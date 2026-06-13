کیان عبداللهی، سردبیر خبرگزاری تسنیم، رسانه وابسته به سپاه پاسداران، در گفتوگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت احتمال توافق نهایی با آمریکا پس از امضای یادداشت تفاهم «بسیار بسیار ضعیف» است.
او افزود: «احتمال عهدشکنی آمریکا را در هر لحظهای باید در نظر گرفت و حمله ناگهانی را مد نظر داشت.»
عبداللهی تاکید کرد مسئولیت متن یادداشت تفاهم احتمالی میان آمریکا و جمهوری اسلامی و اجرای آن بر عهده تیم مذاکرهکننده و دولت جمهوری اسلامی است؛ اظهاراتی که بهنظر میرسد تلویحا مسئولیت این روند را از مجتبی خامنهای دور میکند.
جمشید برزگر، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی، درباره تاخیر جمهوری اسلامی در اعلام خبر کشته شدن علی خامنهای گفت: «جمهوری اسلامی همواره در خبررسانی رویکردی امنیتی داشته است.»
او افزود: «آنچه این بار رخ داد، از یک سو ادامه همان سنت همیشگی جمهوری اسلامی در کنترل اخبار بود و از سوی دیگر، شدت ضربه و غافلگیری ناشی از حادثه این روند را تشدید کرد و باعث شد اعلام رسمی خبر با تاخیر بیشتری همراه شود.»
روزنامه اسرائیل هیوم شنبه ۲۴ خرداد بهنقل از یک منبع ارشد دیپلماتیک نوشت که در صورت دستیابی به توافقی برای پایان دادن به جنگ ایران، اسرائیل ملزم به امضای آن نخواهد بود و همچنان قادر خواهد بود از خود در برابر تهدیدها دفاع کند، اما اقداماتش باید با ایالات متحده هماهنگ باشد.
این منبع ارشد دیپلماتیک در گفتوگو با روزنامه اسرائیل هیوم، به طیف متنوعی از موضوعات از بازسازی توان موشکی جمهوری اسلامی تا حمایت از گروههای نیابتی و بازگشت گزینه سرنگونی حکومت ایران در صورت نرسیدن به توافق پرداخته است.
او در پاسخ به این پرسش که «اگر جمهوری اسلامی برنامه موشکی خود را از سر بگیرد و بار دیگر آن را در اعماق زمین مستقر کند، همان اقدامی که در ماههای پیش از جنگ آغاز کرده بود و یکی از دلایل اصلی وقوع جنگ به شمار میرفت، اسرائیل چه باید بکند؟»، گفت هدف توافق دقیقا جلوگیری از چنین وضعیتی است.
او گزارش قبلی روزنامه اسرائیل هیوم درباره جزییات تفاهمنامه مورد مذاکره را تایید کرد؛ تفاهمنامهای که موضوع موشکها و حمایت جمهوری اسلامی از سازمانهای تروریستی منطقهای را همچنان در دستور کار مذاکرات باقی میگذارد.
این منبع همچنین فاش کرد که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در گفتوگویی تلفنی با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، وعده داده است که موضوع هستهای ایران «به کاملترین شکل ممکن» حلوفصل خواهد شد، در غیر این صورت توافقی در کار نخواهد بود.
بهگفته او، ترامپ تصریح کرده است که تمام عواملی که دو کشور را به سمت جنگ سوق داد، مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت؛ یعنی برنامه هستهای، موشکها و سازمانهای تروریستی وابسته به جمهوری اسلامی، که در رأس آنها حزبالله قرار دارد.
لبنان همچنان موضوعی حلنشده
بهگفته این منبع، موضوع لبنان نیز در این گفتوگوها مطرح شده و همچنان باز باقی مانده است. درک مشترک موجود این است که قواعد آخرین توافق آتشبس همچنان معتبر است؛ توافقی که بر اساس آن، اسرائیل در صورت ظهور هرگونه تهدید علیه خود مجاز به انجام حمله است.
با این حال، اسرائیل در طول دوره مذاکرات باید با احتیاط عمل کند تا موجب ایجاد بحران در روند گفتوگوها نشود.
بهنوشته اسرائیل هیوم مفهوم عملی این اظهارات آن است که حملات اسرائیل به بیروت بعید به نظر میرسد، مگر آنکه دلیل بسیار مهم و استثنایی برای آن وجود داشته باشد.
