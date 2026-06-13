بر اساس این گزارش، یوتیوب در حال نمایش تبلیغات روی کانال‌های وابسته به افراد و سازمان‌های تحریم‌شده ایرانی است و ممکن است از این طریق، به آن‌ها خدمات ارائه کند.

همشهری نیز ۲۲ خرداد گزارش کرده بود بر اساس همین تحقیق که از سوی پروژه غیرانتفاعی شفافیت فناوری انجام شده، بیش از ۷۵ کانال مسدود شده است.

خبرگزاری فارس، به‌عنوان بازوی رسانه‌ای سپاه پاسداران، به طور رسمی از سوی دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا از سال ۲۰۲۳ میلادی تحریم شده است.

در سال‌های گذشته، یوتیوب بارها کانال‌های مرتبط با صداوسیما، هیسپا، پرس تی‌وی و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی را به‌دلیل تحریم‌ها مسدود کرده است.

در یک مورد در سال ۲۰۱۹ میلادی، ۳۹ کانال صداوسیما مسدود شدند.

علاوه بر یوتیوب، دامنه دات کام (com.) خبرگزاری فارس، از سال ۲۰۲۰ میلادی مسدود شد.

مجموعه فارس، تحت پوشش خبرگزاری، در سال‌های گذشته اقدامات امنیتی فراوانی انجام داده است.

سال ۱۴۰۱ و در اوج اعتراضات جنبش «زن، زندگی، آزادی»، خبرگزاری فارس هک شد.

اطلاعات افشا شده از این هک نشان داد این خبرگزاری با تهیه بولتن‌های محرمانه، چطور روی تصمیم‌گیری‌های کلان جمهوری اسلامی تاثیر گذاشته و همچنین در جریان اطلاعات محرمانه و امنیتی کشور بوده است.

این خبرگزاری به صورت جزیی نیز برنامه‌ریزی‌هایی داشت. از جمله، دو سند که گروه هکری بلک ریوارد از اطلاعات به دست آمده از هک فارس در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار داد، نشان دادند اتاق‌های فکر و رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی، پیش از جام جهانی برای بهره‌برداری از تیم ملی و جلوگیری از همراهی آن با خیزش انقلابی مردم، برنامه‌ریزی کرده بودند.

خبرگزاری فارس در سال ۱۳۸۱ تاسیس شد.

این مجموعه تنها بازوی رسانه‌ای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیست.

۱۰ سال پس از فارس و در سال ۱۳۹۱، سپاه پاسداران خبرگزاری تسنیم را راه‌اندازی کرد.

سپاه یک روزنامه به نام روزنامه «جوان»، یک مجله به نام «صبح صادق» و یک کانال تلویزیونی به نام «افق» نیز در اختیار دارد.

علاوه بر این‌ها، ده‌ها رسانه کوچک‌تر و رسمی و غیر‌رسمی، نظیر وب‌سایت مشرق نیوز، اهداف سپاه پاسداران را در فضای رسانه‌ای پیش می‌برند.