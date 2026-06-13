این منبع ارشد دیپلماتیک در گفت‌وگو با روزنامه اسرائیل هیوم، به طیف متنوعی از موضوعات از بازسازی توان موشکی جمهوری اسلامی تا حمایت از گروه‌های نیابتی و بازگشت گزینه سرنگونی حکومت ایران در صورت نرسیدن به توافق پرداخته است.

او در پاسخ به این پرسش که «اگر جمهوری اسلامی برنامه موشکی خود را از سر بگیرد و بار دیگر آن را در اعماق زمین مستقر کند، همان اقدامی که در ماه‌های پیش از جنگ آغاز کرده بود و یکی از دلایل اصلی وقوع جنگ به شمار می‌رفت، اسرائیل چه باید بکند؟»، گفت هدف توافق دقیقا جلوگیری از چنین وضعیتی است.

او گزارش قبلی روزنامه اسرائیل هیوم درباره جزییات تفاهم‌نامه مورد مذاکره را تایید کرد؛ تفاهم‌نامه‌ای که موضوع موشک‌ها و حمایت جمهوری اسلامی از سازمان‌های تروریستی منطقه‌ای را همچنان در دستور کار مذاکرات باقی می‌گذارد.

این منبع همچنین فاش کرد که دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در گفت‌وگویی تلفنی با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، وعده داده است که موضوع هسته‌ای ایران «به کامل‌ترین شکل ممکن» حل‌وفصل خواهد شد، در غیر این صورت توافقی در کار نخواهد بود.

به‌گفته او، ترامپ تصریح کرده است که تمام عواملی که دو کشور را به سمت جنگ سوق داد، مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت؛ یعنی برنامه هسته‌ای، موشک‌ها و سازمان‌های تروریستی وابسته به جمهوری اسلامی، که در رأس آنها حزب‌الله قرار دارد.

لبنان همچنان موضوعی حل‌نشده

به‌گفته این منبع، موضوع لبنان نیز در این گفت‌وگوها مطرح شده و همچنان باز باقی مانده است. درک مشترک موجود این است که قواعد آخرین توافق آتش‌بس همچنان معتبر است؛ توافقی که بر اساس آن، اسرائیل در صورت ظهور هرگونه تهدید علیه خود مجاز به انجام حمله است.

با این حال، اسرائیل در طول دوره مذاکرات باید با احتیاط عمل کند تا موجب ایجاد بحران در روند گفت‌وگوها نشود.

به‌نوشته اسرائیل هیوم مفهوم عملی این اظهارات آن است که حملات اسرائیل به بیروت بعید به نظر می‌رسد، مگر آنکه دلیل بسیار مهم و استثنایی برای آن وجود داشته باشد.

احتمال مطرح شدن گزینه سرنگونی حکومت ایران

این منبع ارشد دیپلماتیک همچنین به روزنامه اسرائیل هیوم گفت اگر مذاکرات با جمهوری اسلامی به توافق منجر نشود و وضعیت به نقطه فعلی بازگردد، یعنی تنگه هرمز همچنان در معرض تهدید باشد و جمهوری اسلامی به اقدامات نظامی خود ادامه دهد، در آن صورت موضوع «سرنگونی حکومت ایران» روی میز تصمیم‌گیرندگان در واشینگتن قرار خواهد گرفت.

او افزود که در جریان مذاکرات دو هفته گذشته با تیم مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی به آنان تفهیم شده است که ترامپ در موضوعات تعیین‌کننده، پاسخ منفی تهران را نخواهد پذیرفت و اگر رهبری جمهوری اسلامی به این مطالبات پاسخ مناسبی ندهد، او از تمام ابزارهای لازم برای جایگزین کردن حکومت استفاده خواهد کرد.

این منبع یادآور شد که هدف سرنگونی حکومت ایران پیش‌تر نیز حدود شش ماه قبل و سپس چهار ماه قبل، در جریان بحث‌های مربوط به جنگ، موضوع اختلاف‌نظر بوده است.

او گفت اسرائیل، برخلاف برخی گزارش‌ها، نسبت به امکان موفقیت‌آمیز بودن سرنگونی حکومت ایران در بازه زمانی دوماهه‌ای که برای جنگ در نظر گرفته شده بود تردید دارد و هشدار داده است که این یک هدف بلندمدت است که با مقاومت شدید حکومت ایران مواجه خواهد شد.