احتمال مطرح شدن گزینه سرنگونی حکومت ایران
این منبع ارشد دیپلماتیک همچنین به روزنامه اسرائیل هیوم گفت اگر مذاکرات با جمهوری اسلامی به توافق منجر نشود و وضعیت به نقطه فعلی بازگردد، یعنی تنگه هرمز همچنان در معرض تهدید باشد و جمهوری اسلامی به اقدامات نظامی خود ادامه دهد، در آن صورت موضوع «سرنگونی حکومت ایران» روی میز تصمیمگیرندگان در واشینگتن قرار خواهد گرفت.
او افزود که در جریان مذاکرات دو هفته گذشته با تیم مذاکرهکننده جمهوری اسلامی به آنان تفهیم شده است که ترامپ در موضوعات تعیینکننده، پاسخ منفی تهران را نخواهد پذیرفت و اگر رهبری جمهوری اسلامی به این مطالبات پاسخ مناسبی ندهد، او از تمام ابزارهای لازم برای جایگزین کردن حکومت استفاده خواهد کرد.
این منبع یادآور شد که هدف سرنگونی حکومت ایران پیشتر نیز حدود شش ماه قبل و سپس چهار ماه قبل، در جریان بحثهای مربوط به جنگ، موضوع اختلافنظر بوده است.
او گفت اسرائیل، برخلاف برخی گزارشها، نسبت به امکان موفقیتآمیز بودن سرنگونی حکومت ایران در بازه زمانی دوماههای که برای جنگ در نظر گرفته شده بود تردید دارد و هشدار داده است که این یک هدف بلندمدت است که با مقاومت شدید حکومت ایران مواجه خواهد شد.
شبکه سیانان به نقل از مقامهای آگاه گزارش داد برنامه امضای مجازی یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی طی ۲۴ ساعت گذشته شکل گرفت تا توافق هرچه سریعتر نهایی شود و از بروز موانع احتمالی در آخرین لحظات جلوگیری شود.
به گفته این مقامها، اگرچه دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، هفته گذشته گفته بود انتظار دارد مراسم امضا بهصورت حضوری در اروپا برگزار شود و جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، در آن شرکت کند، اما این برنامه عملی نشد.
سیانان نوشت بخشی از این تغییر به مشکلات برنامهریزی و زمانبندی مربوط میشود. بر اساس این گزارش، رییسجمهوری و معاون او به دلایل امنیتی و تداوم اداره دولت همزمان به خارج از کشور سفر نمیکنند و ترامپ قرار است صبح دوشنبه برای شرکت در نشست گروه هفت راهی فرانسه شود.
این گزارش افزود در چنین شرایطی، هماهنگ کردن سفر جیدی ونس به محل امضای توافق و بازگشت او پیش از سفر ترامپ دشوار بود.
به گفته یک منبع آگاه، در نتیجه امضای الکترونیکی برای نهایی کردن تفاهم پیشنهاد شد. این منبع افزود برخی میانجیها نگران بودند هرچه امضای این یادداشت بیشتر به تعویق بیفتد، احتمال بروز رخدادی که روند پیشرفت را مختل کند یا باعث عقبنشینی یکی از طرفها شود، افزایش یابد.
محمود نبویان، نایبرییس کمیسیون امنیت ملی مجلس جمهوری اسلامی، در واکنش به اعلام آمریکا و پاکستان درباره امضای یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی در روز یکشنبه، گفت: «آمریکا با این توافق به پیروزی کامل میرسد.»
او در گفتوگو با خبرگزاری دانشجو با اشاره به مفاد این تفاهم افزود: «آمریکا به دنبال این است که همه مشکلات خودش، از جمله قیمت نفت و بنزین، را حل کند و بعد دوباره به کشور حمله کند.»
نبویان همچنین گفت: «هرچه پیام ضعف بفرستیم، جنگ به ما نزدیکتر میشود. با این توافقات نمیشود جلوی دشمن ایستاد.»
ویدیوهای منتشرشده در شبکههای اجتماعی نشان میدهد شماری از حامیان حکومت، شنبه ۲۳ خرداد، در اعتراض به گزارشها درباره احتمال امضای یادداشت تفاهم میان جمهوری اسلامی و آمریکا در چند شهر تجمع کردند.
معترضان کفنپوش در مقابل ساختمان نمایندگی وزارت امور خارجه در مشهد شعار «مرگ بر عراقچی بیشرف سازشکار» سر دادند و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، را «نفوذی» خواندند.
شماری از معترضان در تهران نیز با سر دادن شعار «قالیباف، عراقچی / پس خون رهبرم چی؟» مخالفت خود را با گزارشهای مربوط به تفاهم احتمالی میان جمهوری اسلامی و آمریکا ابراز کردند.