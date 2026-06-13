شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه‌ای در مورد تشدید برخوردهای امنیتی و قضایی با معلمان و فعالان صنفی آنان نوشت: «آنچه در برابر ما قرار دارد، یک الگوی روشن و سازمان‌یافته برای تضعیف تشکل‌های مستقل معلمان و خاموش کردن صدای مطالبه‌گری جامعه است.»

شورا در بیانیه خود به شرایط ایران پس از سرکوب اعتراضات سراسری در «دی‌ماه خونین»، حملات آمریکا و اسرائیل و کشته شدن غیرنظامیان از جمله تعدادی از دانش‌آموزان و معلمان اشاره کرد و نوشت این رویدادها «پیامدهایی چون ناامنی، آسیب به زیرساخت‌های کشور، تورم فزاینده، گسترش فقر و سقوط قدرت خرید مردم را به به دنبال داشت.»

این تشکل مستقل صنفی در بخشی از بیانیه خود اشاره کرد: «در کنار بحران جنگ، بیکاری و سقوط جامعه ایرانی به ورطه فقر مطلق، افزایش سرکوب‌های امنیتی و بازداشت فعالان سیاسی و مدنی و گسترش اعدام‌ها به‌ویژه در میان زندانیان سیاسی، بر اندوه این جامعه بحران‌زده افزوده است.»

این تشکل سراسری معلمان تاکید کرد که «به تغییرات بنیادین و دموکراتیک، از پایین به بالا با تاکید بر تشکل‌یابی مستقل و به رسمیت شناختن تکثر در جامعه و رفع انواع تبعیض» باور دارد و افزود: «دوباره و به صورت موکد هر نوع مداخله خارجی را محکوم می‌کنیم و خواهان پایان مخاصمه هستیم و با هر نوع ماجراجویی و سیاست جنگ‌افروزی از هرسو که موجب برهم زدن آتش‌بس و آرامش در منطقه گردد، مخالفیم.»

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