برگزار میشود، مورد بررسی قرار گیرد.