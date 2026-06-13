صداوسیمای جمهوری اسلامی: بیش از هزار شناور در دو سوی تنگه هرمز در انتظار مجوز عبور هستند
خبرگزاری صداوسیمای جمهوری اسلامی گزارش داد بیش از هزار شناور در دو سوی تنگه هرمز در انتظار صدور مجوز تهران برای عبور هستند.
صداوسیما همچنین گزارش داد مذاکرات میان جمهوری اسلامی و عمان درباره مجموعهای از اصول و ضوابط تردد شناورها در این تنگه در جریان است.
این در حالی است که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، چهارشنبه ۲۰ خرداد در تروت سوشال اعلام کرد یک ماموریت محرمانه ارتش آمریکا در ماه گذشته به عبور بیش از ۱۰۰ میلیون بشکه نفت و تردد ایمن بیش از ۲۰۰ کشتی تجاری از تنگه هرمز کمک کرده است. او همچنین نوشت کنترل این آبراه در اختیار ایالات متحده است، نه جمهوری اسلامی.
منابع آگاه از ارزیابیهای اطلاعاتی آمریکا به سیانان گفتند حکومت ایران در هفتههای اخیر اقدامات گستردهای برای مسدود کردن دسترسی به ذخایر اورانیوم با غنای بالا انجام داده و با فروریختن عمدی تونلها و مینگذاری ورودیها، حفاظت از این مواد را تشدید کرده است.
سیانان شنبه ۲۳ خرداد گزارش داد این اقدامها دسترسی به حدود نیم تُن اورانیوم با غنای نزدیک به سطح مورد نیاز برای ساخت سلاح هستهای را بهمراتب دشوارتر، خطرناکتر و زمانبرتر از گذشته کرده است.
هاشم امینی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور، با اشاره به کاهش بارندگیها در سال آبی جاری گفت ۲۳ استان ایران با تنش آبی مواجهاند.
همزمان، عباس علیآبادی، وزیر نیرو جمهوری اسلامی، اعلام کرد طرحهای انتقال آب به برخی مناطق، استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف و برنامههای صرفهجویی در مصرف آب در حال اجرا و پیگیری است.
پیشتر خبرگزاری ایلنا گزارش داد ۳۳ درصد از ظرفیت مجموع سدهای کشور خالی است. بر اساس این گزارش، تا ۱۶ خرداد سدهای دوستی و طرق در خراسان رضوی، بارزو در خراسان شمالی و ساوه در استان مرکزی در «وضعیت قرمز» قرار داشتند.
جنگ ۱۲ روزه، بزرگترین رویارویی مستقیم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران تا آن زمان بود. جنگی که با حمله غافلگیرانه اسرائیل آغاز شد، به کشته شدن فرماندهان ارشد نظامی و عوامل هستهای حکومت انجامید و با ورود مستقیم آمریکا و بمباران مراکز هستهای فردو، نطنز و اصفهان، به نقطه اوج رسید.
جنگ ۱۲ روزه تنها یک درگیری موشکی نبود. در طول ۱۲ روزی که از ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ آغاز شد، فرماندهان ارشد نظامی جمهوری اسلامی، تعدادی از مهمترین عوامل هستهای حکومت ایران، مراکز حساس نظامی و هستهای، پایگاههای موشکی، ساختمانهای دولتی و حتی زندان اوین، هدف حملات قرار گرفتند.
در مقابل، جمهوری اسلامی نیز حملات موشکی گستردهای علیه اسرائیل را انجام داد و شهرهای اصلی این کشور را زیر آتش برد.